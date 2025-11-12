De ce Ucraina cere mai multe sisteme Patriot deși sunt informații privind scăderea eficienței acestora contra rachetelor Kinjal
Postat la: 12.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Declarația recentă a Președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, prin care solicită din nou partenerilor occidentali mai multe sisteme de apărare antiaeriană Patriot, a reaprins dezbaterea privind eficacitatea acestui sistem american pe frontul din Ucraina. Cererea constantă pentru Patriot survine în contextul unor informații din media care sugerează o scădere a ratei de interceptare a rachetelor hipersonice rusești Kh-47M2 Kinjal, ca urmare a modificărilor tactice introduse de ruși.
O privire analitică arată că aceste informații trebuie privite cu nuanțe. Deși sistemul Patriot se confruntă cu provocări reale din cauza noii tactici rusești, decizia Ucrainei de a insista pentru achiziția de sisteme Patriot nu este doar justificată, ci este o necesitate strategică dictată de natura războiului. Informațiile care pun sub semnul întrebării eficacitatea Patriot în fața rachetelor Kinjal au la bază o serie de atacuri rusești reușite în ultimele luni. Argumentul principal este că Rusia a modificat profilul de zbor al rachetelor Kinjal pentru a le face mai greu de urmărit și interceptat în faza terminală, scrie Defence România.
Analizând acest aspect, pot fi identificate mai multe elemente care să conducă la o probabilitate redusă a interceptării, însă trei cauze se disting ca principale:
Modificarea traiectoriei terminale (manevrabilitatea avansată):.Racheta Kinjal este proiectată să atingă viteze hipersonice (Mach 5-12) și poate executa manevre bruște de schimbare a direcției și vitezei în faza de coborâre către țintă, ceea ce o face diferită de o rachetă balistică convențională, care urmează o traiectorie parabolică previzibilă. Chiar dacă Patriot este capabil să intercepteze rachete balistice, manevrabilitatea extremă a Kinjal în faza finală (lovirea țintei) forțează radarul sistemului să calculeze continuu o nouă traiectorie de interceptare.
Sistemul de ghidare (Track-Via-Missile - TVM) al Patriot și radarul MPQ-53/65 se bazează pe extrapolarea (predicția) traiectoriei. Dacă ținta manevrează imprevizibil, acuratețea predicției scade drastic, iar racheta interceptoare (PAC-2/PAC-3) poate rata punctul de întâlnire.
De asemenea, dacă modificările de viteză și direcție sunt suficient de bruște și imprevizibile, fereastra de tragere a Patriot se poate închide rapid, timpul de reacție al sistemului fiind redus de la câteva minute la câteva zeci de secunde. Saturarea sistemului cu valuri de ținte: Rusia lansează simultan Kinjal, rachete de croazieră Kalibr/Kh-101 și drone Shahed.
Radarul MPQ-53/65 trebuie să prioritizeze și să urmărească simultan mai multe ținte cu viteze și profiluri de zbor complet diferite. Această suprasolicitare tehnică reduce capacitatea de focalizare a sistemului pe ținta cea mai periculoasă (reprezentată de racheta Kinjal). Dacă un atac include cinci Kinjal-uri, bateria Patriot își epuizează rapid stocul de interceptoare, lăsând țintele ulterioare sau rachetele de croazieră neinterceptate.
Saturația duce la "eșecul de capacitate" al sistemului, nu neapărat la eșecul tehnic ale rachetei. În plus, dacă atacurile vin în valuri succesive (cum se întâmplă frecvent), bateria Patriot devine inoperabilă pentru o perioadă critică de timp, ducând la o scădere statistică a ratei de succes.
Vulnerabilitatea sistemului la anumite unghiuri de atac: Radarul Patriot folosește o antenă pasivă de scanare electronică. Aceasta nu se rotește ca radarele tradiționale, ci scanează un sector fix de până la 90-120 de grade în azimut și de maximum 80-85 de grade în plan vertical.
