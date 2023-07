Disney lansează o animație despre o fetiță care moștenește un cult al băutorilor de sânge și sacrificii umane ritualice

Un nou show Disney numit "Praise Petey" va avea premiera pe 21 iulie pe Freeform și Hulu. Este vorba despre o tânără care moștenește "un cult de sacrificiu uman și de băut sânge al cărui logo are ochiul atotvăzător".

Un produs al 20th Television Animation al studiourilor Disney Television Studios, "Praise Petey" este descris de The Hollywood Reporter ca fiind o "comedie animată pentru adulți", "Praise Petey" prezintă o fată care trebuie să se mute din marele oraș într-un "loc numit New Utopia", unde este însărcinată să aibă grijă de cultul cu sacrificii ritualice al tatălui său decedat.

"Este o comunitate pe care tatăl ei a fondat-o, doar că nu este ca majoritatea", a descris Reporter. "Aici, toată lumea face parte dintr-un cult. Chiar mai rău? Ei cred că Petey este salvatorul lor profețit. Faptul că ești aici înseamnă că profeția revenirii marii fiice s-a împlinit", spune unul dintre personaje, căruia actorul John Cho îi dă voce cu un accent fals din sud, într-un teaser de două minute al serialului.

"Orașul ăsta o duce bine?", întreabă apoi personajul Petey, înainte ca un alt personaj, dublat de Kiersey Clemons, să răspundă cu "Nu, murim de foame". Pentru a împlini profeția cultului tatălui său, Petey trebuie să se întoarcă în orașul în care cultul său are o stăpânire puternică. Petey nu vrea însă să facă acest lucru și, în schimb, alege să se descurce cu "girlboss".

Ca de obicei, Petey este prezentată ca o femeie independentă și puternică, care sfidează patriarhia, ceea ce este, desigur, rău în contextul premisei serialului. Petey își asumă sarcina de a elimina elementele de cult din orașul tatălui ei și de a oferi comunității o altă cale de urmat. "Gata cu sacrificiile umane", le spune Petey, îmbrăcată într-o "rochie cu flori ca la midsommar", membrilor comunității din New Utopia, după ce devine împuternicită. "Am o viziune pentru New Utopia, și este luminoasă!"