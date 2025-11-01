Aurul se depreciază cu 1% pe fondul semnelor de întrebare de la Rezerva Federală (FED)

Preţul aurului a scăzut vineri cu 1%, influenţat de incertitudinile legate de o posibilă nouă reducere a dobânzii de politică monetară în Statele Unite până la finalul anului, însă metalul preţios este a înregistrat al treilea avans lunar consecutiv.

Cotaţia aurului spot a coborât cu 1%, la 3.984,49 dolari pe uncie, în timp ce contractele futures pe aur pentru livrare în decembrie au scăzut cu 0,5%, la 3.997 dolari pe uncie. În pofida reculului zilnic, metalul galben a crescut cu 3,3% în luna octombrie.

Indicele dolarului american (DXY) s-a menţinut aproape de un maxim al ultimelor trei luni, făcând aurul, cotat în dolari, mai scump pentru deţinătorii altor valute.

Declaraţiile preşedintei Rezervei Federale din Cleveland, Beth Hammack, au amplificat presiunea asupra pieţei: aceasta a afirmat că s-a opus reducerii dobânzii de politică monetară adoptate miercuri de Fed, argumentând că este nevoie de o menţinere a politicii restrictive pentru a combate inflaţia persistentă.

"Comentariile lui Hammack pun presiune pe aur, ea devenind al treilea preşedinte regional al Fed care se opune public unor noi reduceri de dobândă în acest moment. Piaţa a fost prea optimistă în a evalua perspectivele pentru rate mai mici", a declarat Tai Wong, trader independent de metale.

După decizia Fed de a reduce dobânda-cheie cu 25 puncte de bază, comentariile prudente ale preşedintelui Jerome Powell au temperat aşteptările pieţei: probabilitatea unei noi tăieri în decembrie a scăzut la 63%, de la peste 90% la începutul săptămânii, potrivit instrumentului CME FedWatch.

Aurul, care nu oferă randament, tinde să-şi piardă atractivitatea în perioadele cu dobânzi ridicate. Totuşi, preţul metalului a urcat cu 53% de la începutul anului, atingând un record de 4.381,21 dolari pe uncie pe 20 octombrie.

Banca Morgan Stanley estimează că trendul ascendent ar putea continua, susţinut de reducerile viitoare de dobândă, de achiziţiile băncilor centrale şi de incertitudinile economice globale. Instituţia prevede un preţ mediu de 4.300 dolari pe uncie în prima jumătate a anului 2026.

Pe alte pieţe ale metalelor preţioase, argintul spot a scăzut cu 0,7%, la 48,58 dolari pe uncie, platina a pierdut 1,7%, la 1.582,89 dolari, iar paladiul a coborât uşor, cu 0,2%, la 1.442,01 dolari pe uncie.