Ce, atâta presă? Casa Albă impune o nouă regulă care restricționează accesul jurnaliștilor acreditați la spațiile din apropierea Biroului Oval

Administrația de la Washington a introdus o nouă regulă care limitează accesul jurnaliștilor acreditați la birourile secretarului de presă Karoline Leavitt și ale altor oficiali din aripa vestică a Casei Albe, măsura intrând în vigoare imediat, potrivit Reuters.

Casa Albă a emis vineri o nouă regulă care restricționează accesul jurnaliștilor acreditați la spațiile din apropierea Biroului Oval, inclusiv la biroul secretarului de presă Karoline Leavitt.

Potrivit unui memorandum transmis de Consiliul Național de Securitate (NSC), reporterii nu mai pot intra în „Upper Press", cunoscută ca Sala 140, fără o programare prealabilă cu un angajat autorizat al Casei Albe.

Decizia este justificată prin necesitatea de a proteja materiale considerate sensibile și de a asigura o coordonare mai strânsă între personalul NSC și cel al echipei de comunicare a președintelui.

Noua regulă a intrat în vigoare imediat.

Măsura vine după restricții similare impuse la începutul lunii pentru presa care acoperă activitatea Departamentului Apărării, decizie ce a determinat mai mulți jurnaliști să-și părăsească birourile din Pentagon și să returneze acreditările.