Iarna lasa mii de bucuresteni fara masina: ce verifici la baterie inainte de primul inghet

Prima dimineață cu temperaturi sub zero grade poate aduce o surpriză neplăcută pentru mulți șoferi din București: mașina refuză să pornească exact când trebuie să ajungi la serviciu sau să îi duci pe cei mici la școală. De cele mai multe ori, problema apare la o baterie deja slăbită, care a funcționat aparent normal în timpul verii și toamnei. Din fericire, câteva verificări simple, făcute înainte de instalarea frigului, te pot scuti de o asemenea situație.

De ce cedează bateriile auto odată cu scăderea temperaturilor?

La temperaturi scăzute, reacțiile chimice din interiorul bateriei încetinesc, iar capacitatea acesteia de a furniza curentul necesar pornirii scade. În același timp, uleiul motor devine mai vâscos, ceea ce solicită suplimentar electromotorul.

Problema este mai frecventă în cazul bateriilor vechi, care și-au pierdut treptat din performanță. O baterie care pornește motorul fără dificultate la 15°C poate avea probleme serioase când temperatura ajunge la -5°C. Traficul din București contribuie și el la uzură. Drumurile scurte, aglomerația și utilizarea frecventă a consumatorilor electrici pot împiedica reîncărcarea corespunzătoare a bateriei, mai ales dacă aceasta este deja slăbită.

Trei verificări care te pot scuti de probleme iarna

Înainte de primul îngheț, merită să acorzi câteva minute verificării bateriei.

1. Observă cum pornește motorul. Dacă electromotorul se învârte mai lent decât de obicei sau pornirea durează câteva secunde în plus, bateria ar putea avea nevoie de verificare. Aceste simptome pot avea și alte cauze, motiv pentru care testarea este importantă.

2. Verifică bornele și conexiunile. Depunerile albicioase sau verzui pot indica oxidare, iar contactele slăbite pot afecta alimentarea electrică. Bornele trebuie să fie curate, bine fixate și fără deteriorări vizibile.

3. Testează bateria și sistemul de încărcare. Un tester specializat poate evalua starea bateriei și curentul de pornire disponibil. Verificarea alternatorului este la fel de importantă, deoarece o încărcare insuficientă poate provoca probleme chiar și atunci când bateria este relativ nouă.

Când este momentul să înlocuiești bateria?

Durata de viață a unei baterii auto este influențată de calitatea acesteia, condițiile de utilizare și întreținere. În general, după trei sau patru ani de funcționare, verificările periodice devin deosebit de importante. Dacă bateria prezintă semne repetate de slăbiciune și testele indică o capacitate redusă, înlocuirea preventivă poate fi o alegere mai convenabilă decât o intervenție de urgență într-o dimineață geroasă.

Pentru această operațiune, poți apela la un serviciu de montaj pentru baterii auto, astfel încât acumulatorul nou să fie ales în funcție de specificațiile mașinii și instalat corespunzător. La vehiculele moderne cu sistem Start-Stop, poate fi necesară și înregistrarea bateriei în sistemul electronic de management.

Montaj rapid și non-stop, direct la adresa ta din București

O baterie descărcată îți poate da planurile peste cap, mai ales când mașina rămâne imobilizată într-o parcare sau în fața locuinței. Din fericire, deplasarea la un service auto reprezintă doar una dintre variante.

Baterie Auto Fulger oferă servicii de montaj pentru baterii auto la domiciliu în București și Ilfov, cu intervenții rapide și disponibilitate non-stop, inclusiv în afara programului obișnuit de lucru. Echipa poate aduce acumulatorul potrivit direct la locația mașinii, îl instalează și verifică sistemul de încărcare. Serviciul este util inclusiv în situațiile în care bateria cedează seara târziu, dimineața devreme sau în weekend. Astfel, poți rezolva problema fără să organizezi transportul mașinii până la un atelier.

Așadar, o verificare preventivă a bateriei durează mult mai puțin decât rezolvarea unei defecțiuni apărute pe neașteptate. Dacă observi porniri greoaie, fluctuații ale intensității luminilor sau alte semne neobișnuite, programează o testare înainte de scăderea temperaturilor. Iar dacă bateria trebuie înlocuită, serviciile rapide de livrare și montaj oferite de Baterie Auto Fulger te ajută să îți reiei deplasările cu minimum de inconveniente.