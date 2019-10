Cum sa ne alegem electrocasnicele de bucatarie - La ce ne uitam?

Electrocasnicele de bucatarie par la o prima vedere usor de ales, daca ar fi sa ne luam numai dupa necesitatile stricte pe care le ofera. Numai ca daca ar fi sa diversificam vom constata ca avem de a face cu o intreaga paleta pe care ne-o ofera producatorii, iar complexitatile tehnologice fac ca electrocasnciele de bucatarie sa devina veritabile gadgeturi.

Aragazul, plita, cuptorul si frigiderul

Aragazul, de pilda, ramane unul dintre cele mai importante aparate electrocasnice pe care sa le ai in bucatarie. In momentul de fata exista o intreaga varietate din aceste produse, unele de tip all-in-one, altele la care plita si cuptorul sunt separate. Acestea trebuie alese functie de estetica si de mobilierul bucatariei. La fel cum, de pilda, daca ne trebuie sau nu un rotisor incorporat in cuptor.

La fel de important ca si aragazul este si frigiderul in care trebuie sa tii alimentele. Frigiderele sunt acum supertehnologizate. Combinele frigider-congelator sunt facute sa satisfaca toate necesitatile in materie de frig si de conservarea cat mai proaspata a alimentelor, fiind stiut ca acestea nu este bine sa se usuce in frigider sau sa capete aspectul acela neplacut de vested.

Pana la urma trebuie sa te decizi ce iti trebuie neaparat din intreaga tehnologie. Ai nevoie de electrocasnice foarte mari, pentru o familie numeroasa, sau sunt suficiente unele mai mici, cu consum mai mic de energie. Alege intotdeauna, insa, dupa ultima tehnologie, pe raport calitate pret. Daca daca pretul initial este mai mare, in timp vei realiza economii importante la consum si mai ales te vei bucura de confort. Trebuie sa fii realist atunci cand decizi sa faci aceasta achizitie a cuplului aragaz-frigider.

Daca nu doresti sa folosesti cuptorul, investeste intr-o plita electrica care te va ajuta sa gatesti rapid. Vei economisi si bani, iar spatiul ocupat va fi mai mic.

Daca, de pilda, planuiesti sa te folosesti de un aragaz clasic, alege unul cu gaz. El raspandeste uniform caldura, gazul e mai eficient, iar in raport cu curentul electric, daca vei gati mult timp, este mult mai ieftin. Acest tip de aragaz este apreciat de bucatarii profesionisti.

Masina de spalat vase si hota

O masina de spalat vase este foarte eficienta. Daca ai spatiul necesar sa o insttalezi in bucatarie atunci e o recomandare sa o achizitionezi. Exista masini de spalat vase de sinestataore (stand-alone) si care pot fi puse oriunde in spatiu, racordate la sursele de apa si evacuare, sau masini de spalat vase incorporabile, care intra in mobilierul de bucatarie. Oricare din aceste dispozitive devine ideal pentru a-ti reda confortul. Astazi, o masina de spalat vase vine la pachet cu mai multe functii, care iti vor usura viata. Insa cum o alegi pe cea care iti este necesara?

In functie de numarul de persoane locuiesc in casa, trebuie sa il iei in considerare este puterea de curatare si volumul. La fel, nivelul de zgomot conteaza si el, insa majoritatea masinilor de spalat vase moderne nu depasesc 50 de decibeli. In ultimul rand, va trebui sa fii atent si la ciclurile de spalare. Noi iti recomandam o masina cu 3 cicluri: normal, expres si auto.

O hota este si ea necesara intr-o bucatarie. Aburul si particulele de mancare incarcate cu grasime trebuie evacuate in mod eficient, absorbite catre exterior, nu sa ajunga pe pereti si sa-i deterioreze.

O hota este si ea necesara intr-o bucatarie. Aburul si particulele de mancare incarcate cu grasime trebuie evacuate in mod eficient, absorbite catre exterior, nu sa ajunga pe pereti si sa-i deterioreze.