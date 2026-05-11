Adevărul despre apa de la robinet din Europa: unde este cea mai sigură și cum stă România în clasament

Puritatea apei variază de la o țară la alta în Europa. Belgia, Germania, Luxemburg și Republica Cehă având unele dintre cele mai poluate ape subterane de pe continent, scrie Euronews. Apele subterane sunt una dintre resursele cele mai grav amenințate din întreaga UE.

Peste 20% din acestea se află într-o stare chimică precară, ceea ce înseamnă că substanțele nocive, precum mercurul, cadmiul și altele, depășesc nivelurile stabilite de Directiva-cadru a UE privind apa, afirmă Agenția Europeană de Mediu. La această presiune se adaugă costul social și de mediu enorm al tratării apei pentru consum și salubritate.

Se estimează că doar tratarea nitraților, adesea prezenți în îngrășăminte, costă UE până la 320 de miliarde de euro pe an. Limita UE este de 50 de miligrame pe litru, dar, potrivit Comisiei Europene, acest nivel a fost depășit la 14% dintre stațiile de monitorizare a apelor subterane din Europa.

Cine are cea mai sănătoasă apă de la robinet

Investițiile uriașe ale Europei în asigurarea calității apelor subterane par, totuși, să dea roade. 19 dintre cele 20 de țări cu cele mai bune condiții de salubritate și apă potabilă din lume sunt europene, Japonia fiind singura excepție, potrivit Indicelui de performanță de mediu.

Finlanda, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Elveția și Regatul Unit au obținut un scor perfect de 100 de puncte pentru protejarea sănătății umane împotriva apei potabile nesigure și a condițiilor precare de salubritate. Cele mai slabe rezultate de pe continent au fost înregistrate în Moldova (50 de puncte), Georgia (51,7) și Albania (54,1), trei țări din UE aflându-se, de asemenea, printre ultimele 10 locuri din Europa: Letonia (59,10), Lituania (58,40) și România (56).

În plus, prin legislația existentă, UE monitorizează îndeaproape resursele sale de apă. În ianuarie 2022, a adoptat prima listă de monitorizare a apei potabile, cu scopul de a urmări nivelurile de beta-estradiol și nonilfenol - doi compuși care perturbă sistemul endocrin și care imită, blochează sau interferează cu hormonii organismului.

Cât de îngrijorătoare este poluarea apelor subterane în UE

Cu toate acestea, substanțele chimice din apele subterane rămân o problemă, mai ales având în vedere că apele subterane asigură aproximativ 25% din irigațiile agricole și 65% din apa potabilă din UE. „Aproximativ 80% din totalul apelor uzate la nivel mondial ajung în corpurile de apă fără a fi tratate", afirmă cercetătorii de la Water Atlas, un indice al purității apelor subterane creat de think tank-ul german Fundația Heinrich Böll.

„Ideea că râurile se vor curăța singure s-a dovedit curând a fi o iluzie: râurile și lacurile au devenit haznale puturoase și toxice", adaugă aceștia. Water Atlas a cartografiat corpurile de apă subterană cu o stare chimică bună și una proastă în Europa, pe baza standardelor Directivei UE privind apa.

Rezultatele din unele țări sunt îngrijorătoare

În Luxemburg, 79% dintre corpurile de apă subterană cartografiate nu au reușit să atingă o stare chimică bună în 2025, 55% în Republica Cehă, 41% în Belgia și 40% în Germania. Pesticidele rămân una dintre principalele amenințări la adresa calității apei. De exemplu, acidul trifluoroacetic (TFA) a fost detectat în 94 % din cele 36 de probe de apă de la robinet colectate în 11 țări ale UE, potrivit Atlasului apei.

Multe pesticide conțin, de asemenea, PFAS (substanțe per- și polifluoroalchilice, cunoscute și sub denumirea de „substanțe chimice veșnice"), care au fost detectate în 23 000 de locații din întreaga Europă. Compușii farmaceutici, dintre care peste 175 au fost identificați în corpurile de apă subterană din Europa, și microplasticele exercită presiuni suplimentare asupra mediului.