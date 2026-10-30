De ce acoperișul trebuie să poată elimina umiditatea, nu doar să împiedice apa să intre

Un acoperiș bun este, în primul rând, unul care ține ploaia și zăpada departe de interiorul casei. Cel puțin așa gândesc majoritatea proprietarilor atunci când aleg învelitoarea și materialele necesare construcției. În realitate, protecția împotriva apei venite din exterior reprezintă doar o parte a problemei. Umiditatea poate ajunge în structura acoperișului și din interiorul locuinței, iar dacă rămâne blocată acolo, consecințele pot fi la fel de neplăcute ca în cazul unei infiltrații.

De aceea, acoperișurile moderne sunt proiectate astfel încât să împiedice pătrunderea apei, dar să permită și eliminarea umidității acumulate în anumite condiții. Diferența dintre cele două funcții este esențială pentru protejarea termoizolației, a structurii și a confortului interior.

Cum ajunge umezeala sub un acoperiș perfect etanș la ploaie?

Într-o locuință se produc zilnic vapori de apă. Gătitul, dușurile, uscarea hainelor și activitățile obișnuite ale familiei contribuie la creșterea umidității din aer. O parte dintre acești vapori poate pătrunde în elementele constructive prin difuzie sau prin micile neetanșeități existente.

În sezonul rece, aerul cald și umed din interior poate ajunge în zonele mai reci ale acoperișului. Dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, vaporii condensează, iar apa rezultată se poate acumula în materialele termoizolante sau pe elementele structurale. Problema este că acest fenomen poate trece neobservat mult timp. Învelitoarea arată impecabil, pe tavan nu există pete, însă în interiorul sistemului de acoperiș umiditatea poate afecta treptat materialele.

De ce contează permeabilitatea la vapori a foliei?

Într-un acoperiș termoizolat, straturile trebuie alese astfel încât să controleze pătrunderea vaporilor și să permită uscarea structurii în direcțiile prevăzute prin proiect. Pe partea exterioară a termoizolației se folosesc frecvent membrane care împiedică pătrunderea apei lichide, dar permit trecerea vaporilor de apă. Acestea oferă o protecție secundară împotriva precipitațiilor care pot ajunge accidental sub învelitoare și contribuie la evacuarea umidității din sistem.

Din acest motiv, alegerea unor folii de izolare pentru acoperiș trebuie făcută în funcție de caracteristicile întregii construcții. Contează permeabilitatea la vapori, rezistența la apă, tipul învelitorii și modul în care este realizată ventilația acoperișului. O folie cu proprietăți nepotrivite poate limita uscarea structurii, chiar dacă oferă o protecție bună împotriva apei venite din exterior.

Ce se întâmplă atunci când umiditatea rămâne blocată?

Efectele acumulării de umiditate nu apar întotdeauna imediat. În timp, anumite materiale termoizolante își pot pierde o parte din performanță, iar elementele din lemn pot deveni vulnerabile la degradare biologică dacă rămân umede perioade îndelungate. Într-o mansardă locuită, de exemplu, consecințele se pot reflecta și asupra confortului. O termoizolație afectată de umezeală poate permite pierderi mai mari de căldură, ceea ce înseamnă temperaturi mai greu de menținut și un consum energetic crescut.

În plus, dacă problema persistă, pot apărea mirosuri neplăcute, pete pe finisaje sau mucegai. Remedierea presupune uneori desfacerea unor porțiuni din acoperiș, înlocuirea materialelor deteriorate și refacerea straturilor de protecție.

Un acoperiș performant contribuie și la liniștea din casă

Atunci când se amenajează o mansardă, atenția se îndreaptă firesc către protecția termică și controlul umidității. Totuși, confortul spațiului depinde și de zgomotele care pătrund din exterior. Ploaia puternică, grindina sau traficul din apropiere pot deveni deranjante, mai ales în încăperile aflate imediat sub învelitoare. De aceea, proiectele de amenajare pot include și soluții de izolare fonică pentru tavan, integrate într-un sistem care urmărește reducerea transmiterii sunetului.

Materialele absorbante, straturile de finisare și modul de fixare a acestora influențează performanța acustică. Este important însă ca intervențiile pentru reducerea zgomotului să respecte alcătuirea higrotermică a acoperișului, astfel încât confortul fonic să fie îmbunătățit fără a crea probleme de condens.

Așadar, un acoperiș durabil are nevoie de mai multe componente care îndeplinesc funcții diferite. Învelitoarea protejează împotriva precipitațiilor, membranele exterioare contribuie la evacuarea umidității, iar straturile interioare de control al vaporilor limitează pătrunderea aerului umed în termoizolație. Ventilația corespunzătoare a spațiilor prevăzute în proiect completează acest sistem.

Performanța depinde însă de compatibilitatea materialelor și de continuitatea montajului, în special în zonele sensibile, precum coama, streșinile, doliile și racordurile cu ferestrele de mansardă. În definitiv, un acoperiș care rezistă în timp trebuie să facă mai mult decât să țină ploaia afară, trebuie să protejeze casa și de umezeala care se formează în interior, pentru că durabilitatea începe acolo unde apa nu se vede.