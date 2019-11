Cine este generalul-locotenent Daniel Petrescu, avizat de CSAT ca şef al Statului Major al Apărării

Generalul-locotenent Daniel Petrescu, noul șef al Statului Major al Apărării, prezentat de președintele Klaus Iohannis drept un "militar cunoscut, respectat, eminent", a avut mai multe funcții în Statul Major General și a participat la mai multe misiuni NATO în Afganistan, Kosovo, Bosnia-Herțegovina și în Albania. Totodată, Petrescu a participat la mai multe misiuni ONU de menținere a păcii.

Din august 2019, Daniel Petrescu a îndeplinit funcția de locțiitor al șefului Statului Major al Apărării. Potrivit site-ului Statului Major al Apărării, în perioada 2017-2019 a îndeplinit funcția de comandant al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE). Experiența sa profesională include funcții deținute la nivel tactic, operativ și strategic în cadrul Forțelor Terestre Române, în comandamente NATO și în teatrele de operații. La nivel tactic, a comandat Batalionul 2 Infanterie CALUGĂRENI din București (ianuarie 2004 - octombrie 2008). A comandat, de asemenea, Brigada 2 Infanterie ROVINE (august 2016 - august 2017), mare unitate care s-a transformat în Brigada Multinațională Sud-Est.

La nivel operativ, a fost șef de stat major al Centrului de Conducere Operațională (2010 - 2013), structură destinată coordonării contingentelor românești participante în teatrele de operații. Experiența sa la nivel strategic include funcții în Statul Major General: Direcția planificare strategică - șeful Biroului planificare forțe pentru misiuni externe (2008 - 2010) și Direcția operații - șeful Secției operații curente (2010). În perioada iunie 2013 - iulie 2016, a fost desemnat Reprezentant militar al Şefului Statului Major General la Comandamentul Aliat pentru Transformare, comandament strategic al NATO situat in Norfolk, Virginia, SUA.

A fost dislocat, în cadrul Batalionului 2 Infanterie CALUGĂRENI, în operații NATO, ONU și tip coaliție în teatrele de operații în care Armata României a trimis forțe. În cadrul operațiilor NATO de stabilitate a participat la misiunea ISAF din AFGANISTAN (iulie 2006 - ianuarie 2007), comandant de batalion și comandant al contingentului național; la misiunea KFOR din KOSOVO (octombrie 2003) și SFOR din BOSNIA-HERȚEGOVINA (octombrie 2004), comandant de batalion în rezerva strategică a NATO; în operația ALBA din ALBANIA (mai-iulie 1997), ofițer de legătură.

A comandat Batalionul 2 Infanterie în operația de tip coaliție ANTICA BABILONIA în IRAK (ianuarie- august 2005). A participat la misiunile ONU de menținerea păcii: MONUA (decembrie 1998 - iulie 1999) și UNAVEM III (august 1995 - aprilie 1996) din ANGOLA, ca ofițer de legătură al contingentului românesc la Comandamentul Forței ONU.

De asemenea, potrivit site-lui mai sus citat, Generalul-locotenent Daniel Petrescu este șef de promoție al Institutului Militar de Infanterie "Nicolae Bălcescu" de la Sibiu (promoția 1992), șef de promoție al Universității Naționale de Apărare "Carol I" (promoția 2003), absolvent "cu distincție" al Colegiului Național de Război din cadrul Universității Naționale de Apărare Washington DC, SUA, unde a urmat un master în "Strategie de securitate națională".

Educația sa militară mai include un doctorat în științe militare și informații la Universitatea Națională de Apărare "Carol I" (București, 2010). De asemenea, este absolvent al Colegiului Întrunit de Comandă și Stat Major (JSCSC, Marea Britanie), unde a urmat Cursul avansat de comandă și stat major (2007-2008). A absolvit masterul în studii de apărare la Kings College din Londra.

A participat la mai multe cursuri de scurtă durată organizate de instituții europene de prestigiu, precum Colegiul UE pentru Securitate și Apărare din Bruxelles, Belgia (cursul de planificare strategică a misiunilor și operațiilor Uniunii Europene) și Furungsacademy der Bunderwehr din Hamburg, Germania (cursul pentru ofițeri de stat major ONU).

Pe parcursul carierei a primit distincții și medalii, cele mai importante fiind Virtutea Militară în grad de comandor, cu însemne de război, Medalia națională „Pentru Merit", clasa a II-a, Ordinul Național „Serviciul Credincios" în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, Medalia "US Army Commendation", Medalia "NATO non- article 5" și Medalia ONU „În Serviciul Păcii". Este căsătorit și are doi copii.