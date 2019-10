Condamnari grele pentru liderii catalani care au incercat sa rupa regiunea de Spania

Noua lideri ai miscarii separatiste catalane au scapat de acuzatiile cele mai grave pentru implicarea lor in tentativa de secesiune a Cataloniei prin referendumul din octombrie 2017, declarat ilegal de Madrid.

Insa au fost gasiti vinovati pentru alte infractiuni, inclusiv de deturnare de fonduri publice, relateaza The Guardian. Fostul vicepresedinte al regiunii, Oriol Junqueras, a fost condamnat pentru revolta si utilizarea necorespunzatoare a fondurilor publice. El a fost condamnat la 13 ani de inchisoare de catre instanta suprema a Spaniei. In plus, i s-a interzis sa detina functii publice timp de 13 ani.