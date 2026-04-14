Criza carburanților, motor de creștere pentru vânzările de mașini electrice: Cu cât s-au ieftinit mașinile electrice și hibride rulate în România și în UE. Ce mărci sunt în top

Interesul șoferilor pentru vehiculele electrice a crescut puternic în Europa de la izbucnirea războiului din Iran, pe măsură ce scumpirea carburanților a scos în evidență avantajul electricului. Cifrele sunt în favoarea mașinilor electrice și în România, ținând cont că în martie 2026 autoturismele full electrice au ajuns la o cotă de piață de 6,5% din totalul înmatriculărilor, față de doar 2,8% în aceeași perioadă din 2025.

O analiză recentă semnată de The Guardian arată că platformele online de vânzare auto din Marea Britanie, Germania, Franța și Spania au raportat creșteri semnificative ale numărului de solicitări pentru mașini electrice încă din primele săptămâni ale conflictului, început în februarie. Mai concret, Mobile.de, cea mai mare platformă online de vânzare auto din Germania, a descris scumpirea carburanților drept un „catalizator" pentru un adevărat „boom al mașinilor electrice". Concomitent, interesul pentru vehiculele pe benzină și motorină a scăzut, în timp ce cererea pentru modelele hibride a crescut ușor, cu aproximativ 4%.

Potrivit sursei citate, modelul Volkswagen ID.3 a fost cel mai căutat EV, platforma arătând că, în general, cererea pentru mașini electrice a crescut și față de anul trecut, inclusiv datorită subvențiilor mai generoase acordate de guvernul de la Berlin, de până la 6.000 de euro pentru achiziție, când vine vorba de piața germană.

Platforma Carwow, care conectează cumpărătorii cu dealerii din Marea Britanie, Spania și Germania, a raportat creșteri între 20% și 30% ale solicitărilor pentru mașini electrice în toate cele trei piețe, între februarie și martie, iar în Marea Britanie, interesul pentru vehicule electrice a crescut cu 23% într-o singură lună, iar cel pentru hibride cu 19%. „Observăm de ceva vreme o migrare treptată de la motoarele cu combustie internă", a explicat Iain Read, director de conținut la Carwow pentru The Guardian. „Însă războiul a accelerat acest proces. Consumatorii sunt din ce în ce mai preocupați de costul vieții și încearcă să-și reducă cheltuielile recurente", a mai adăugat acesta.

Cât despre piața franceză, La Centrale, una dintre cele mai mari platforme auto din Franța, a raportat o creștere de 160% a căutărilor pentru vehicule electrice între începutul lunii martie și începutul lunii aprilie.

Reuters a raportat recent că retailerul francez de mașini second-hand Aramisauto a observat o dublare aproape instantanee a ponderii vehiculelor electrice în vânzări, de la 6,5% la mijlocul lunii februarie la 12,7%, în prima parte a lunii martie. Compania, controlată majoritar de Stellantis, a observat un tipar similar în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, când prețurile energiei au crescut abrupt, a explicat directorul executiv Romain Boscher, pentru sursa citată. „Din momentul în care prețul benzinei depășește pragul de 2 euro pe litru, impactul psihologic asupra consumatorilor devine durabil", a spus acesta. „Vedem o creștere semnificativă a interesului pe platformă, care se traduce direct în comenzi pentru vehicule electrice și hibride." La fel ca la mașinile noi, în același interval de trei săptămâni, ponderea modelelor pe benzină în vânzările Aramisauto a scăzut de la 34% la 28%, iar cea a vehiculelor diesel de la 14% la 10%.

În plus, platforma OLX, cu sediul la Amsterdam, prezentă și pe piața din România, a raportat creșteri semnificative ale solicitărilor pentru vehicule electrice pe toate piețele sale: +50% în Franța, +40% în România, +54% în Portugalia și +39% în Polonia, ritmul de creștere accelerând constant de la o săptămână la alta, mai adaugă Reuters. Este vorba despre o accelerare bruscă a unui fenomen care era deja în creștere, în contextul mai larg în care piața europeană a vehiculelor electrice second-hand s-a diversificat în ultimii ani, odată cu extinderea gamei de modele și apariția certificatelor pentru baterii, care au redus temerile cumpărătorilor, susținând vânzările încă dinaintea izbucnirii conflictului din Golf.

