Elena Petrascu, de profesie "blonda de ministri", trage sforile sa-l fraiereasca si pe Bode ca sa revina la Transporturi

Va mai aduceti aminte de Elena Petrascu, pupila ministrului de ocazie Lucian Sova. Acesta a "carat-o" dupa el si pe la Posta, dar, mai ales, la Ministerul Transporturilor.

Elenei i-a placut atat de tare la Transporturi, unde a taiat si-a spanzurat in interes propriu in fieful șovaielnicului ministru, incat doreste sa revina, dupa ce a fost zburatacita si din cuibul lui Cuc, zis si ministrul-catastrofa. Madam Petrascu a aflat ca vine in minister Lucian Bode, de la liberali, asa ca a inceput sa traga sforile si sa se reintalneasca cu directorii si directorasii de prin institutie. Din informatiile noastre, Elena Petrascu are o "parghie" la Bode, dar sa vedem daca o sa traga de ea si ce-o sa raspunda noul ministru de la Transporturi. Daca o va accepta e clar ca va fi cu mare deranj.