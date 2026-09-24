Tatăl Valentinei, fata ucisă și băgată într-o valiză, promite răzbunare. "Nu stau de vorbă cu el, îl omor. Ferească Dumnezeu să-l întâlnesc!"
Postat la: 24.09.2026 |
Tatăl Valentinei, ultimul membru al familiei care a văzut-o pe tânără în viață, lansează amenințări disperate și violente la adresa lui Vlad, principalul suspect în cazul crimei din județul Vâlcea, care a șocat opinia publică. Zdrobit de durerea de a-și conduce fiica pe ultimul drum, bărbatul recunoaște public că gândul răzbunării a pus complet stăpânire pe el în aceste momente de cumpănă.
„Nu stau de vorbă cu el, îl omor. Același lucru i-l fac ce i-a făcut el fetei mele, același lucru îi fac și eu. Dacă mi l-ar aduce în față. Ferească Dumnezeu să-l întâlnesc", a izbucnit părintele îndurerat la observatornews.ro.
Acuzații grave de complicitate și tăinuire
Pe lângă furia îndreptată direct împotriva presupusului agresor, bărbatul aduce acuzații extrem de grave și la adresa mamei suspectului. Aceasta este indicată drept persoana care l-ar fi ajutat pe Vlad să scape de autorități în primele momente de după comiterea faptei.
„Vreo 5 minute, 3-4-5 minute a intrat în curte. Când eu am chemat-o afară, când i-am cerut numărul lui de telefon, a intrat în curte și după aceea s-a reîntors. El era deja a plecat, dar maică-sa, maică-sa l-a acoperit. Maică-sa l-a acoperit", a explicat tatăl victimei, refăcând filmul evenimentelor din curtea familiei suspectului.
Jaf după crimă și un nou pericol iminent
Tragedia este dublată de suspiciuni legate de un jaf sistematic comis imediat după uciderea tinerei. Din locuință ar fi dispărut obiecte de valoare, documente, dar și un dispozitiv electronic care acum reprezintă o amenințare reală pentru o altă persoană din familie.
„I s-au furat actele, i s-au furat banii, i s-a furat aurul, i s-a furat telefonul. Telefonul probabil că l-a luat...Ce să mai spun dacă am auzit că pe fosta soție vrea să omoare? Probabil că l-a luat telefonul că are adresa pe telefon. Nu știu unde stă, dar el probabil că poate să ajungă acolo. Pe traseu", a avertizat bărbatul, sugerând că agenda electronică a fetei ar putea fi folosită pentru localizarea fostei sale soții.
Iluzia unei relații normale și gelozia extremă
Deși semnele de violență existau în trecutul cuplului, Valentina a încercat mereu să își protejeze tatăl și să minimizeze gravitatea abuzurilor la care era supusă. Părintele își amintește acum de singura discuție în care fata a recunoscut parțial comportamentul agresiv al iubitului ei.
„Nu mi-a spus, nu știu nimic, n-a vorbit nimic. Când am întrebat-o, nu a vrut să-mi spună. Când a venit, bă, tati, mama ta, mi-a zis că ăsta te-a bătut și că ăsta te bate. Mi-a zis: Nu, tati, mi-a dat odată o palmă că... Mi-a zis că de ce i-am dat la unul urmărire pe Instagram. Sau că i-a acceptat la cineva cererea pe Instagram. Și i-am spus, bă, tati, nu e frumos. Bărbații care iubesc, sunt geloși. Nu e bine", a rememorat acesta.
În ciuda încercărilor de atunci de a pune comportamentul pe seama unei gelozii trecătoare, tatăl realizează astăzi că în spatele tăcerii fiicei sale se ascundea o teroare profundă, paralizantă.
„Să cred în iubire? Asta nu e iubire. Nici din partea ei, nici din partea lui. Ori că era speriată de el. Eu nu cred că stai cu cineva din iubire. După iubirea, când vezi că omul ala te bate, să-ți dea în cap, să-ți dea la coaste. Nu știu cum poți să iubești așa ceva. Nu ai cum să iubești. Nu știu care erau motivele", a concluzionat bărbatul, privind neputincios spre sicriul fiicei sale.
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