Uber anunță: Taxiurile fără șofer vor circula frecvent în Europa. Primele țări care le vor găzdui

Elveția și alte țări europene ar putea vedea flote de taxiuri fără șofer pe străzi „mai devreme decât mai târziu", a declarat CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi.

Khosrowshahi, care conduce serviciul de ride-hailing din 2017, a spus că Europa „a început să se deschidă către conducerea autonomă", referindu-se la mașinile autonome, potrivit Politico.

„De fapt, reglementările din Germania sunt destul de progresiste", a declarat el pentru Mathias Döpfner, CEO-ul Axel Springer, în podcastul său „MD Meets". Axel Springer este compania-mamă a POLITICO.

„Există câteva țări, Elveția și altele, unde credem că conducerea autonomă va deveni o realitate, cel puțin la scară mică, mai devreme decât mai târziu", a spus Khosrowshahi.

În Statele Unite, companii precum Waymo permit consumatorilor să apeleze la mașini autonome, vehiculele devenind tot mai des întâlnite pe străzile orașelor precum San Francisco și Los Angeles. Compania a anunțat luna aceasta că plănuiește să se extindă la Londra anul viitor.

Tehnologia a cunoscut, de asemenea, o dezvoltare rapidă în China, Beijingul fiind un lider global pe piață. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut la începutul acestei luni că Europa a rămas în urmă față de SUA și China în implementarea vehiculelor fără șofer.

SUA și UE au reguli foarte diferite privind această tehnologie, UE urmând reglementările dezvoltate de Națiunile Unite, în timp ce SUA nu le aplică.

În SUA există un model de auto-certificare, prin care producătorii de automobile garantează practic că vehiculele lor respectă standardele. În UE, vehiculele trec printr-un proces de omologare tip, în care autoritățile verifică respectarea standardelor, ceea ce face utilizarea tehnologiei mult mai dificilă în Europa.

„Mașinile autonome sunt deja o realitate în Statele Unite și în China. Ar trebui să fie la fel și aici, în Europa", a declarat von der Leyen la o conferință de tehnologie din Torino.

Totuși, Khosrowshahi a adăugat că crede că „toate mașinile vor fi autonome" abia peste „20 de ani sau mai mult".

„Va dura mult timp până să ajungem acolo, din nou, trebuie să scădem costurile, să creștem metricile de siguranță la nivelul necesar, dar fără îndoială, se întâmplă", a spus el, adăugând că, în viitor, a conduce singur va fi „ceva asemănător călăriei".