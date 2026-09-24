Scandal uriaș cu donațiile pentru copii bolnavi: peste 28 de milioane de lei ar fi fost scoși din asociație prin contracte suspecte

Polițiștii din Bihor au efectuat, joi, 10 percheziții în București și în județul Bihor, într-un dosar de delapidare cu consecințe deosebit de grave în care prejudiciul este estimat la peste 28 de milioane de lei. Ancheta vizează, potrivit informațiilor publicate de presa locală, Asociația pentru micuțul Noel, cunoscută pentru campaniile prin care a strâns milioane de euro pentru tratamentul unor copii grav bolnavi.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, anchetatorii suspectează că o parte din donațiile primite de asociație pentru sprijinirea persoanelor cu afecțiuni medicale ar fi fost scoase din patrimoniul organizației prin intermediul unor contracte încheiate cu mai multe firme.

Perchezițiile au fost efectuate în municipiile București și Oradea, în orașul Valea lui Mihai și în comunele Curtuișeni și Borș, atât la sediile unor persoane juridice, cât și la domiciliile unor persoane fizice.

Suspiciuni privind contracte pentru servicii care nu ar fi fost prestate

În centrul anchetei se află un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Valea lui Mihai, care, potrivit Poliției, este președintele unei asociații cu sediul în Curtuișeni și, în același timp, administratorul unei societăți comerciale.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2020-2026, acesta ar fi pus în aplicare, cu ajutorul altor cinci persoane cu vârste între 34 și 55 de ani, un mecanism prin care o parte dintre banii strânși din donații ar fi ajuns la mai multe societăți comerciale.

Celelalte persoane vizate sunt din Oradea, Valea lui Mihai, Borș și Curtuișeni și sunt reprezentanți ai unor firme.

„În exercitarea atribuțiilor de administrare și gestionare a fondurilor asociației, bărbatul de 55 de ani ar fi încheiat contracte pentru servicii de mentenanță IT, publicitate, marketing, fotocopiere și alte activități similare, în baza cărora ar fi fost emise facturi către asociație", arată IGPR.

Suspiciunea anchetatorilor este că unele dintre aceste servicii nu ar fi fost prestate în realitate, iar în alte cazuri valoarea și volumul facturate nu ar fi corespuns serviciilor efectiv furnizate ori necesităților reale ale organizației.

„Prin această modalitate, o parte din fondurile colectate cu titlu de donații, destinate sprijinirii tratamentului unor persoane cu afecțiuni medicale, ar fi fost scoase din patrimoniul asociației și transferate către societățile comerciale respective", precizează Poliția.

Prejudiciul estimat în acest moment depășește 28 de milioane de lei, echivalentul a peste 5 milioane de euro.

Este vizată Asociația pentru micuțul Noel

IGPR nu a indicat în comunicatul oficial numele organizației, însă publicația Bihoreanul scrie, citând surse, că ancheta vizează Asociația pentru micuțul Noel, iar una dintre percheziții s-a desfășurat chiar la sediul acesteia din Curtuișeni. Din cele 10 descinderi, opt au avut loc în județul Bihor.

Asociația a fost înființată în 2019, după campania pentru salvarea lui Noel Olyus, un copil din Curtuișeni diagnosticat cu amiotrofie spinală de tip 1. În anul următor, printr-o amplă mobilizare publică, a fost strânsă suma necesară pentru tratamentul Zolgensma, al cărui cost era de aproximativ 2,1 milioane de dolari.

Ulterior, organizația și-a continuat campaniile pentru copii cu boli grave. Printre cazurile prezentate de presa locală se numără cel al Alessiei, pentru care ar fi fost strânse 2,5 milioane de dolari în aproximativ 12 săptămâni, și cel al lui Ștefan Suciu, pentru care s-au adunat peste 2 milioane de dolari în vederea administrării aceluiași tratament.

Potrivit informațiilor pe care asociația le-a prezentat public, aceasta susține că, de la înființare, a achitat tratamente pentru peste 200 de copii, în valoare totală de peste 10 milioane de euro.

Documente, contracte și telefoane ridicate de polițiști

În urma perchezițiilor de joi, polițiștii au ridicat mai multe documente contabile, facturi, contracte și alte înscrisuri, precum și patru telefoane mobile, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Dosarul este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Cercetările continuă atât pentru documentarea întregii presupuse activități infracționale, cât și pentru recuperarea prejudiciului.

La acțiune au participat și polițiști ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Poliției Capitalei.