Doi polițiști din București au primit mită pentru a lăsa o femeie să intre în arest să întrețină relații sexuale cu un deținut

Doi agenți de poliție din București sunt acuzați de luare de mită după ce ar fi primit bani pentru a permite unei femei accesul într-un centru de arest preventiv, unde aceasta urma să întrețină relații intime cu un deținut, procurorii cerând arestarea preventivă a celor doi.

Unul dintre polițiști, în vârstă de 48 de ani, a primit în 22 aprilie suma de 50 de euro de la o femeie și 200 de lei de la un deținut, pentru a lăsa femeia să intre în clădirea Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10, al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu scopul unei vizite intime, fiind astfel cercetat pentru două infracțiuni de luare de mită. Joi, cei doi agenți au fost prinși în flagrant cu bani primiți de la aceeași femeie.

Polițistul în vârstă de 48 de ani a primit, în aceeași zi, 100 de euro de la femeie, iar jumătate i-a oferit celuilalt agent, pentru a-i acorda, din nou, acces femeii în clădire. De asemenea, a fost efectuată și o percheziție la sediul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10. Inculpații au fost reținuți pentru o durată de 24 de ore, iar vineri a fost sesizat judecătorul din cadrul Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă a acestora.