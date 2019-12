Cozmin Gușă: "Marcel Ciolacu nu vrea să fie șef de partid"

Membru al PSD, Cozmin Gușă a mărturist motivul pentru care Marcel Ciolacu nu dorește să fie la cârma social-democraților.

"Noi ne-am chinuit pentru această reformă și facem eforturi publice sau nepublice cu PSD-ul. Marcel Ciolacu trebuia să-și asume funcția, e nepregătit, el mi-a recunoscut mie că nu dorește să fie președintele PSD, acum 3 luni când l-am convocat la o întâlnire, l-am rugat să vină să discutăm. Eu nu am pornit chestia asta cu PSD-ul așa la întâmplare, mi-a venit în gând, nu am pornit-o sistemic cu lumea de acolo. El acum girează funcția de președinte interimar, declarându-mi mie și nu numai mie că nu dorește să fie președinte, dar ce să facem? Trebuie să fie președinte interimar că e președintele Camerei Deputaților și are importanță simbolistică această funcție a lui pentru ca să nu fugă parlamentari, pentru că nu avem parlamentari atât de fundamentaliști în a apăra stânga și partidul, că poate să facă foarte ușor această trecere.", a spus Gușă.

Cozmin Gușă exclude varianta unei viclenii din partea lui Ciolacu. "Că vorbești de o viclenie a lui Marcel Ciolacu că: 'eu nu vreau să candidez, dar candidez'. Complicat pentru Marcel Ciolacu, pentru că a stat la o masă cu marea majoritate a liderilor, care sunt destul de solizi astăzi și a afirmat că nu dorește să candideze, deci NU va candida! ". a mai spus Gușă.