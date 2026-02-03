Elon Musk dă o nouă lovitură: SpaceX a achiziționat xAI și produce o companie de peste un trilion de dolari

Scrisoarea lui Elon Musk dată publicului pe reteaua X a produs furori pe piata de business tech. Practic, Space X achizitioneaza compania de inteligenta artificială xAI si se pregateste sa produca energie in spatiul cosmic:

"Matematica de bază este că lansarea a un milion de tone de sateliți pe an, generând 100 kW de putere de calcul per tonă, ar adăuga anual 100 de gigawați de capacitate de calcul AI, fără a fi necesare operațiuni sau întreținere continue. În cele din urmă, există o cale pentru a lansa 1 TW pe an de pe Pământ.

Pentru context, întreaga SUA generează în prezent 1,3 TW. Estimarea mea este că în 2 până la 3 ani, cea mai ieftină modalitate de a genera putere de calcul pentru inteligența artificială va fi în spațiu.

Fabricile de pe Lună pot profita de resursele lunare pentru a fabrica sateliți și a-i lansa mai departe în spațiu. Prin utilizarea unui accelerator de masă electromagnetic și a producției lunare, este posibil să plasezi 500 până la 1000 TW/an de sateliți AI în spațiul cosmic profund, să urci semnificativ pe scara Kardashev și să captezi un procentaj non-trivial din puterea Soarelui.

Capacitățile pe care le vom debloca prin transformarea centrelor de date spațiale într-o realitate vor finanța și vor permite baze auto-dezvoltatoare pe Lună, o civilizație întreagă pe Marte și, în cele din urmă, expansiunea în Univers. Mulțumesc pentru tot ce ai făcut și vei face pentru conul de lumină al conștiinței."