Dark Web: Cazul ieșeanului care a comandat droguri dar a primit paracetamol din reteaua secreta a netului

Studiile din Israel, date publicitatii marti seara, ofera primele informatii din teren cu privire la eficienta vaccinului impotriva COVID, scrie publicatia Times of Israel.

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a aprobat miercuri utilizarea ca aliment de uz uman a viermilor de făină, semnalează Reuters. Larvele gândacului denumit popular morar, iar ştiinţific Tenebrio molitor vor putea fi folosite ca atare sau uscate, ca ingrediente pentru curry sau sub formă de făină pentru prepararea biscuiţilor, pastelor şi pâinii.

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri lansarea unei vaccinari in masa a populatiei Rusiei impotriva COVID-19 incepand de saptamana viitoare, apreciind ca vaccinul dezvoltat de tara sa este "cel mai bun", relateaza Reuters si AFP.

Un sofer a lovit cu masina un pieton, marti, 5 ianuarie, in timp ce se deplasa spre localitatea Brosteni, din judetul Suceava. Soferul l-a ridicat pe barbatul accidentat si l-a transportat in masina pana la domiciliu, unde l-a pus in pat pentru a da impresia ca a murit de moarte buna.