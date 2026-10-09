Cine pariază din țară pe viitorul premier riscă o amendă de până la 10.000 de lei

Polymarket a strâns 4,46 milioane de dolari pe numele viitorului premier, dar e pe lista neagră ONJN, iar legea amendează și jucătorul cu până la 10.000 de lei.

Piața de pe Polymarket care încearcă să ghicească numele următorului prim-ministru a continuat să crească și după weekend. Dacă sâmbătă, 3 octombrie, contractele tranzacționate pe întrebarea despre noul premier ajunseseră la aproximativ 4,4 milioane de dolari, luni, 5 octombrie, volumul afișat era de circa 4,46 milioane. Alexandru Nazare rămâne în frunte, cu o probabilitate implicită de aproximativ 35%, urmat de Sorin Grindeanu, cu circa 22%.

Piața a fost deschisă pe 5 mai 2026, ziua în care guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, și urmărește de atunci fiecare rundă de negocieri dintre partide. Pentru un utilizator aflat în România, însă, participarea nu este doar o curiozitate politică.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a decis în ședința din 29 octombrie 2025 să treacă Polymarket pe lista neagră. În comunicatul publicat a doua zi, instituția explica faptul că platforma, deși se prezintă drept „piață de predicții", îndeplinește toate criteriile unui pariu în contrapartidă: există miză, un eveniment viitor incert, alți utilizatori pe post de contrapartidă și un comision încasat de platformă.

Amenda e pentru jucător, nu doar pentru platformă

Încadrarea are consecințe directe pentru cel care pariază. Legea 141/2025 a modificat Ordonanța 77/2009 astfel încât participarea persoanelor fizice din România la jocuri de noroc la distanță neautorizate de ONJN se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei. Blocarea prin furnizorii de internet poate fi ocolită cu un VPN. Amenda, nu.

Întrebarea practică devine, așadar, de ce parte a liniei se află un anumit site. ONJN publică lista lunară a organizatorilor cu licență, împărțită pe categorii, și separat lista neagră. Cele două liste spun cine are drept de operare, dar nu și în ce condiții joci pe fiecare platformă. Pentru jocurile de tip cazino, platformele de casino online licențiate în România sunt adunate într-un clasament care pornește de la verificarea licenței ONJN și adaugă exact ce lipsește din evidența oficială: rata de plată declarată pe operator, de la 96,3% la ruletă până la 99,67% la jocurile live, și metodele de plată acceptate.

Diferența se vede și la bani. Pe partea autorizată, câștigurile se impozitează prin reținere la sursă, la fiecare plată: 4% până la 10.000 de lei, apoi 400 de lei plus 20% din ce depășește această sumă, până la 66.750 de lei, și 11.750 de lei plus 40% peste acest prag. Un contract câștigat pe Polymarket se decontează în stablecoin-ul USDC, fără ca cineva să rețină ceva. Banii pariați pe numele celui care va trebui să reducă deficitul trec, astfel, pe lângă buget.

Contestația din instanță

Polymarket nu a acceptat decizia, venită după ce volumul tranzacționat pe platformă la alegerile prezidențiale depășise, potrivit ONJN, 600 de milioane de dolari. Compania a contestat-o în instanță, iar la începutul lui februarie 2026 nu fusese stabilit încă un prim termen de judecată, potrivit Profit.ro. Între timp, lista neagră a crescut: în iulie, ONJN anunța aproximativ 1.180 de site-uri introduse în actualul mandat, printre ele și Polymarket, multe depistate cu un instrument care găsește clonele mutate pe domenii noi.

Președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, rezuma atunci poziția instituției într-o singură frază: „Decizia de a include Polymarket pe lista neagră nu are legătură cu tehnologia, ci cu legea."

Procentele de pe Polymarket nu sunt un sondaj și nu se adună la 100%. Sunt prețuri, care se mișcă la fiecare zvon din negocieri. Cine va ajunge la Palatul Victoria va găsi deja o întrebare în plus pe masă: câți dintre românii care urmăresc aceste cote au mizat pe ele fără să știe că legea îi vizează și pe ei.

Sursa imaginii: visitromania.net