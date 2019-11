Cine participă la dezbaterea lui Iohannis cu jurnaliștii

Dezbaterea anunțată de Klaus Iohannis, înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale, are loc marți, începând cu ora 19.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare. În timpul discuțiilor, șeful statului, candidat PNL, va răspunde întrebărilor a nouă jurnaliști și formatori de opinie. Dezbaterea este găzduită de SNSPA.

Cei nouă care îi vor pune întrebări lui Klaus Iohannis sunt: Moise Guran ( Europa FM), Radu Tudor (Antena 3), Ion M. Ioniță (Adevărul/Historia), Cristina Șincai (România TV), Silviu Mănăstire (B1 TV), Clarice Dinu (HotNews.ro), Ramona Avramescu (TVR), Cristian Leonte (Pro TV) și Cristian Pârvulescu (SNSPA).

Klaus Iohannis a refuzat o dezbatere cu contracandidata sa Viorica Dăncilă, care nu a exclus însă să vină la evenimentul de la Biblioteca Centrală Universitară.

"Îi văd așa de speriați, încât nu știu ce să zic. Am văzut astăzi numai pentru faptul că aș putea merge acolo, au venit purtătorii de mesaje ai domnului Iohannis și au jignit, au venit cu un atac. E ceva care cred că nu a fost întâlnit în România de la Revoluție încoace. Vom analiza. Luăm în calcul ambele variante", a spus Dăncilă, luni seară, la TVR.

Șeful statului a susținut că aceasta nu va fi primită dacă va veni la dezbaterea organizată marţi.

"Nu va fi primită, fiindcă nu este o dezbatere la care am invitat pe cineva. Este o discuţie cu jurnalişti, formatori de opinie, pe care eu am organizat-o, la care eu i-am invitat şi vom avea o discuţie aşezată, foarte interesantă, sper, despre mandatul care a trecut şi despre mandatul care sper să fie", a afirmat Iohannis, luni, la Ploiești.

Ulterior, Iohannis a spus în discursul său susținut la mitingul electoral de la Ploiești că, în esență, o dezbatere este un lucru onorabil între politicieni, dar nu vrea o dezbatere cu Viorica Dăncilă, pentru că reprezintă un partid nedemocratic, nereformat și un guvern care a întruchipat regimul toxic Dragnea-Dăncilă, ce i-a atacat pe români în stradă în 10 august 2018.

"Pe reprezentanta unui astfel de partid nedemocratic care, mai nou, aruncă acuzații xenofobe în spațiul public nu pot să o întâlnesc la o dezbatere. Despre ce să vorbim? Sigur, cineva poate răspunde că despre România și despre români. Da, România în plan extern a fost compromisă de această contracandidată a mea", a declarat Iohannis.

Școala Națională de Studii Politice și Administrative a anunțat că dezbaterea anunțată de președintele Klaus Iohannis va fi găzduită de SNSPA în Aula Bibliotecii Centrale Universitare. SNSPA a precizat că detaliile dezbaterii vor fi comunicate public imediat după ce acestea vor fi agreate de toate părțile implicate în organizarea evenimentului. Până la ora publicării acestei știri nu se făcuse însă nicio comunicare oficială, în spațiul public fiind lansate critici legate de formatul dezbaterii.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a susținut la RFI că dezbaterea "va fi organizată după model american" și "vor putea pune întrebări între șase și nouă invitați".

Viorica Dăncilă nu exclude să se ducă peste Klaus Iohannis la dezbaterea pe care președintele a anunțat-o pentru marți. Întrebată duminică la Antena 3 dacă se va duce peste șeful statului, Dăncilă a răspuns "Nu știu încă". ​Ea a insistat că refuzul președintelui de a participa la dezbatere "e o sfidare la adresa românilor". De asemenea, Dăncilă a spus că Iohannis o "urăște".