Dacă racheta Kinjal este lansată sau manevrează pentru a ataca ținta dintr-un unghi situat în afara sectorului optim de scanare al radarului, ea devine "invizibilă" sau este detectată cu o întârziere critică, reducând șansele de interceptare la zero.
Kinjal are o traiectorie de coborâre cvasi-verticală în faza terminală. Această traiectorie poate pune Kinjal într-un unghi de incidență foarte înalt, dificil de urmărit pentru radarul Patriot. Există o zonă deasupra radarului bateriei (cunoscută la radarele cu antene rotative drept "conul mort") unde sistemul este cel mai puțin eficient, iar Kinjal exploatează această vulnerabilitate.Există totuși justificări temeinice pentru cererea lui Zelenski
Indiferent de rata exactă de succes, Patriot este singurul sistem de apărare antiaeriană din arsenalul ucrainean (alături de SAMP/T) care s-a dovedit capabil să doboare rachete Kinjal. Absența Patriot ar lăsa Kievul și alte orașe complet vulnerabile în fața acestei amenințări. Sistemul nu este invincibil, dar este esențial.
Niciun sistem de apărare antiaeriană nu are o rată de interceptare de 100%. În plus, trebuie avut în vedere că obiectivul strategic al utilizării sistemului Patriot nu este doar distrugerea rachetelor Kinjal, ci împingerea Rusiei spre epuizarea resurselor și utilizarea unor rachete scumpe și rare într-un mod ineficient sau împotriva unor ținte de valoare redusă.
În timp ce sistemul Patriot se luptă cu adaptările rusești, sistemul european SAMP/T (soluția franco-italiană) a fost lăudat pentru performanța sa. Avantajul SAMP/T este dat de faptul că folosește racheta Aster 30, care este extrem de agilă și concepută special pentru a intercepta rachete care manevrează frecvent în direcție, altitudine și viteză.
Se consideră,de asemenea, că radarul multifuncțional al sistemului ar putea avea o capacitate de urmărire ușor superioară față de cel al Patriot, la altitudini joase sau în faza terminală.
De ce totuși Zelenski cere Patriot și nu doar SAMP/T? În primul rând pentru că sistemele SAMP/T sunt mult mai rare decât cele Patriot, care sunt utilizate pe scară largă de armata SUA și de mulți aliați. Numărul global de Patriot este mult mai mare, făcând achizițiile și mentenanța pe termen lung mai sustenabile.
În același timp, militarii ucraineni sunt deja antrenați pe sistemul Patriot, iar integrarea logistică (muniție, piese de schimb) este deja în curs. Trecerea la un alt sistem necesită timp și resurse de instruire valoroase.
Achiziționarea mai multor unități permite Ucrainei să elimine principalele vulnerabilități ale sistemului enumerate mai sus. Un număr ridicat de baterii Patriot permite acoperirea reciprocă a unghiurilor vulnerabile și angajarea partajată a țintelor, obligând Rusia să caute alte soluții tehnico-tactice de utilizare eficientă a principalelor sale rachete (hipersonice Kinjal, sau balistice Iskander).
În loc să fie un semn al eșecului, insistența lui Zelenski este o recunoaștere a faptului că, pe măsură ce Rusia își adaptează tacticile de atac, Ucraina trebuie să răspundă prin creșterea masivă a volumului de sisteme de apărare. În lupta de uzură, chiar și o rată de interceptare parțială este vitală pentru a menține țara funcțională și moralul național ridicat.
Pe termen mediu-lung, foarte probabil și Ucraina vizează aplicarea principiului potrivit căruia o apărare antiaeriană eficientă nu se bazează pe un singur tip de sisteme. Țara are nevoie de o rețea densă care să combine sisteme diversificate cu rază lungă de acțiune (Patriot, SAMP/T), cu cele cu rază medie (NASAMS, IRIS-T) și cu rază scurtă. Deocamdată, Patriot oferă o rază de acțiune superioară (100 km) și o capacitate dovedită de a proteja spații urbane mari.
