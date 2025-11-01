Noile sancțiuni împotriva Moscovei nu au dus la o scădere a exporturilor de petrol din porturile de vest ale Federației Ruse

Sancțiunile SUA și UE impuse săptămâna trecută Moscovei și marilor companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, nu au afectat încă volumul transporturilor de petrol din porturile occidentale ale Federației Ruse, relatează Reuters, citând date și pe unii comercianți.

Deși condițiile meteorologice limitează capacitatea terminalelor din Marea Baltică și Marea Neagră, livrările de petrol prin porturile Primorsk, Ust-Luga și Novorossiysk în octombrie se vor ridica la aproximativ 2,33 milioane de barili pe zi, ceea ce corespunde volumelor din programul de export actualizat pentru luna în curs.

Termenul limită din SUA pentru încheierea tuturor privind comerțul cu Rosneft și Lukoil expiră pe 21 noiembrie, în timp ce ruta din porturile baltice Primorsk și Ust-Luga către cumpărătorii cheie (rafinăriile din India) este de aproximativ patru săptămâni, lăsând puțin timp pentru luarea deciziilor.

"Este nevoie de cel puțin patru săptămâni pentru a merge de la Marea Baltică la India, iarna perioada poate crește și mai mult. Tot ceea ce este încărcat în Primorsk este garantat să ajungă în India după 21 noiembrie", a declarat unul dintre comercianți pentru Reuters.

O altă sursă din industrie a remarcat că riscurile financiare ar putea fi o preocupare majoră. "Va fi dificil să convingi băncile că plățile nu vor merge în favoarea companiilor sancționate. Plățile în rupii nu sunt interesante", a spus el.

Compania petrochimică indiană Reliance Industries a declarat vineri că evaluează impactul noilor sancțiuni occidentale asupra surselor sale de aprovizionare cu materii prime. Compania cumpără materii prime Rosneft în baza unui contract pe termen lung.

Comercianții cred că, în mod oficial, Rosneft și Lukoil și filialele lor vor înceta să mai vândă petrol pentru export cumpărătorilor finali, crescând lanțul de revânzători. Acest lucru va duce la costuri mai mari pentru vânzători, dar va reduce riscurile pentru cumpărătorii de materii prime.