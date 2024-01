Ce este "pașaportul de carbon" și cum vor fi limitate calatoriile persoanelor care nu sunt "prietenoase cu mediul"

Ursula von der Leyen, sefa Uniunii Europene, a dat un prim semnal declarand: "Comunitatea internațională trebuie să analizeze modalitățile de introducere a tarifării globale a carbonului pentru a accelera tranziția către o economie cu emisii reduse de CO2". Imediat s-au gasit si solutii. La Forumul de la Davos s-a afirmat ca trebuie introdusa "taxa pe carbon", esalonat, pana in 2030.

Șefa Comisiei Europene spune, practic, că fiecare poluator cu dioxid de carbon va trebui să plătească o penalizare. Iar taxarea va ajuta la "tranziția" către o lume mai curată, fără combustibili fosili, fără cărbune, gaz metan și petrol. Banii strânși astfel vor fi folosiți la reducerea impactului asupra facturilor la energia verde și la construcția de noi centrale nucleare. Plus noi parcuri eoliene și solare.

Doar că dijmele închipuite de Bruxelles nu se vor aplica doar marilor poluatori, gen combinate zootehnice, fabrici și uzine. Fiecare muritor de pe planetă va trebui să plătească în funcție de cât dioxid de carbon elimină în atmosferă. Inclusiv indirect, prin călătorii cu mașina, vaporul sau avionul. Calculul, plata și eventualele restricții se vor face prin intermediul unui "pașaport de carbon", probabil inclus în portofelul electronic la care Uniunea Europeană lucrează intens, cot la cot cu filantropul Bill Gates.

Pentru ca cetățenii să se obișnuiască din timp cu planul futuristic al Bruxelles-ului, mass-media a început să difuzeze articole lămuritoare. Astfel, site-ul de știri CNN a publicat articolul cu titlul "Este timpul să limităm frecvența călătoriilor în străinătate - pașapoartele de carbon ar putea fi soluția".

Fiecărui călător i se atribuie o cotă anuală de carbon. Și asta pentru că după pandemie turismul a explodat, iar consecințele sociale și de mediu ar fi, citez, "dezastruoase". S-au înregistrat valuri de căldură record, incendii în Grecia și Hawaii, iar în multe destinații de vacanță populare, precum Portugalia, Spania și Turcia, au fost emise avertismente de vreme extremă. Evident, binecunoscuții experți s-au grăbit să găsească vinovatul și au concluzionat că dezastrul trebuie să fi fost musai opera schimbărilor climatice.

Cotele anuale de carbon vor fi similare cartelelor pentru alimente. Vor "raționaliza" călătoriile. La nivel global, amprenta medie anuală de carbon a unei persoane se apropie de 4 tone. Însă pentru a salva planeta, cetățenii ar trebui să emită maxim 2 tone de carbon anual, până în 2050. Cifra echivalează cu aproximativ două zboruri dus-întors între Londra și New York. In viziunea globalistilor tot soiul de certificate menite să introducă restricții vor fi inglobate in portofelul electronic: de vaccinare, de carbon sau de plata la zi a datoriilor.