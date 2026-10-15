DNA a clasat unul dintre dosarele lui Cristian Anton, fostul director ARR prins cu 500.000 de euro spagă în cutii de pantofi

Cristian Anton, fostul director de la Autoritatea Rutieră Română care ținea peste 500.000 de euro cash în cutii de pantofi, a scăpat de unul dintre dosarele DNA în care era acuzat. Anton a amenințat doi inspectori de trafic, iar înregistrările audio au fost publicate, însă DNA Timișoara a decis că fapta de abuz în serviciu nu există și a clasat dosarul miercuri, 14 octombrie.

Dosarul deschis de DNA Timișoara viza incidentul din noiembrie 2025, când Cristian Anton, în calitatea de șef de cabinet al ministrului Transporturilor, a chemat doi inspectori timișoreni și i-a amenințat. Anton a fost numit în această funcție de fostul ministru al Transporturilor Sorin Grindeanu, continând să aibă acest post și când ministru a devenit Ciprian Șerban (PSD).

Cei doi inspectori de trafic de la ISCTR Timișoara, Vlad Toma și Florin Gagea, au fost convocați la București la scurt timp după ce au controlat și amendat firma EMV-UTIL, controlată de Ion Bejeriță, un apropiat al liderului PSD, Sorin Grindeanu, alături de care s-a aflat într-unul dintre avioanele Nordis, scrie Libertatea.

Anton i-a acuzat pe inspectori că l-au sabotat pe șeful lor, fratele său, Marius Anton, numit șef al ISCTR Timiș după transferul de la ARR. „Fii atent aici, că voi o să vă uniți cu ARR-ul și de mine vă loviți. Știi ce fac cu tine? Am să spăl pe jos. 100%. (...) O să dai cu ochii de mine, crede-mă. Mai ales că e județul meu acolo", spune Anton în înregistrările audio publicat de Rise Project.

„Discuția se rezumă la anumite reproșuri ce i se aduc inspectorului Toma de către Anton Cristian, pe un ton autoritar. Din acest motiv nu s-a extins urmărirea penală", a decis DNA la clasarea dosarului.

Ajuns director la ARR, Cristian Anton a fost trimis în judecată în august 2026 pentru luare de mită în formă continuată, folosirea de informații nedestinate publicității și pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Perchezițiile din dosarul instrumentat de DNA Cluj au dust la descoperirea a peste 500.000 de euro bani gheață în cutii de pantofi la domiciliul lui Anton.