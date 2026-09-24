Ofertă inedită în Santorini: Cazare gratuită în schimbul a 24 de ore de muncă pe săptămână. Care sunt condițiile

O ofertă neobișnuită din Santorini poate transforma una dintre cele mai scumpe destinații ale Greciei într-un loc accesibil chiar și pentru cei cu un buget mai mic. O unitate de cazare din Finikia, sat tradițional aflat la mică distanță de celebrul Oia, caută o persoană care să ajute 24 de ore pe săptămână, în schimbul cazării și al altor beneficii, potrivit Le Tribunal Dunet.

Anunțul este publicat pe Worldpackers, platformă dedicată schimburilor de muncă pentru cazare, iar gazda este o mică afacere din domeniul ospitalității. Finikia se află în apropiere de Oia, una dintre cele mai cunoscute zone ale insulei.

Persoana selectată va ajuta la activitățile zilnice ale unității: curățenie în camere, băi, bucătărie și spații comune, schimbarea lenjeriei, pregătirea și servirea meselor pentru personal, dar și grădinărit. Activitatea poate presupune și contactul cu turiștii cazați aici.

În schimb, voluntarul primește un pat într-o cameră comună cu alți membri ai echipei și are o zi liberă pe săptămână. Sunt incluse și accesul gratuit la spălătorie, reduceri pentru tururi și excursii, precum și cursuri de limbă. Restul timpului rămâne liber pentru explorarea insulei.

Programul are însă câteva condiții clare. Candidații trebuie să aibă între 21 și 36 de ani, să vorbească fluent limba engleză și să provină dintr-o altă țară decât Grecia. Gazda acceptă doar persoane care călătoresc singure, nu cupluri sau parteneri.

Cazarea este inclusă, dar șederea nu este complet gratuită. Biletele de avion, asigurarea de călătorie, transportul local și eventualele costuri pentru viză rămân în sarcina voluntarului. Durata minimă indicată de platformă este de o săptămână.