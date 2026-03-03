Criza interceptoarelor lovește mai puternic decât rachetele iraniene

Strategia militară adoptată de Teheran în actuala confruntare mizează pe un principiu simplu și brutal: uzura. Iranul încearcă să satureze simultan apărările aeriene ale Israelului, ale Statelor Unite și ale statelor din Golf, cu scopul de a le forța să consume rapid stocurile de interceptoare.

Nu este o bătălie pentru un obiectiv punctual, ci un calcul rece privind ritmul de producție versus ritmul de utilizare. În primele 48 de ore de conflict, Iranul a lansat peste 1.200 de rachete și drone, potrivit estimărilor occidentale. Valurile succesive au obligat sistemele defensive să funcționeze la capacitate maximă. Fiecare interceptare reușită înseamnă însă un nou proiectil scos din depozite – iar aceste rezerve nu sunt infinite.

Kelly Grieco, cercetătoare la think-tank-ul Stimson Center, a sintetizat îngrijorarea din mediile strategice americane: „Folosim interceptoare mai repede decât le putem produce.” Declarația reflectă o problemă structurală a apărării occidentale – lanțurile de producție pentru sisteme sofisticate precum interceptoarele antibalistice nu pot fi accelerate peste noapte.

În Israel, autoritățile susțin oficial că nu există un deficit critic și că sistemele de apărare funcționează conform planului. În spatele ușilor închise, însă, presa internațională și surse americane descriu o situație mai tensionată, în special în privința interceptoarelor pentru sistemul Arrow. Consumul masiv din conflictul precedent de anul trecut ar fi redus deja rezervele, iar actualul ritm de angajare pune presiune suplimentară pe capacitatea de reaprovizionare.

Strategia iraniană nu urmărește neapărat să provoace distrugeri masive prin fiecare rachetă lansată. Miza este epuizarea treptată a scutului defensiv advers. Într-un astfel de scenariu, momentul critic nu este primul val, ci ziua în care interceptoarele devin insuficiente pentru a acoperi toate direcțiile de atac. Iar acel moment, avertizează unii analiști, ar putea veni mai repede decât recunosc public oficialii.

Alexandru Grumaz