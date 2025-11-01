Partea întunecată a guvernării lui Zelenski: Lideri din opoziție și activiști vorbesc despre justiția folosită ca armă politică
Postat la: 01.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Parlamentari din opoziție și activiști ai societății civile susțin că actuala conducere a Ucrainei folosește justiția ca armă pentru a intimida adversarii și a reduce la tăcere criticii.
Când Rusia și-a lansat invazia pe scară largă în Ucraina, în urmă cu aproape patru ani, Volodimir Kudrîțki, pe atunci șef al companiei naționale de energie Ukrenergo, încerca disperat să țină luminile aprinse.
Cumva, a reușit - an de an, a menținut rețeaua funcțională în ciuda atacurilor cu rachete și drone rusești asupra infrastructurii energetice și a câștigat respectul industriei energetice internaționale pentru faptul că a evitat întreruperi catastrofale. Asta până în 2024, când a fost forțat brusc să demisioneze, scrie Politico.
Demisia lui Kudrîțki a fost criticată de numeroși specialiști din domeniul energiei și a provocat îngrijorare la Bruxelles. La acel moment, el declara că fusese victima unei „centralizări necruțătoare a puterii", promovată de președintele Volodimir Zelenski și de puternicul său șef de cabinet, Andrii Iermak. Kudrîțki spunea că se teme ca „indivizi corupți" să nu ajungă să preia controlul asupra companiei de stat.
Potrivit susținătorilor săi, tocmai astfel de declarații - și refuzul de a tăcea - explică de ce Kudrîțki s-a trezit săptămâna trecută într-o boxă de sticlă dintr-o sală de tribunal din centrul Kievului, inculpat pentru deturnare de fonduri.
Parlamentari din opoziție și activiști ai societății civile denunță cazul drept un nou exemplu al tacticii de „lawfare" - folosirea sistemului judiciar pentru a intimida adversarii și a reduce la tăcere criticii, sub acuzații de corupție sau de colaborare cu Rusia.
Biroul președintelui Zelenski a refuzat să comenteze, la solicitarea jurnaliștilor Politico.
Printre cei tratați similar se numără și fostul președinte Petro Poroșenko, sancționat și inculpat în acest an pentru corupție - o mișcare care i-ar putea bloca candidatura la viitoarele alegeri.
Sancțiunile au fost frecvent folosite împotriva opozanților, ducând la înghețarea activelor și la blocarea oricăror tranzacții financiare, inclusiv accesul la carduri sau conturi bancare.
Porosenko l-a acuzat ulterior pe Zelenski de un „autoritarism crescând" și de intenția de a „înlătura orice competitor de pe scena politică".
Acesta ar fi și motivul pentru care Kudrîțki a fost inculpat, susține deputatul de opoziție Mîkola Kniajițki. El crede că folosirea justiției ca armă de discreditare se va accentua pe măsură ce administrația prezidențială se pregătește pentru eventuale alegeri, dacă va fi instituit un armistițiu.
„Folosesc instanțele pentru a curăța terenul de competitori și a pregăti alegeri nedrepte", avertizează Kniajițki.
Printre vocile critice se numără și activista Daria Kaleniuk, directoarea Centrului de Acțiune Anticorupție. Ea afirmă că președintele și cercul său apropiat „folosesc războiul pentru a monopoliza puterea într-un mod care amenință democrația țării".
Kaleniuk, prezentă la ședința de judecată de două ore, susține că dosarul împotriva lui Kudrîțki este „pur politic". „Cazul nu are niciun sens juridic", a spus ea, explicând că procurorul „nu a demonstrat că acesta ar fi obținut vreun beneficiu material" dintr-un contract de infrastructură care, în final, nici măcar nu a fost executat.
Dosarul se referă la un contract semnat acum șapte ani, când Kudrîțki era adjunct la investiții în cadrul Ukrenergo. Subcontractorul nu a început niciodată lucrările, iar compania a reușit să recupereze avansul plătit.
Deputata Inna Sovsun, prezentă și ea în sala de judecată, confirmă: „Nu există nicio dovadă că s-ar fi îmbogățit. Nu s-a produs niciun prejudiciu. Nu pot să nu cred că totul este motivat politic."
Sovsun s-a oferit garant personal pentru eliberarea lui Kudrîțki, alături de alți doi parlamentari. Judecătorul a dispus însă eliberarea acestuia pe cauțiune, stabilită la 325.000 de dolari.
Un consilier guvernamental de rang înalt, care a solicitat anonimatul, respinge acuzațiile potrivit cărora dosarul ar fi politic. „Ar trebui să așteptăm audierea completă înainte de a trage concluzii", a declarat el.
Fosta vicepremieră Ivanna Klimpuș-Țințadze consideră însă că „situația arată prost din orice unghi - intern și internațional". Ea subliniază că momentul este nefericit pentru Ucraina, care cere sprijin energetic suplimentar din partea Europei înainte de o iarnă ce se anunță extrem de grea.
Cu atacuri rusești de o amploare fără precedent, provocarea energetică a Ucrainei este uriașă. Spre deosebire de iernile trecute, Rusia vizează acum și sondele, depozitele și infrastructura de distribuție a gazelor naturale, nu doar rețeaua electrică. În prezent, 60% dintre ucraineni depind de gaz pentru a-și încălzi locuințele.
Unii directori din sectorul energetic se tem că procesul împotriva lui Kudrîțki face parte dintr-o strategie preventivă de a găsi țapi ispășitori, în cazul în care sistemul energetic cedează în fața atacurilor rusești.
Acum două săptămâni, publicația Ukrainska Pravda scria, citând surse anonime, că foști oficiali din energie se tem că vor fi acuzați de lipsa de pregătire a infrastructurii.
„Au nevoie de un țap ispășitor", a spus pentru Politico un expert în politică externă care a consiliat guvernul ucrainean. „Există regiuni care probabil nu vor avea curent până în primăvară. În apartamentele din Kiev sunt deja 10 grade, iar orașul s-ar putea confrunta cu pene prelungite. Oamenii sunt deja furioși, așa că administrația prezidențială are nevoie de vinovați."
„Opoziția îl va acuza pe Zelenski că a eșuat în fața Ucrainei și că ar fi trebuit să aibă deja planuri de rezervă pentru a evita penele masive de curent și înghețul", a adăugat sursa.
Adrian Karatnycky, cercetător principal la Atlantic Council și autor al volumului Battleground Ukraine, avertizează și el asupra derivei politice: „Deși Zelenski este un lider inspirațional și curajos în timp de război, există într-adevăr elemente îngrijorătoare în modul său de a guverna."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Soarele de sub Pământ: Cel mai mare proiect științific din lume intră într-o fază finală
O mașina colosala ingropata in sudul Franței ar putea dezlanțui in curand energia stelelor. Susținut de 35 de țari și de ...
-
Se distruge bariera naturală a lumii: Efectele vor fi atât de grave încât sunt și greu de cuantificat
Cresterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilitatii pe termen lung a aproximativ 60% dintre princi ...
-
De la Ilie "Nenorocire" pentru toți românii: Facturile cresc de la 1 noiembrie si vor băga populatia intr-o saracie crunta!
Începand de sambata, 1 noiembrie 2025, taxa pentru cogenerarea de inalta eficienta va crește cu 62%, de la 0,0084 ...
-
Octogenară ucisă de un cocktail letal din vin, săpun și medicamente de femeia care avea cea mai mare încredere. Miza - un apartament în Ilfov
Un caz cutremurator a ieșit la iveala in localitatea Pantelimon, județul Ilfov, unde o femeie de 83 de ani ar fi fost uc ...
-
Uber anunță: Taxiurile fără șofer vor circula frecvent în Europa. Primele țări care le vor găzdui
Elveția și alte țari europene ar putea vedea flote de taxiuri fara șofer pe strazi „mai devreme decat mai tarziu", ...
-
Motivele pentru care bursele europene au închis vineri pe minus
Bursele europene au inchis vineri in teritoriu negativ, in timp ce investitorii au reactionat la datele care arata o sca ...
-
Aurul se depreciază cu 1% pe fondul semnelor de întrebare de la Rezerva Federală (FED)
Pretul aurului a scazut vineri cu 1%, influentat de incertitudinile legate de o posibila noua reducere a dobanzii de pol ...
-
Ce, atâta presă? Casa Albă impune o nouă regulă care restricționează accesul jurnaliștilor acreditați la spațiile din apropierea Biroului Oval
Administrația de la Washington a introdus o noua regula care limiteaza accesul jurnaliștilor acreditați la birourile sec ...
-
Copiii născuți din mame infectate cu COVID-19 prezintă o probabilitate mai mare de diagnostic cu autism
Un studiu de amploare realizat in Massachusetts și publicat in revista Obstetrics and Gynecology sugereaza ca infecția c ...
-
Noile sancțiuni împotriva Moscovei nu au dus la o scădere a exporturilor de petrol din porturile de vest ale Federației Ruse
Sancțiunile SUA și UE impuse saptamana trecuta Moscovei și marilor companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, nu au ...