În plus, vehiculele electrice rulate sunt în prezent cu până la 40% mai ieftine decât cele noi și pot fi livrate imediat, spre deosebire de mașinile noi, unde termenele de livrare pot ajunge la câteva luni.

Cu toate că criza inflaționistă din țara noastră a redus substanțial consumul și cererea pe piața auto, din segmentul de piață rămas activ, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România a publicat o situație punctuală a înmatriculărilor din luna martie 2026 la începutul lunii aprilie, care arăta că, față de aceeași perioadă în 2025, rata înmatriculărilor pentru mașini noi a crescut cu aproape 5%.

Comunicatul de presă publicat de instituție arată că autoturismele electrificate au văzut o creștere de +27%, realizând o cotă de piață de 65%, față de martie 2025, din care:

Autoturismele mild-hibrid (MHEV) înregistrează o scădere de -5%, cu o cotă de piață de 24,5%;

Autoturismele full-hibrid (FHEV) înregistrează o creștere de +46%, cu o cotă de piață de 26%;

Autoturismele plug-in hibrid (PHEV) au o creștere de +60%, cu o cotă de piață de 7,7%;

Autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o creștere de +150%, cu o cotă de piață de 6,5%.

„Evoluțiile din această lună confirmă evaluările APIA din perioada anterioară privind impactul tensiunilor geopolitice asupra comportamentului de consum. În contextul volatilității prețurilor petrolului, observăm o orientare tot mai clară a clienților către motorizări care reduc dependența de combustibili fosili și de fluctuațiile acestora.

Creșterile semnificative înregistrate de autoturismele full-hibrid, plug-in hibride și, în special, de cele 100% electrice reflectă această ajustare de comportament, în timp ce motorizările tradiționale continuă să fie afectate de incertitudinea legată de costurile de utilizare. Autoturismele electrificate ajung astfel la o cotă de piață de 65%, menținându-se la un nivel dominant și confirmând faptul că piața auto reacționează rapid la contextul economic și geopolitic actual. Vedem, așadar, o piață în care factorii externi, inclusiv cei de natură geopolitică, devin din ce în ce mai relevanți în decizia de achiziție. Pentru ca această evoluție să fie susținută pe termen lung, este esențial ca România să ofere un cadru coerent și stabil pentru dezvoltarea sectorului auto", a declarat Dan Vardie, președintele APIA.

APIA a mai raportat și faptul că în luna martie a acestui an, față de perioada similară din 2025, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de -19,1%, ajungând la o pondere de 29%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o scădere de -26%, ajungând la o pondere de 6%. În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid, acestea înregistrează, în luna martie 2026, o scădere de -5%, ajungând la o pondere de 24,5% din totalul pieței de autoturisme. Este de menționat că, din totalul motorizărilor mild-hibrid, 87% sunt motorizări pe benzină, în timp ce doar 13% sunt motorizări pe motorină, au menționat reprezentanții importatorilor auto din România.

În anul 2026, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y cu 355 unități și o creștere de +545% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf cu 268 unități și Dacia Spring cu 195 unități. În ceea ce privește autoturismele plug-in, top 3 modele din 2026 este condus de: BYD Seal U cu 252 unități, Chery Tiggo 8 cu 145 unități, și Volkswagen Tiguan cu 134 unități, au transmis presei cei de la APIA.

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 din 2026: Toyota Corolla cu 990 unități și o creștere de +42% față de anul precedent, urmat de Dacia Bigster cu 868 unități și Toyota Yaris Cross cu 622 unități, iar autoturismele mild-hybrid au pe primul loc din top 3 în anul 2026: Dacia Duster cu 704 unități, și o scădere de 60%, urmat de Skoda Octavia cu 377 unități și Suzuki Vitara Cami cu 367 unități.