De ce e important magneziul pentru sanatate

Magneziul este un mineral cheie pentru un organism armonios, dar si pentru o minte sanatoasa. Multe dintre afectiunile comune omului modern si mereu prins in valtoarea cotidiana, in care trebuie sa aiba mereu o viteza in plus, au ca principala cauza lipsa de magneziu.

Daca esti mereu stresat, nu ai un somn linistitor, te doare capul sau esti mereu obosit, s-ar putea sa ai si tu un deficit de magneziu. Pentru a il corecta e indicat sa consumi cat mai multe alimente care contin magneziu. Printre acestea se numara ciocolata neagra, legumele cu frunze verde inchis, lintea, fasolea, anumite fructe proaspete precum bananele, piersicile, caisele sau prunele, anumite fructe uscate cum sunt migdalele, nucile sau caju, cerealele, cartofii si dovleacul.

Daca te intrebi de ce e importat magneziul pentru sanatatea ta, a venit momentul sa afli. Inainte de toate trebuie sa stii ca este al patrulea mineral ca importanta pentru corpul tau astfel ca nu trebuie sa il neglijezi. Ajuta la peste 300 de procese metabolice astfel incat e foarte greu sa le enumar pe toate in randurile de mai jos, insa voi enumera cele mai importante beneficii.

Magneziul iti regleaza bataile neregulate ale inimii. Ca atare, este un mineral care iti regleaza tensiunea arteriala si iti mentine inima sanatoasa. Acesta ajuta la initierea contractiei miocardului (muschiului inimii).

Magneziul iti intareste sistemul osos. Nu intamplator atunci cand ceri suplimente de la farmacie pentru intarirea sistemului osos ti se dau si unele pe baza de magneziu. Majoritatea suplimentelor pentru sanatatea sistemului osos contin atat calciu cat si magneziu. Exista sudii care sustin ca magneziul este chiar mai important decat calciul pentru sistemul osos. Cu toate acestea nu are rost sa faci clasificari ale importantei ci ar trebui sa retii ca pentru un sistem osos cat mai sanatos ai nevoie de trio-ul perfect format din calciu, magneziu si vitamina D3.

Magneziul te ajuta la digestie. Acesta ajuta organismul sa descompuna alimentele astfel incat este benefic si pentru ficat. De asemenea, ajuta si la absortia nutrientilor in organism. Daca este insuficient, simptomele deficitului sunt cat se poate de vizibile si uneori chiar deranjante. Poti avea disconfort abdominal, balonare si alte probleme. Atentie! Magneziul induce pofta de mancare dar in acelasi timp imbunatatesti tranzitul intenstinal si te ajuta sa scapi de constipatie.

Este considera un adevarat detoxificator pentru organism. Magneziul are o capacitate uimitoare de a iti detoxifia organismul, proces extrem de important pentru sanatatea corpului tau. Organele vitale sunt ferite mai usor de substantele chimice din mediul inconjurator sau din alimentele nesanatoase daca ai un nivel optim de magneziu in corp.

Magneziul te poate feri de cancer si diabet. Evident, nu depinde doar de magneziu pentru a scapa de acesta dar prezenta lui in organism poate scadea riscul de imbolnavire. Acesta ajuta la stimularea secretiei de insulina, de o importanta majora in combaterea diabetului.

Mineralul este considerat antidotul stresului. O cantitate optima de magneziu te poate ajuta sa scapi de stres, sa ai un somn odihnitor, sa scapi de oboseala cronica si de migrene. De asemenea, ajuta muschii sa functioneze normal, scapandu-te mai repede de anumite dureri.

In concluzie, magneziul este un mineral vital pentru organismul tau, ajutandu-te sa ai un corp sanatos, din mai multe directii. Iti ajuta inima, scade riscul de aparitie a cancerului sau diabetului, iti ajuta digestia, iti detoxifiaza organismul, iti intareste sistemul osos, iar lista beneficiilor poate continua la infinit deoarece este al patrulea mineral ca importanta pentru sanatatea ta. Nu il ignora!