România, prinsă în capcana propriei energii verzi: o vinde ieftin ziua, o reimportă de șapte ori mai scump seara
Postat la: 11.05.2026 |
România riscă să piardă avantajul energetic regional nu pentru că produce prea puțină energie, ci pentru că nu are suficientă capacitate de stocare și flexibilitate, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
Într-o analiză publicată pe LinkedIn, acesta susține că Bulgaria a înțeles mai rapid noua logică a pieței de energie, în care câștigă nu neapărat cel care produce mai mult, ci cel care poate muta energia dintr-un interval orar în altul și o poate valorifica atunci când prețurile cresc.
O vulnerabilitate structurală
Chisăliță afirmă că România părea, în urmă cu câțiva ani, favorită în cursa energetică regională, având mai multe capacități solare și eoliene, mai multe resurse naturale și o piață mai mare decât Bulgaria. În statistici, spune el, România arăta ca viitorul hub energetic al Europei de Sud-Est. Realitatea pieței ar începe însă să indice o schimbare de raport: „România produce. Bulgaria câștigă".
Potrivit președintelui AEI, luna aprilie 2026 ar putea rămâne un moment relevant pentru modul în care se vede diferența dintre producția brută de energie și controlul flexibilității. El susține că România a exportat în aprilie energie electrică la prețuri medii de aproximativ 50 euro/MWh, în timp ce, în orele de vârf de seară, a importat energie la prețuri care au urcat până la 250 euro/MWh.
„Diferența nu este doar o anomalie de piață. Este radiografia unei vulnerabilități structurale. Este parte a răspunsului de ce România are prețuri mari la energie. Este parte a răspunsului că nu contează cât produci, ci când produci", afirmă Dumitru Chisăliță.
România exportă ieftin și importă scump
Conform datelor invocate de președintele AEI, România ar fi importat în aprilie energie electrică din Bulgaria în valoare de aproximativ 33,4 milioane de euro, în timp ce exporturile către Bulgaria au însumat doar circa 5 milioane de euro. Chisăliță arată că, deși cantitatea importată a fost doar de aproximativ două ori mai mare decât cea exportată, valoarea financiară a importurilor a fost de aproape șapte ori mai ridicată.
Explicația, în opinia sa, ține de dezechilibrul dintre energia ieftină exportată de România în orele de surplus și energia scumpă cumpărată înapoi în orele de vârf de consum. O parte din această energie ar fi fost intermediată de bateriile bulgărești, iar aici s-ar afla, spune el, „adevărata schimbare de paradigmă".
„Practic, România produce energie ieftină la prânz, Bulgaria o stochează în baterii, iar România o cumpără înapoi seara la prețuri explozive. Aceasta este esența întregii povești", susține Chisăliță.
El afirmă că România continuă să gândească sistemul energetic în logica veche, în care soluția principală este construirea de noi capacități de producție. Bulgaria ar fi înțeles însă mai repede că, într-un sistem dominat de solar și eolian, puterea reală nu mai vine doar din producție, ci din capacitatea de a stoca energia și de a o livra atunci când piața are nevoie de ea.
Bulgaria ar avea o flexibilitate de aproape cinci ori mai mare
Dumitru Chisăliță compară capacitățile celor două țări și arată că România are aproximativ 10.100 MW instalați în eolian și fotovoltaic, inclusiv prosumatori, în timp ce Bulgaria are aproximativ 6.700 MW. Cu toate acestea, spune el, Bulgaria începe să monetizeze mai bine tranziția energetică, pentru că a investit mai mult în sisteme de stocare.
Potrivit analizei, Bulgaria ar fi depășit deja 2 GW putere instalată în baterii și aproape 8 GWh capacitate de stocare, cu proiecte în dezvoltare care ar putea duce rapid capacitatea totală la 10 GWh. România ar avea, în schimb, aproximativ 0,6 GW putere instalată în baterii și puțin peste 1 GWh capacitate de stocare.
Diferența devine și mai relevantă când este raportată la capacitățile regenerabile instalate. În România, raportul dintre capacitățile de stocare în baterii și totalul capacităților solare și eoliene ar fi de aproximativ 6%. În Bulgaria, același raport ar ajunge la aproximativ 30%.
„Cu alte cuvinte, Bulgaria dispune de o flexibilitate relativă de aproape cinci ori mai mare decât România", afirmă președintele AEI.
Un alt indicator invocat de acesta este raportul dintre puterea instalată în baterii și consumul mediu orar de vârf. În România, acesta ar fi de doar 7,5%, în timp ce în Bulgaria ar ajunge la aproximativ 40%. Diferența ar arăta capacitatea mult mai mare a sistemului bulgăresc de a absorbi șocurile de producție și volatilitatea regenerabilelor.
Bateriile care stabilizează rețeaua, noua miză energetică
Dumitru Chisăliță atrage atenția și asupra diferenței dintre tipurile de baterii instalate. În România, potrivit unor informații din spațiul public invocate de acesta, aproximativ 95% dintre baterii ar fi de tip Grid-Following, adică sisteme care urmăresc rețeaua existentă, dar nu pot stabiliza independent sistemul.
În Bulgaria, aproximativ 20% dintre baterii ar fi deja de tip Grid-Forming, capabile să ofere inerție sintetică, stabilizare de frecvență și suport real pentru o rețea dominată de regenerabile. Aceste sisteme nu doar se conectează la rețea, ci pot contribui la formarea și stabilizarea acesteia.
„Bulgaria începe să construiască infrastructura energetică a viitorului, în timp ce România încă încearcă să adapteze infrastructura trecutului", susține Chisăliță.
El arată că atât România, cât și Bulgaria au ajuns la un nivel ridicat de penetrare a regenerabilelor. În România, puterea eoliană și solară ar reprezenta aproximativ 80% din consumul mediu orar la vârf, iar în Bulgaria aproximativ 74%. Diferența esențială nu ar fi, așadar, cantitatea de regenerabile, ci capacitatea de echilibrare.
În lipsa stocării suficiente, spune președintele AEI, piața românească devine rigidă și vulnerabilă. Prețurile oscilează puternic, apar dezechilibre frecvente, iar operatorii trebuie să recurgă la soluții costisitoare de reglaj.
Riscul pentru România: energie verde multă, valoare capturată puțină
Chisăliță avertizează că România produce mult, dar nu poate absorbi eficient surplusurile. În orele de prânz, când producția solară este ridicată, apar prețuri foarte mici, uneori apropiate de zero, iar energia este exportată rapid. Seara, când producția solară dispare și consumul crește, România intră în deficit de flexibilitate și ajunge să importe energie scumpă.
În acest mecanism, cei care dețin baterii câștigă din diferențele de preț. Potrivit lui Chisăliță, Bulgaria începe să ocupe exact această poziție regională.
„Fără stocare suficientă, regenerabilele românești riscă să intre într-un proces accelerat de canibalizare economică. Cu cât se instalează mai mult solar fără baterii, cu atât energia produsă la prânz valorează mai puțin. În lipsa flexibilității, România riscă să transforme un avantaj strategic într-o vulnerabilitate structurală", afirmă președintele Asociației Energia Inteligentă.
El avertizează că vulnerabilitatea poate deveni inclusiv geopolitică. Dacă în trecut puterea energetică era dată de gazoducte și rafinării, în următorul deceniu influența energetică ar putea fi definită de mixul de stocare.
În concluzia analizei, Chisăliță susține că problema României nu mai este lipsa de producție, iar urgența nu este neapărat construirea de noi capacități regenerabile, ci lipsa unei abordări inteligente și a flexibilității sistemului energetic.
„În noua economie a energiei, avantajul nu aparține celor care produc cel mai mult, ci celor care pot gestiona inteligent când și cum este utilizată energia. Iar, cel puțin deocamdată, Bulgaria pare să fi înțeles această schimbare mai rapid decât România", afirmă Dumitru Chisăliță.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cele mai comune mituri despre IFN-uri și adevărul din spatele lor
IFN-urile pot fi o soluție pentru persoanele care au nevoie de bani rapid, insa in jurul lor exista multe idei greșite. ...
-
Vitaminele esențiale pentru sistemul imunitar și cum să le obții rapid
Sistemul tau imunitar este pus la incercare zilnic, iar modul in care ii asiguri aportul de vitamine, minerale și alte s ...
-
Seful OMS cere implementarea Tratatului International privind Pandemiile sub amenintarea hantavirusului
Directorul OMS, Tedros Ghebreyesus, tocmai a declarat ca fiecare țara din lume este acum așteptata sa se supuna Regulame ...
-
„Sigur și Gustos" sau prea apropiat? Târgul producătorilor autohtoni care ridică întrebări despre rolul ANSVSA
Targul producatorilor autohtoni „Sigur și Gustos", organizat de Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu Autoritate ...
-
Dosarele OZN aprind dezbateri religioase: un obiect „în opt colțuri" dezvoltă teoria îngerilor
Un videoclip inclus in primul val de documente despre fenomene aeriene neidentificate (OZN), publicate vineri, 8 mai, in ...
-
Tot mai mulți americani consideră că tentativele de asasinat asupra lui Donald Trump au fost înscenate
Un numar semnificativ de cetațeni americani pun sub semnul intrebarii veridicitatea atacurilor care l-au vizat pe Donald ...
-
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit să țină departe concurența din China
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit sa țina de ...
-
Cum s-a infectat pacientul zero al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră olandeză
Pacientul zero al focarului de hantavirus izbucnit la bordul navei MV Hondius este cel mai probabil ornitologul olandez. ...
-
Cum umfla prețurile Marian Vanghelie. Fostul primar a fost trimis în judecată într-un nou dosar - „Economat 2" - Prejudiciul: 120 milioane lei
Marian Vanghelie a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un nou dosar de corupție care vizeaza achiziții public ...
-
Doi polițiști din București au primit mită pentru a lăsa o femeie să intre în arest să întrețină relații sexuale cu un deținut
Doi agenți de poliție din București sunt acuzați de luare de mita dupa ce ar fi primit bani pentru a permite unei femei ...
-
Iranul a dat răspuns SUA. Pretențiile Teheranului l-au făcut pe Trump să exclame: "Total inacceptabil" - Războiul continuă!
Iranul a transmis raspunsul sau la ultima propunere de pace a SUA, insa președintele american Donald Trump a respins-o i ...
-
Manevre ciudate în spațiu: Sateliți rusești s-au apropiat la doar trei metri unul de altul într-o operațiune considerată de americani ca fiind misterioasă
Doi sateliți rusești au atras atenția experților americani dupa ce au executat pe orbita o serie de manevre neobișnuite, ...
-
Virusul care a speriat întreaga lume este destul de comun la granița României: Sute de cazuri în fiecare an
Ucraina inregistreaza anual zeci de cazuri de infectie cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozatoare la oameni. ...
-
Adevărul despre apa de la robinet din Europa: unde este cea mai sigură și cum stă România în clasament
Puritatea apei variaza de la o țara la alta in Europa. Belgia, Germania, Luxemburg și Republica Ceha avand unele dintre ...
-
Un supraviețuitor al hantavirusului spune că boala e "Iadul pe pământ și are simptome asemănătoare Covid-ului"
Lorne Warburton nu auzise niciodata de hantavirus pana acum trei ani, cand a fost dus la spital și conectat la aparate d ...
-
Focarul de hantavirus: OMS anunță că toți pasagerii și membrii echipajului navei de croazieră sunt contacte cu risc ridicat
Toate persoanele aflate la bordul navei de croaziera MV Hondius, la bordul careia s-a inregistrat un focar de hantavirus ...
-
Academia Da Vinci îi apropie pe copii de marile culturi ale lumii: lecție specială de caligrafie chineză la Centrul Cultural Chinez
Elevii Academia Da Vinci au participat la o intalnire culturala speciala organizata la Centrul Cultural Chinez, unde au ...
-
Câți pași trebuie să faci pentru a-ți menține greutatea: concluziile unui nou studiu îi surprind pe specialiști
Un nou studiu arata ca numarul de pași pe zi poate ajuta la menținerea pierderii in greutate și la prevenirea recapatari ...
-
Taiwanul, Iranul și metalele rare - Donald Trump merge la Beijing într-o perioadă extrem de complicată
Președintele SUA, Donald Trump, urmeaza sa efectueze o vizita oficiala la Beijing in perioada 14-15 mai, unde se va inta ...
-
Putin a interzis vizitatorilor lui de la Kremlin să poarte ceasuri la mână
Serviciul Federal de Protecție al Rusiei a inasprit cerințele pentru vizitatorii dictatorului rus Vladimir Putin - aceșt ...
-
Incredibil dar a apărut un joc despre „Strâmtoarea Hormuz" care simulează o criză globală. Bottleneck se joacă interactiv pe baza știrilor reale
Noul joc Bottleneck ii obliga pe jucatori sa aleaga dintre cele 2.000 de nave care inca sunt blocate in Stramtoarea Hour ...
-
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele. Organizația Mondiala a Sanatații ...
-
Misterul din inima muntelui Vidraru: O rețea secretă de tuneluri brăzdează până în adâncuri chiar sub picioarele turiștilor
Barajul Vidraru este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Romania, insa turiștii vad doar o mica parte din adev ...
-
Românul care a sfidat sistemul bancar din Islanda: A furat 400.000 de euro dintr-o singură lovitură, după ce a spart codurile
Un roman in varsta de 33 de ani, cautat la nivel internațional pentru frauda informatica și spalare de bani, a fost prin ...
-
Retrageri de bani de la bancomat: de ce nu ar trebui să nu mai ceri chitanță după retragere
Deși plațile digitale sunt tot mai folosite, retragerile de numerar continua sa faca parte din rutina zilnica a milioane ...
-
Bază secretă israeliană descoperită de un cioban în Irak: incidentul care a scos la iveală planurile împotriva Iranului
Israelul a construit și a aparat un avanpost militar clandestin in Irak, pentru a-și susține campania aeriana impotriva ...
-
Cine este Pacientul Zero de pe nava-focar de Hantavirus: Tocmai se întorsese dintr-un loc numit Sfârșitul Lumii!
Nava de croaziera MV Hondius, afectata de focarul de hantavirus, a ajuns in Tenerife pentru evacuarea și testarea pasage ...
-
Focar de Hantavirus - Desfășurare impresionantă de forțe în Tenerife - Evacuarea navei MV Hondius
Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat ca echipa de securitate care va ajuta la evacuarea de ...
-
Tudorel Toader explică ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Guvernul Bolojan pentru contractele de înarmare
Ordonanța privind investițiile in industria de aparare, adoptata vineri de Guvernul Bolojan, incalca prevederile Constit ...
-
Gheorghiță al nostru în luptă cu Dragonul de la NATO: "Suntem pregătiți pentru absolut orice scenariu!"
Șeful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghița Vlad, a transmis, dupa vizita președintelui Comitetului Militar a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu