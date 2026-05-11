Iranul a dat răspuns SUA. Pretențiile Teheranului l-au făcut pe Trump să exclame: "Total inacceptabil" - Războiul continuă!

Iranul a transmis răspunsul său la ultima propunere de pace a SUA, însă președintele american Donald Trump a respins-o imediat ca fiind „total inacceptabilă", în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că războiul nu se va încheia atât timp cât Teheranul păstrează uraniu puternic îmbogățit și își menține capacitățile militare.

La câteva zile după ce SUA au lansat o ofertă în speranța redeschiderii negocierilor, Iranul a emis un răspuns axat pe încetarea războiului pe toate fronturile, în special în Liban, și pe siguranța transporturilor maritime prin Strâmtoarea Ormuz, aflată sub blocaj, a declarat televiziunea de stat iraniană. La câteva ore după publicarea propunerii iraniene, Trump a respins-o printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Nu-mi place - total inacceptabil", a scris Trump pe Truth Social, fără a oferi mai multe detalii. Prețurile petrolului au crescut cu 3 dolari pe baril după ce Statele Unite și Iranul nu au reușit să ajungă la un acord, arată Times of Israel.

Ce pretenții are Teheranul

Propunerea Iranului include o cerere de compensare pentru daunele de război și un accent pe suveranitatea Iranului asupra strâmtorii, a relatat presa de stat. De asemenea, aceasta solicită SUA să pună capăt blocadei navale, să garanteze că nu vor mai fi comise alte atacuri, să ridice sancțiunile și să pună capăt interdicției SUA privind vânzările de petrol iranian, a declarat agenția de știri semi-oficială Tasnim.

SUA propuseseră încetarea luptelor înainte de a începe discuțiile asupra unor chestiuni mai controversate, inclusiv programul nuclear al Iranului.

Wall Street Journal a citat surse anonime care au declarat că Iranul a propus diluarea unei părți din uraniul său puternic îmbogățit și transferul restului către o țară terță.

Propunerea SUA, dacă Iranul ar fi fost de acord cu ea, ar fi pus capăt oficial războiului și ar fi redeschis Strâmtoarea Ormuz înainte de a începe discuțiile asupra unor chestiuni mai controversate, inclusiv programul nuclear iranian.

Iranul sfidează SUA

Trump declarase anterior că așteaptă răspunsul Iranului până vineri, dar așteptarea s-a prelungit, iar armistițiul a fost supus unor presiuni tot mai mari duminică, Iranul lansând aparent mai multe drone asupra Qatarului, Emiratelor Arabe Unite și Kuweitului.

Pregătind aparent țara pentru posibilitatea unui acord, președintele iranian Masoud Pezeshkian a postat pe X: „Nu ne vom închina niciodată inamicului, iar dacă se vorbește despre dialog sau negocieri, asta nu înseamnă predare sau retragere."

Între timp, șeful armatei de la Teheran, Ali Abdollahi, s-a întâlnit cu liderul suprem al țării, Mojtaba Khamenei, și a primit „noi directive și îndrumări pentru continuarea operațiunilor de confruntare cu inamicul", potrivit televiziunii de stat iraniane. Netanyahu spune că războiul „nu s-a terminat".

Netanyahu anunță că războiul continuă

Într-un interviu acordat programului de știri „60 Minutes" de la CBS, Netanyahu a insistat că războiul nu s-a terminat, deoarece Iranul a rămas în posesia uraniului îmbogățit care „trebuie scos" din țară și că „mai sunt de făcut eforturi" împotriva capacităților sale militare.

„Încă există situri de îmbogățire a uraniului care trebuie demontate. Încă există sisteme intermediare pe care Iranul le susține. Există rachete balistice pe care încă vor să le producă. Acum, am degradat o mare parte din ele, dar toate acestea sunt încă acolo și mai sunt de făcut", a spus el într-un fragment din interviu, care urma să fie difuzat integral duminică seara.

Inițial, Netanyahu nu a specificat dacă se referea doar la stocul Iranului de uraniu puternic îmbogățit, de calitate apropiată de cea utilizată în arme, despre care se crede că este îngropat în subteran în Isfahan, sau la întreaga sa rezervă de uraniu îmbogățit. Întrebat cum ar trebui îndepărtat materialul puternic îmbogățit, el a răspuns: „Intri și îl scoți".

Israelul și SUA se pregătesc să intre în Iran

Premierul a sugerat că uraniul poate fi extras fizic cu sau fără un acord cu Teheranul și că SUA sunt de acord cu oricare dintre opțiuni, deși a refuzat să discute despre planuri militare sau calendarul unei astfel de operațiuni.

„Ceea ce mi-a spus președintele Trump: «Vreau să intru acolo». Și cred că se poate face fizic. Nu asta e problema. Dacă ai un acord și intri și îl retragi, de ce nu? Aceasta este cea mai bună cale", a spus el.

Întrebat dacă poate fi retrasă prin forță dacă nu se ajunge la un acord, Netanyahu a răspuns: „Ei bine, dacă îmi veți pune aceste întrebări, le voi evita, pentru că nu voi vorbi despre posibilitățile noastre militare... Nu voi da un calendar, dar voi spune că este o misiune extrem de importantă."

În timp ce Netanyahu insistă public că conflictul cu Iranul va continua atâta timp cât uraniul îmbogățit rămâne în țară, Trump a sugerat contrariul, spunând într-un interviu difuzat duminică că Iranul a fost „învins militar" și insistând că uraniul poate fi îndepărtat „oricând dorim".

„Vom avea asta la un moment dat, când vom dori", i-a spus el jurnalistei independente de televiziune Sharyl Attkisson într-un interviu înregistrat aparent anterior.

„Avem asta foarte bine supravegheată. Dacă cineva se apropie de loc, vom afla și îl vom arunca în aer", a spus el.

Iranul deține aproximativ 440 de kilograme (972 de livre) de uraniu îmbogățit cu o puritate de până la 60%, un pas tehnic scurt față de nivelurile de 90% pentru arme nucleare, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. AIEA consideră că aproximativ 200 de kilograme (aproximativ 440 de livre) sunt depozitate în tuneluri la situl de la Isfahan.

Stocul iranian ar putea permite țării să construiască până la 10 bombe nucleare, în cazul în care decide să-și transforme programul în armă, a declarat anul trecut șeful agenției.