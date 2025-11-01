Copiii născuți din mame infectate cu COVID-19 prezintă o probabilitate mai mare de diagnostic cu autism

Un studiu de amploare realizat în Massachusetts și publicat în revista Obstetrics and Gynecology sugerează că infecția cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii ar putea fi asociată cu o probabilitate mai mare ca micuții să dezvolte tulburări neurologice, inclusiv autism sau întârzieri în vorbire și mișcare.

Cercetarea, citată de The Washington Post, a analizat peste 18.000 de nașteri înregistrate între primele luni ale pandemiei și anul 2021. Dintre mamele testate pozitiv pentru coronavirus, 140 au avut copii care, până la vârsta de trei ani, au fost diagnosticați cu o tulburare de dezvoltare.

Autorii avertizează că studiul are un caracter observațional, ceea ce înseamnă că rezultatele indică o asociere, nu o legătură de cauzalitate.

„Rezultatele nu trebuie interpretate ca o garanție că boala provoacă autism sau alte probleme neurologice", a explicat dr. Andrea G. Edlow, cercetător la Massachusetts General Hospital și profesor la Harvard Medical School. Ea a adăugat că, în ciuda creșterii statistice observate, riscul absolut rămâne redus.

Specialiștii consideră că descoperirile susțin ideea vaccinării împotriva COVID-19 în timpul sarcinii, o măsură care protejează atât sănătatea mamei, cât și dezvoltarea copilului.

„Într-o perioadă în care ne confruntăm cu o reticență tot mai mare față de vaccinuri, acest tip de cercetare oferă date valoroase bazate pe dovezi", a spus Mary Ann Comunale, profesor asociat la Universitatea Drexel,

O posibilă explicație pentru aceste efecte ar putea fi răspunsul imun al organismului matern, spun cercetătorii. Inflamația cauzată de infecție poate declanșa modificări în modul în care neuronii fătului se dezvoltă și se conectează, influențând ulterior funcțiile cognitive și motorii.