-
Teoria că trăim într-un „Matrix", demontată de formulele matematice: Universul nu poate fi doar o simulare
O echipa internaționala de cercetatori susține ca ipoteza conform careia universul ar fi o simulare controlata de un sup ...
-
Pedepse dure pentru medicii care răspândesc informații false în spațiul public. Ce prevede proiectul de lege depus la Parlament
Un proiect de lege depus la Parlament, semnat de aproape 60 de senatori și deputați PSD, USR și AUR, prevede ca medicii ...
-
Un cuplu din Gorj și-a vândut copilul pe 7.000 de euro ca să își cumpere mașină: DIICOT cere arest urgent
Un cuplu din Gorj și-a vandut copilul ca sa iși cumpere mașina. Pentru cei doi, viața micuțului a valorat fix 7.000 de e ...
-
A fost numit un nou șef la Jandarmeria Capitalei: În timpul liber slujește ca preot pentru oamenii cu deficiențe de auz
Ministerul de Interne l-a numit in funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureșt ...
-
ÎCCJ dă undă verde acțiunilor în instanță pentru efectele vaccinării anti-COVID. Victimele pot invoca și răspunderea statului
Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit in mod expres ca o persoana prejudiciata in urma vaccinarii impotri ...
-
Pregătiri de război cu Rusia: UE va elabora un plan pentru transferul rapid de echipamente grele
Comisia Europeana (CE) va prezenta in noiembrie un proiect de plan pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a ...
-
Uniunea Europeană renunţă la interceptarea conversaţiilor private online pentru combaterea pedofiliei
Uniunea Europeana va renunta la cea mai criticata masura dintr-un proiect de reglementare impotriva pedofiliei online. C ...
-
Tinerii din Republica Moldova se înscriu în trupele de mercenari Wagner și luptă în Ucraina
În cursul zilei de miercuri, ofițerii INI, in comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS "Fulger" au desfaș ...
-
Sute de mii de pești otrăviți în teste chimice cerute de Uniunea Europeană
Un nou studiu intarește apelul Humane World for Animals pentru o reforma a legislației REACH, care sa elimine testele pe ...
-
Putin a folosit in Ucraina o rachetă capabilă să transporte un focos nuclear dar a avut o incarcatura conventională
Rusia a utilizat in ultimele luni in atacurile sale asupra Ucrainei o racheta de croaziera a carei dezvoltare, in secret ...
-
Au descoperit un antibiotic devastator de puternic din neatenție. Bacteriile rezistente sunt pa!
O echipa de cercetatori de la Universitatea Warwick și Universitatea Monash a descoperit un nou antibiotic puternic, num ...
-
Doi români din Marea Britanie și-au folosit copiii pentru a fura haine de firmă. Cuplul a recunoscut patru infracțiuni
Un cuplu de romani din Marea Britanie a fost condamnat pentru furt repetat de haine și accesorii de designer, dupa ce și ...
-
AI Sex: Meta, acuzată că ar fi descărcat mii de filme pentru adulți pentru a-și antrena Inteligenta Artificială
Meta este acuzata ca ar fi descarcat ilegal aproape 2.400 de filme pentru adulți pentru a-și antrena sistemele de inteli ...
-
Meet NEO - robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
Compania americana 1X, specializata in inteligența artificiala și robotica, a lansat NEO, un robot umanoid conceput sa d ...
-
Polymarket a fost interzis de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pe teritoriul României
Platforma Polymarket a fost inclusa pe lista neagra a operatorilor care desfașoara activitați de jocuri de noroc fara li ...
-
Angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova au fost arestați
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar doua firme sunt cercetate penal in dosarul exploziei din Rahova, soldate c ...
-
Compania Distrigaz Sud Rețele, urmărită penal în urma exploziei din Rahova: Reacția companiei de gaze
Oficialii Distrigaz Sud Rețele au reacționat dupa ce procurorii au decis ca societatea are calitatea de suspect in urma ...
-
Fii precaut. Uite cum te pot păcăli escrocii de Black Friday! O nouă înșelătorie face ravagii în aceste zile - tot mai multe plângeri la politie
Escrocii profita la maxim de perioada aglomerata de cumparaturi online de Black Friday pentru a lansa o noua inșelatorie ...
-
Panică pe WhatsApp - Postarea care a speriat internetul: "Te vedem!" - un coșmar pentru confidențialitate
O simpla gluma publicata pe rețelele sociale s-a transformat intr-un scandal internațional pentru aplicația de mesagerie ...
-
Descoperire uriașă: O nouă terapie bazată pe nanotehnologie a reușit să inverseze efectele Alzheimerului
O echipa internaționala de oameni de știința a realizat un progres spectaculos in lupta cu boala Alzheimer, reușind, pen ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu