Cum ii face cartile Lucian Bode lui Razvan Cuc fara sa stie Ludovic Orban

Din neglijenta si neatentie crasa - ca sa n-o numim direct prostie -, sau poate cu bunastiinta - dupa alti comentatori ai situatiei -, noul ministru PNL al Transporturilor face un joc periculos. Lucian Bode aseaza oamenii lui Razvan Cuc - fostul ministriu PSD al institutiei - pe pozitii de forta in SC Tarom SA, iar cand buba se va sparge tapul ispasitor va fi Ludovic Orban, mai mult ca sigur.

Astfel, Tarom ramane cumva tot jucaria lui Razvan Cuc si a PSD. In acest moment, pe functia de director general al companiei Tarom este "pustiul de 32 de ani" George Barbu. Uns pe aceasta functie de catre Razvan Cuc in ultimele zile de mandat ale ministrului PSD. Barbu a fost extras la timp din scandalul de fraudare a licentelor de pilotaj de la SSAVC (Scoala Superioara de Aviatie Civila), pe care acesta o conducea oficial si care ii devenise, in acelasi timp, paradoxal, o tinichea legata de picior. Despre Barbu si altii meninti sa formeze un grup de resuscitare a companiei am scris AICI.

Alt exemplu: Bogdan Donciu, controlor trafic cu probleme grave cu legea, un fel de lup paznic la oi, despre care am pomenit si in articolul anterior. Cel mai clar exemplu despre cum tolerează instituțiile statului aranjamentele de la Romatsa este oferit de Bogdan Donciu. Fost director al administratorului de trafic aerian, Donciu a fost anchetat penal, trimis în judecată și condamnat pentru că ar fi angajat fictiv persoane. Romatsa a plătit nu mai puțin de 669.596 lei drept salarii pentru patru persoane angajate la cererea expresă a lui Donciu către Serviciul Resurse Umane. Pilele directorului nu numai că nu aveau pregătirea necesară, dar nici măcar nu veneau la muncă. În instanță, Bogdan Donciu a scăpat de acuzațiile de instigare la abuz în serviciu, dar a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de instigare la fals intelectual în formă continuată și pus să achite prejudiciul de 669.596 lei.

Bogdan Donciu era director operațional la Romatsa și este cel care a refuzat să localizeze avionul care a căzut în Apuseni.

Petre Neacsa un al treilea caz: pus cu scandal de Razvan Cuc sef al Consiliului de Administratie al Tarom si acceptat si de noul ministru Lucian Bode "fara discutii". Neacsa este de meserie membru sau presedinte CA. A facut ani de zile parte din diverse CA-uri ale multor organisme de stat. Ludovic Orban l-a schimbat de foarte curand din pozitia de secretar general al Ministerului Transporturilor, dar Bode il pastreaza cu stoicism in fruntea CA-ului Tarom.

Despre un ultim caz, cel al lui Mircea Bostina fost sef Romatsa, pensionar Tarom, am tot amintit in articolele Ziuanews. Sa spunem doar ca Mircea Bostina a fost pilot Tarom in guvernarea PD-L, pe când Bogdan Donciu era consilier. Cand Anca Boagiu era ministru, el fiind pensionar, înființează o societate privată cu piloți pensionari sau străini pe care-i închiriază la Tarom blocând angajarea de piloți ai companiei. Si Mircea Bostina a fost promovat de Razvan Cuc si tinut pe langa Tarom.

In concluzie, cum spuneam, fie Lucian Bode si Ludovic Orban nu stiu cu ce oameni au de a face si perpetuand aceste jocuri "isi baga mortu'n casa", cum se spune, fie ca ambii, atat premier cat si ministru al Transporturilor stiu de oamenii lui Razvan Cuc si doresc sa-i preia ei, mai ales ca personajele amintite stiu sa se joace cu portofelul public si mai ales stiu ce-i "parandarataul".