Mama cercetătoarei ruse care a murit în condiții suspecte în urma unei presupuse scurgeri de ciumă din laborator spulberă versiunea oficială a autorităților, care susțineau că tânăra s-ar fi infectat după ce a scăpat pe jos o eprubetă cu bacterii mortale. Svetlana Șipilova, de profesie cadru medical, acuză direct managementul instituției din Siberia de neglijență criminală și de încercarea disperată de a mușamaliza un accident biologic major.

Misterul decesului tinerei de 28 de ani din Irkutsk

Darya Șipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani de la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Siberia, cu sediul în Irkutsk, a murit în condiții suspecte la începutul lunii octombrie, după ce a fost transportată de urgență la spitalul din orașul vecin Șelehov. Decesul, care a declanșat panică la nivel regional, a fost inițial atribuit infecției cu ciumă pulmonară de către oficialii locali și presa guvernamentală, în postări care au fost șterse ulterior la ordinul Moscovei, în timp ce Kremlinul neagă impunerea oricăror măsuri de carantină, scrie The Telegraph.

Reacția dură a mamei victimei în fața scenariului oficial

„Iau poziție și resping toate aceste minciuni stupide în fața cunoscuților care au crezut versiunea lor oficială. Cei inteligenți nu au crezut-o, desigur. Nici măcar toți profesioniștii din domeniul medical nu înțeleg că este imposibil să spargi o eprubetă în acest mod, chiar dacă ai arunca-o intenționat în perete. Doar un amator ar putea spune o asemenea prostie. Chiar și ipotetic vorbind, pur și simplu nu ai cum să verși ceea ce este înăuntru sau să spargi tubul, atât de bine protejate sunt acele recipiente. Pur și simplu au lăsat-o pe fiica mea să moară", a declarat Svetlana Șipilova pentru publicația rusă Glubina.

În ciuda cortinei de tăcere impuse de autorități, jurnaliștii independenți din regiune au dezvăluit că aproximativ 200 de persoane au fost plasate în izolare strictă, iar mai multe spitale au intrat în regim de urgență de teama propagării agentului patogen.

Apărarea memoriei cercetătoarei de către colegi și prieteni

Versiunea aruncată pe piață de propagandiștii locali, prin care tânăra era acuzată că ar fi ascuns incidentul mecanic din laborator, este demontată rând pe rând și de apropiații acesteia, în interviuri acordate publicației independente People of Baikal.

„I-au târât numele prin noroi fără ca măcar să afle ce s-a întâmplat cu adevărat. Nu pot să asociez această poveste cusută cu ață albă cu Dasha pe care am cunoscut-o. Este ca și cum ar vorbi despre cu totul altcineva. Știind cât de muncitoare și responsabilă era, pur și simplu nu se leagă nimic. Dasha era extrem de inteligentă, nu mulți oameni din departamentul nostru reușesc să obțină un loc de muncă la Institutul Anti-Ciumă. Este o facilitate de maximă securitate, unde totul este luat în serios și este sigur", au explicat prietenii și foștii colegi de facultate ai victimei.

Ultimatumul internațional primit de Rospotrebnadzor

Presiunea internațională asupra Moscovei a explodat în ultimele ore, după ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut oficial Federației Ruse să prezinte datele epidemiologice complete și să confirme dacă există un al doilea focar activ în Siberia. În timp ce autoritatea de monitorizare Rospotrebnadzor susține oficial că decesul a fost provocat de o simplă pneumonie de etiologie necunoscută, liderul regiunii învecinate Bureatia a confirmat public infecția cu ciumă, determinând autoritățile din localitățile din jur să le ceară locuitorilor să evite orice deplasare spre focarul din Șelehov.