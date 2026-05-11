Manevre ciudate în spațiu: Sateliți rusești s-au apropiat la doar trei metri unul de altul într-o operațiune considerată de americani ca fiind misterioasă

Doi sateliți rusești au atras atenția experților americani după ce au executat pe orbită o serie de manevre neobișnuite, considerate extrem de precise și dificil de realizat.

Potrivit companiei americane COMSPOC, specializată în monitorizarea activității de pe orbita terestră, sateliții au ajuns la o distanță foarte mică unul de celălalt și au efectuat mișcări controlate pentru a păstra această apropiere. Specialiștii spun că operațiunea indică testarea unor tehnologii avansate, în condițiile în care Rusia desfășoară de mai mulți ani misiuni orbitale cu caracter experimental și militar.

Sateliții rusești COSMOS 2581 și COSMOS 2583 s-au apropiat pe orbită până la o distanță de doar 3 metri unul de celălalt la finalul lunii aprilie. „Aceasta nu a fost o trecere întâmplătoare - COSMOS 2583 a efectuat mai multe manevre fine pentru a menține această configurație compactă", a scris COMSPOC într-un mesaj postat pe X împreună cu o animație a mișcărilor executate de sateliți.

Cei doi sateliți în cauză și un al treilea, COSMO 2582, au fost lansați pe orbita joasă a Pământului în februarie 2025 cu o rachetă Soiuz. Toți cei trei sateliți au fost implicați în recentele operațiuni de întâlnire și proximitate (RPO), precum și „Obiectul F", un subsatelit lansat pe orbită din satelitul COSMOS 2583.

Sateliții rusești au efectuat alte operațiuni asemănătoare și anul trecut, Rusia având la dispoziție mai mulți „sateliți de inspectare", inclusiv COSMOS 2542, care s-a apropiat în 2020 de un satelit american de spionaj. Misteriosul „Obiect F" ar putea fi utilizat în experimente militare, precum inspectarea altor sateliți și trageri la țintă, și pentru testarea tehnologiei de andocare pe orbită sau a zborului în formație.

Denumirea „Cosmos" a fost folosită de Uniunea Sovietică și, apoi, de Rusia pentru o gamă largă de sateliți militari și științifici încă din 1962. Unele dintre misiunile acestor sateliți sunt experimentale, secrete sau fac parte din programe militare.

SUA și China au lansat și ele sateliți care pot monitoriza activitatea altor obiecte de pe orbita terestră. Grupurile formate din trei sateliți, precum cele din Sistemul de supraveghere oceanică navală al Statelor Unite și Yaogan al Chinei, au fost folosite și de principalii rivali din spațiu ai Rusiei. Multe dintre ele sunt folosite pentru operațiuni de spionaj electronic.