„Sigur și Gustos" sau prea apropiat? Târgul producătorilor autohtoni care ridică întrebări despre rolul ANSVSA

Târgul producătorilor autohtoni „Sigur și Gustos", organizat de Primăria Sectorului 1 în parteneriat cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, a reușit să transforme zona din fața Casa Presei Libere - loc unde se află și sediul central al ANSVSA - într-un spațiu plin de culoare, arome și produse românești autentice.

Dincolo de discuțiile legate de rolul instituțional al ANSVSA în organizarea unui astfel de eveniment, trebuie spus că târgul a fost foarte bine organizat, cu numeroși comercianți veniți din mai multe zone ale țării și cu o ofertă extrem de diversificată și atrăgătoare pentru public.

Vizitatorii au putut găsi produse tradiționale, preparate din carne, brânzeturi, dulciuri, produse apicole și multe alte bunătăți care au creat o atmosferă autentic românească și foarte animată, scrie agroexpert-tv, care ofera mai multe imagini.

Desigur, nu au lipsit nici surprizele legate de prețuri. Un preparat de pește la plită a ajuns să coste aproximativ 300 de lei porția, un tarif comparabil cu cel practicat în restaurantele de lux din Capitală. Prețuri mari, este adevărat, însă piața este liberă, iar fiecare consumator decide ce și cât este dispus să plătească.

Poate cel mai frumos moment personal trăit la acest târg a fost întâlnirea cu celebra Pita de Pecica, adusă tocmai din județul Arad. Pentru mine, această descoperire a avut o încărcătură aparte, fiind un produs specific localității natale a mamei mele. Reîntâlnirea cu gustul autentic de acasă a transformat vizita într-o adevărată bucurie sufletească.

Totuși, dincolo de partea festivă și de succesul evident al evenimentului, rămâne o întrebare legitimă care merită discutată public: cât de sănătos este ca aceeași instituție care autorizează, controlează și poate sancționa operatorii din sectorul alimentar să devină simultan partener în organizarea unui târg comercial dedicat exact acelorași operatori?

Mai ales în condițiile în care unii producători au lăsat să se înțeleagă că invitația venită prin structurile sanitar-veterinare a fost percepută mai degrabă ca o solicitare greu de refuzat decât ca o simplă oportunitate opțională.

Nu este vorba despre contestarea necesității promovării produselor românești - dimpotrivă. România are nevoie de astfel de evenimente. Însă, într-un stat modern și echilibrat instituțional, autoritatea de control trebuie să rămână deasupra oricărei suspiciuni de influență, presiune sau apropiere excesivă față de operatorii economici pe care îi verifică.

Pentru că, dincolo de gustul bun și atmosfera plăcută, încrederea publică în imparțialitatea instituțiilor rămâne poate cel mai important ingredient.