Ce s-a întâmplat cu Horia Moculescu la spital în ultimele clipe de viață alături de fiica sa Nidia

Horia Moculescu a încetat din viață la primele ore ale dimineții. Cu mare tristețe, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș" anunță că maestrul Horia Moculescu ne-a părăsit în această dimineață.

„Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș", cu mare regret, informează opinia publică despre trecerea în neființă a d-lui Horia Moculescu, personalitate marcantă a vieții artistice românești. Horia Moculescu este acea personalitate marcată nu numai de talent și pasiune, dar și de o imensă dăruire și implicare în viața artistică de la noi.

Descoperitor și modelator de noi talente, cu un aport esențial în formarea și lansarea de tineri artiști. Implicat activ în majoritatea evenimentelor din lumea muzicală românească. Faimos prin caștigarea a nenumărate premii muzicale, recunoscute și apreciate pe plan intern și internațional. Dispariția sa lasă un gol imens în arta muzicală autohtonă, care va fi umplut doar de farmecul și delicatețea muzicii sale.

Domnia sa, s-a aflat în supravegherea specialiștilor noștri care au făcut tot posibilul pentru a evita acest final dramatic. În ciuda tuturor eforturilor, maestrul ne-a părăsit în acestă dimineață la ora 4,30! Odihnă în pace și liniște maestre! Creațiile sale ne vor înfrumuseța în continuare existența, generație de generație!", se arată în comunicatul transmis de conducerea Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș".

Marele compozitor și pianist Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, după ce a fost internat timp de aproape două săptămâni la Institutul „Matei Balș" din Capitală. Starea de sănătate a maestrului s-a agravat în ultimele zile. Pe 5 noiembrie, Horia Moculescu a fost indus în comă, iar surse medicale au confirmat pentru redacția noastră că pe 6 noiembrie artistul era deja intubat, cu un pronostic rezervat.

Începând de luni, 10 noiembrie, starea lui Horia Moculescu s-a agravat brusc. Medicii au constatat atunci că saturația de oxigen scăzuse dramatic, până la 30%, iar organismul său, deja slăbit de boala pulmonară cronică, nu mai răspundea la tratamentele administrate. Din acel moment, corpul maestrului a început să cedeze treptat, iar inima a fost primul organ afectat. În ciuda eforturilor disperate ale medicilor de la Institutul „Matei Balș", funcțiile vitale au început să se oprească una câte una.

Deși se afla în comă indusă, Horia Moculescu reacționa la atingerile fiicei sale, Nidia. Tânăra a fost alături de tatăl ei în ultimele zile, petrecând ore întregi la căpătâiul acestuia, ținându-l de mână și vorbindu-i neîncetat, în speranța că o aude. Medicii care l-au îngrijit au făcut eforturi uriașe pentru a-i stabiliza starea, însă organismul slăbit al compozitorului nu a mai rezistat.

Marele compozitor Horia Moculescu s-a stins din viață după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu multiple probleme de sănătate. În spatele zâmbetului mereu prezent și al umorului fin care l-au consacrat, artistul a dus o luptă grea, întinsă pe mai bine de două decenii, cu boli cronice și dureri care i-au afectat profund viața de zi cu zi.

Cea mai gravă dintre afecțiunile maestrului, care a dus și la deces, a fost bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC), o boală de plămâni cauzată de anii în care a fumat necontrolat.

Horia Moculescu recunoștea, cu sinceritate, că obiceiul din tinerețe i-a lăsat urme adânci: „Am o boală de plămâni din cauza fumatului excesiv de pe vremuri. Fumam trei pachete pe zi... Plătesc un tribut imens fumatului de care m-am lăsat acum peste 20 de ani", mărturisea artistul într-un interviu.

Din cauza acestei afecțiuni, compozitorul a fost nevoit să folosească un aparat de oxigen acasă, mai ales în perioadele reci, când respirația devenea tot mai greoaie. Cu toate acestea, refuza să se plângă și spunea mereu că „atâta timp cât mai pot zâmbi și glumi, sunt bine".

Pe lângă problemele pulmonare, Horia Moculescu a avut și o afecțiune extrem de dureroasă la picior, cunoscută sub numele de neurom Morton. Aceasta apare la nivelul nervilor dintre degetele piciorului și provoacă dureri intense și dificultăți de mers.

„De aproape zece ani am o problemă la laba piciorului stâng. Am fost operat, dar nu s-a rezolvat. Uneori durerea e insuportabilă, dar m-am obișnuit cu ea", povestea compozitorul în urmă cu câțiva ani.

Operațiile repetate nu i-au adus alinare, iar în ultimii ani artistul se deplasa tot mai greu, fiind văzut adesea sprijinit sau folosind scaune mobile la filmări și evenimente.

La vârsta de 86 de ani, maestrul a trecut și printr-o intervenție chirurgicală de hernie inghinală, o operație riscantă la acea vârstă. Recuperarea a fost greoaie, iar medicii i-au recomandat o perioadă lungă de repaus. Cu toate acestea, Horia Moculescu nu s-a lăsat doborât și a continuat să compună și să apară la televiziune, chiar dacă în spatele camerelor obosea repede și avea dificultăți de respirație.

Deși suferea de ani buni, Horia Moculescu nu și-a pierdut niciodată optimismul. Spunea adesea că muzica l-a ținut în viață și că, atât timp cât mai poate atinge clapele pianului, nu se consideră un om bolnav.