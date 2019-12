Consilierii PMP au batut palma cu Firea la Bucuresti. Partidul lui Băsescu se afla si la guvernare alaturi de PNL, liberalii fiind adversari ai primarului general

Scandalul a inceput in sedinta de Consiliu General de ieri, 18 decembrie 2019. Mai intai a fost supus la vot proiectul Spitalului Metropolitan, unde consilierii PSD au votat in bloc alaturi de cei ai PMP. Au urmat in cascada o serie de PUZ-uri, tot cu prijinul PMP, mai ales la proeictul de extindere al Greenfield.

Ce este incredibil, ca acesti consilieri ai PMP au votat in bloc, ca la comanda, impreuna cu PSD. In acelasi timp, PMP se afla la guvernare alaturi de PNL, avand 11 secretari de stat si mai multi directori in ministere. Liberalii sunt adversari declarati ai proiectelor Gabrielei Firea, multe din acestea vizand hotarari de guvern pentru scoaterea de terenuri de la stat si trecerea lor la Primaria Capitalei. Cum este si proeictul Parc Baneasa, care prevede trecerea a trei loturi de la Romsilva de aproximativ 560.000 de mp pentru amenajarea unui parc de agreement. In realitate, Firea & Co au ca scop un amplu proiect imobiliar. De aceasta data, fiind vorba despre patrimoniu, Firea avea nevoie de 2/3 din numarul consilierilor, asa ca votul a fost negativ, cei ai PNL si USR votand impotriva.

Cat priveste construirea Spitalului Metropolitan, acesta se va face intr-o zona valoroasa ca pret al terenurilor, la granita cu Ilfov, mai aproape de Voluntarii sotului Gabrielei Firea, la primarul Pandele. Locul este foarte aproape si de hectarele de teren ale lui Gigi Becali (nasul cuplului Firea-Pandele) care va beneficia si el de facilitati si infrastructura. Spitalul Metropolitan ar fi si intr-o zona superaglomerata cu dese blocaje de trafic, unde ambulantele ar razbate greu printre masini. Sursele noastre sustin ca acest spital nu se va face pentru ca Bucurestiul e in faliment, dar terenul va fi dat "la cheie" dezvolatatorilor imobiliari, posibil si catre nasul Becali.

Au urmat mai multe PUZ-uri, intre care cel mai important a fost proiectul care vizează aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea realizării unor blocuri de până la zece etaje în ansamblul rezidenţial Greenfield, în apropierea Pădurii Băneasa, a fost aprobat miercuri de Consiliul General al Capitalei, cu 28 de voturi favorabile (24 de la consilierii PSD si 4 de la cei ai PMP). Potrivit PUZ Aleea Teişani - Drumul Pădurea Neagră nr. 56-64, dezvoltatorul vizează realizarea de locuinţe colective şi funcţiuni complementare locuirii, cu regim de înălţime maxim S+P+4E, S+P+9E şi S+P+10E, cu un procent de ocupare a terenului (POT) maxim de 55% şi un coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim de 1,56 mp ADC/mp.

Mai sunt prevăzute: centru comercial cu înălţime maximă de S+P+3E; clădire pentru servicii mixte de interes public având înălţimea maximă S+P+4E+E5-E6 retras; clădire pentru învăţământ preşcolar, primar, secundar inferior şi superior cu regim de înălţime S+P+4E; zonă culte cu înălţime maximă de 22-27 metri; gospodărie comunală. Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor este de 35 de metri, în conformitate cu prevederile avizelor emise de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Pentru toate zonele funcţionale urmează să se asigure un minim de 30% spaţii verzi. Planul Urbanistic General prevede însă o înălţime maximă admisibilă a clădirilor în zonă de P+2 (10 metri), cu un POT maxim 45% şi un CUT maxim de 1,3 mp.ADC/mp.teren pentru înălţimi P+2E.

Avizul a fost emis pentru terenuri în suprafaţă de 281.730 mp, fiind vorba despre o extindere a cartierului Greenfield. Iniţiatorul proiectului este SC Impact Developer&Contractor SA, proiectant fiind SC Metropolitan International Arhitects SRL. Pe 19 decembrie 2017, Primăria Capitalei a delegat Primăriei Sector 1 să facă demersurile pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Romsilva în domeniul public al municipiului a unei suprafeţe de teren având destinaţia de drum forestier pentru realizarea unui drum de acces prin Pădurea Băneasa.