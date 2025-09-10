Ce trebuie sa stii despre licentele ONJN clasa I

Daca ai cochetat pana acum cu cazinourile online, probabil ai observat deja ca pe platforma online a operatorului sau pe paginile de afiliati, exista pe undeva formularea „operator licentiat ONJN, clasa I".

Insa te-ai intrebat vreodata ce inseamna mai exact acest lucru? De ce un cazino online trebuie sa aiba o licenta ONJN de clasa I? Daca da, ai ajuns in locul potrivit. In cele ce urmeaza, iti voi explica pe larg tot ce trebuie sa stii despre licentele ONJN de clasa I.

Ce este licenta ONJN clasa I

Incep prin a-ti spune mai intai ce inseamna ONJN. Asdar, ONJN inseamna Oficiul National pentru Jocuri de Noroc din Romania. Este singura autoritate care poata sa emita licente de functionare pentru operatorii de jocuri de noroc, atat cei offline cat si cei offline.

Licenta de clasa I ONJN arata faptul ca un cazino online sau o agentie de pariuri online poate oferi in deplina legalitate jocuri de noroc de tip slot, casino live, pariuri sportive, loto online si alte tipuri de jocuri de noroc.

O licenta activa arata faptul ca operatorul respecta standardele stricte din domeniu, plateste taxe catre statul roman si aplica masuri de joc responsabil pentru protectia jucatorilor impotriva dependentei.

Mai pe scurt, fara o licenta ONJN, operatorul nu poate oferi legal jocuri de noroc. Iar platforma online va fi imediat inchisa odata descoperita.

Cine are nevoie de o astfel de licenta

Absolut orice cazino online care vrea sa functioneze legal in Romania are nevoie de o licenta ONJN de clasa I. Nu conteaza ca vorbim de sloturi sau jocuri de casino live de tip ruleta sau blackjack.

Cum poti verifica numarul de licenta? Destul de simplu. Ai doua metode principale:

Accesezi site-ul operatorului la care vrei sa joci. Acesta trebuie sa afiseze in partea de jos a paginii principale numarul de licenta si perioada de valabilitate, impreuna cu logo-ul 18+ si logo-ul ONJN. Accesezi direct platforma ONJN. Pe site-ul ONJN poti verifica operatorii care detin o licenta de functionare clasa I

Pe scurt, daca platforma nu afiseaza pe pagina principala licenta si perioada de valabilitate, n-ai nicio garantie ca ceea ce faci acolo este protejat de lege.

Pot functiona mai multi operatori pe aceeasi licenta?

Raspunsul este da. Pot functiona mai multi operatori pe aceeasi licenta ONJN. Iar exemplele sunt destule:

Unibet, Vlad Cazino si 32Rosu: ambele platforme online sunt operate de Unibet Germany LTD si functioneaza sub licenta ONJN L1160657W000330 care este valabila pana la data de 31.08.2026

Princess si Winboss: ambele platforme detin licenta ONJN L1213823W001269 valabila pana la data de 28.02.2031.

Insa chiar si in aceste cazuri, fiecare site trebuie mentionat oficial in lista publicata de ONJN, altfel e considerat in afara legii.

Un exemplu concret este cazinoul 32Rosu, care ofera bonusuri precum cel detaliat in articolul 32Rosu cod bonus. Asa cum am spus si putin mai sus, functioneaza sub aceeasi licenta ca si Unibet si Vlad Cazino. Astfel ca, bonusul pe care il incasezi este complet legal. La fel si jocul pe aceasta platforma.

Conditii pentru obtinerea licentei

Obtinerea unei licente ONJN clasa I nu e un proces simplu si nici rapid. Pentru a primi aprobarea oficiala, un operator trebuie sa respecte un set complex de cerinte:

Depunere documente: trebuie depusa o documentatie completa care sa cuprinda detalii despre companie, inclusiv dovada inregistrarii

Sisteme avansate de securitate si criptare a datelor: pentru ca un operator sa obtina o licenta de la ONJN, acesta trebuie sa implementeze masuri stricte de securitate si criptare a datelor

Joc responsabil: o alta cerinta pentru a obtine o licenta ONJN este ca operatorul sa implementeze masuri de joc responsabil pentru a proteja jucatorii

Garantie financiara: orice cazino nou care vrea sa obtina licenta de functionare trebuie sa depuna garantii financiare care atesta faptul ca pot plati castigurile catre jucatori

Audit: toate jocurile oferite pe platforma online trebuie sa fie testate de organizatii independente pentru a asigura corectitudinea jocurilor

Taxe si impozite: un operator care vrea o licenta ONJN trebuie sa plateasca taxe si impozite catre statul roman

De ce este importanta pentru jucatori?

Licenta de functionare nu este importanta doar pentru operatori. Ci si pentru tine ca jucator. Te intrebi de ce? Iata cateva motive:

Poti retrage castigurile: daca joci la un operator licentiat, poti retrage castigurile obtinute pe platforma online. Iar daca intampini probleme legate la retragere, te poti adresea institutiilor abilitate. In cazul unui cazino online ce nu detine o licenta de ONJN, nu esti protejat impotriva abuzurilor Eviti amenzile: daca joci pe platforma unui casino online ce nu detine o licenta ONJN, poti primi o amenda intre 5000 si 10.000 RON Esti in siguranta: orice fel de date introduse pe platforma online sunt protejate datorita sistemelor de securitate. La un cazino ilegal, acest lucru nu este valabil, iar datele tale pot fi incerceptate de hackeri Joci jocuri corecte: asa cum am spus si putin mai sus, pe platformele de cazino online ai acces la jocuri care sunt testate de auditori externi

In concluzie, atunci cand vrei sa iti deschizi un cont la un cazino online, verifica in primul rand daca acesta are o licenta ONJN. Fie mergi pe pagina principala a platformei cazinoului in partea de jos, fie pe site-ul ONJN. Daca nu gasesti numarul de licenta pe ambele platforme, trebuie sa-ti pui un semn de intrebare.