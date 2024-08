Ce știm până acum despre variola maimutei. Mpox declarată urgență globală de către OMS

Mpox a fost declarat miercuri o urgență globală de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), ca urmare a izbucnirii unor focare ale virusului în Africa.

„Acesta este un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze pe toți... Potențialul de răspândire în continuare în Africa și dincolo de aceasta este foarte îngrijorător", a declarat miercuri directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit newsweek.com.

Centrele africane pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) au anunțat anterior că răspândirea recentă a mpox a devenit o urgență de sănătate publică. Au existat peste 500 de decese cauzate de virus în Africa.

Săptămâna trecută, Ghebreyesus a vorbit în continuare despre mpox, cunoscut și ca Monkeypox, spunând „Există două vaccinuri pentru mpox care au fost aprobate de autoritățile naționale de reglementare listate de OMS și care sunt recomandate de Grupul consultativ strategic de experți în imunizare al OMS sau SAGE".

„Am declanșat procesul de listare a utilizării de urgență a ambelor vaccinuri, ceea ce va accelera accesul la vaccinuri, în special pentru țările cu venituri mici, care nu au emis încă propria lor aprobare națională de reglementare", a spus el.

„Mpox este o zoonoză, o boală care se transmite de la animale la oameni, cazurile fiind adesea întâlnite în apropierea pădurilor tropicale unde există animale purtătoare ale virusului", precizează OMS. „Boala se poate răspândi și de la om la om. Ea poate fi transmisă prin contact cu fluidele corporale, leziunile de pe piele sau de pe suprafețele mucoaselor interne, cum ar fi cele din gură sau gât, picăturile respiratorii și obiectele contaminate."

În timp ce vorbea despre actuala epidemie de virus săptămâna trecută, Salim Abdool Karim, un expert sud-african în boli infecțioase care prezidează grupul de urgență Africa CDC, a declarat: „Suntem acum într-o situație în care (mpox) reprezintă un risc pentru mult mai mulți vecini din Africa centrală și din jurul acesteia".

OMS a declarat anterior mpox o urgență globală în 2022, după ce virusul s-a răspândit în 70 de țări diferite. Cu toate acestea, în acel focar, mai puțin de 1 la sută dintre cei infectați au murit. În timp ce vorbea cu Associated Press (AP), Michael Marks, profesor de medicină la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a declarat: „Este un eșec al comunității globale că lucrurile au trebuit să devină atât de grave pentru a elibera resursele necesare".