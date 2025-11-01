Motivele pentru care bursele europene au închis vineri pe minus

Bursele europene au închis vineri în teritoriu negativ, în timp ce investitorii au reacţionat la datele care arată o scădere a inflaţiei în zona euro la 2,1% şi la publicarea unui nou val de rezultate financiare ale companiilor.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborât cu 0,5%, majoritatea burselor şi sectoarelor înregistrând pierderi. Indicele britanic FTSE 100 a scăzut cu 0,1%, DAX din Germania a pierdut 0,8%, iar CAC 40 din Franţa a închis în scădere cu 0,4%. Indicii FTSE MIB din Italia şi IBEX 35 din Spania au coborât, de asemenea, cu aproximativ 0,1%.

Potrivit unei estimări rapide publicate de Eurostat, inflaţia din zona euro a scăzut în octombrie la 2,1%, de la 2,2% în septembrie. Serviciile au înregistrat cea mai ridicată rată de creştere a preţurilor, de 3,4%, în timp ce energia a rămas în teritoriu negativ, la -1%. Dintre statele membre, Estonia a avut cea mai mare rată a inflaţiei (4,5%), iar Cipru cea mai redusă (0,3%).

Totodată, datele Eurostat publicate joi au arătat că economia zonei euro a crescut cu 0,2% în trimestrul al treilea, depăşind uşor estimările de 0,1%. În acest context, Banca Centrală Europeană a decis să menţină rata dobânzii la depozite la 2% pentru a treia şedinţă consecutivă, după ultima reducere operată în iunie.

Pe plan internaţional, pieţele au urmărit întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping, desfăşurată joi în Asia. Cei doi au convenit un acord pe un an privind exporturile de metale rare şi minerale critice, iar Washingtonul va reduce tarifele pentru produsele legate de fentanyl la 10%. Xi urmează să se întâlnească în perioada următoare cu liderii din Canada, Japonia şi Thailanda.

Pe pieţele energetice, preţul petrolului Brent s-a menţinut stabil, la aproximativ 65,06 dolari pe baril, deşi este pe cale să înregistreze al treilea declin lunar consecutiv. În schimb, aurul a revenit uşor peste pragul de 4.000 dolari pe uncie, tranzacţionându-se la 4.025 dolari, după ce scăzuse sub acest nivel joi, în urma deciziei Rezervei Federale de a reduce dobânda de referinţă.

În SUA, Amazon a raportat o creştere de 20% a veniturilor diviziei cloud, depăşind estimările şi impulsionând acţiunile cu peste 13%, în timp ce Apple a anunţat rezultate solide pentru trimestrul fiscal al patrulea, ceea ce a dus la o apreciere de 3% a titlurilor sale.

În Asia, pieţele au avut o evoluţie mixtă, însă bursele japoneze au condus creşterile, pe fondul optimismului privind detensionarea relaţiilor comerciale SUA-China. În acelaşi timp, gigantul sud-coreean Samsung a anunţat planuri pentru achiziţia şi utilizarea a 50.000 de procesoare Nvidia, destinate modernizării producţiei de cipuri pentru dispozitive mobile şi roboţi - un semnal al intensificării competiţiei tehnologice în regiune.