Jeffrey Epstein către Peter Thiel: „După cum știi, îi reprezint pe Rothschilds”

Jeffrey Epstein e prezentat ca un simplu pervers, cu petreceri extravagante, cel mult un proxenet pentru vedete, de la care ar fi adunat pe cont propriu materiale de șantaj. Deși asta nu e neadevărat, e departe de adevăratele semnificații ale întregii afaceri, scrie evadare.ro.

Nicăieri în presă nu îl vezi prezentat pe Jeffrey Epstein ca: „fostul membru al Comisiei Trilaterale și al CFR (Consiliul pentru Relații Externe)". Sunt două din cele mai influente structuri oculte, care concep politica externă a Statelor Unite și a lumii euro-atlantice. Realitatea e că Epstein era conectat la un întreg sistem de putere bancară și politică. El opera măcar cu sprijin, dacă nu direct sub comanda unor servicii secrete, într-un mod organizat, nu singuratic. Serviciile sexuale pe care le furniza erau doar un cârlig sau o răsplată, pentru obținerea de informații, menținerea unor prietenii și traficarea influenței.

La fel de important, Epstein era în interiorul celui mai misterios și mai important pol de putere financiară din prezent. O structură trans-națională difuză, fără de care e imposibil de înțeles sistemul monetar de acum. Am denumit-o „Imperiul Offshore". Ideea succintă e că, pe lângă sistemul bancar curent, există un sistem din umbră, care operează juridic prin paradisuri fiscale. Acest sistem produce indirect masă monetară în locul statelor suverane, pe care le îndatorează. El se dezvoltă prin instrumente speculative complexe, cu ajutorul cărora a ajuns la o scară ce depășește cu mult dimensiunea economiei reale, ceea ce îl face nu doar nedrept, dar și nesustenabil.

Imperiul Offshore produce globalizare și înghite, prin natura lui, statele naționale. Așadar, trebuie să se afle în epicentrul unor transformări observabile ale mentalităților, demografiei, concepțiilor religioase, de organizare a vieții, din care face parte și Marea Resetare. Steve Bannon se prezenta ca un adversar al globalismului, pe care îl veștejea sub formula „partidul de la Davos". A fost ideologul primei campanii prezidențiale a lui Trump și sfătuitorul lui cel mai important în primul an. Dar era el însuși un produs al elitelor oligarhice. Și, în spatele scenei, a avut o strânsă legătură de prietenie cu Epstein.

Banon a filmat circa 15 ore de interviu cu proxenetul undeva prin 2018-2019. (La circa un deceniu după eliberarea din prima condamnare și nu cu mult înainte de a doua arestare, urmată de presupusa sinucidere.) Bannon, care părăsise Casa Albă de un an doi, a pretins că lucra la un documentar, pe care nu l-a publicat niciodată. Două ore din filmare (nu de la începutul interviului) au fost publicate acum pentru public. Le aveți la final. Întâmplător, încep exact cu amintirile lui Jeffrey Epstein despre cum a intrat în Comisia Trilaterală, undeva pe la 35 de ani.

Epstein spune că a fost adus în club de David Rockefeller, iar în structură era deja Henry Kissinger, fosta eminență cenușie a multor administrații prezidențiale, începând cu Nixon. „M-am înțeles foarte bine cu Rockefeller (..) mi-a explicat multe de politica mondială", își amintește intervievatul. Bannon se miră că un coate goale („a schmuk") a putut fi introdus în marea societate. Dar Jeffrey se apără cu pretinsa lui expertiză financiară.

„David Rockefeller crease Comisia Trialterală. Unii zic că era cu illuminati... (dar, nu). Era cu politicieni aleși pe câțiva ani din America de Nord, Europa și Asia, câțiva din familii regale", zice el. Dar politicienii nu se pricep la economie, sunt aleși pentru că sunt populari.

Jeffrey Epstein nu avea pregătire temeinică în niciun domeniu, putea fi cel mult un autodidact. Avea o facultate neterminată de matematică, materie pe care o predase la un liceu, unde fusese angajat pe pile. Apoi lucrase la marea bancă Bear Stearns, unde ajunsese partener și deținător al unui pachet consistent de acțiuni.

Steve Bannon îl tratează ca pe un geniu al finanțelor, persoana care înțelege cel mai bine economia mondială. Ori o făcea pe bani, ori că era realmente cucerit de poveștile interlocutorului. În schimb, Epstein îl tratează ca pe un argat sau, oricum unul care nu-i din marea societate. La un moment dat îi zice de „familia Mercier, la care ai lucrat și tu". (Referire la bogata familie care sponsoriza Breitbart, prin Rebeca Mercier.)

Legendara familie Rotschild apare menționată de mai multe ori în corespondența pedofilului. Într-un e-mail din septembrie 2013, Jeffrey Epstein își invită un partener la „o întâlnire cu Ehud Barak și cu Rotschild separat." Cum am spus și data trecută, fostul premier Ehud Barak era mai mult ca sigur cel care îl coordona pe Epstein din partea Mossad. Cel căruia i se adresa invitația e Joshua Cooper Ramo, scriitor și conducător al firmei de consultanță Kissinger Associates, creată de Henry Kissinger. (Klaus Schwab, amfitrionul Forumului Mondial de la Davos, îl recunoștea pe Kissinger ca unul din mentorii săi.)

Zece zile mai târziu, o invitație similară primește și Stephen Sinofsky, milionar, directorul diviziei Windows a Microsoft, profesor la Harvard. El e îndemnat să îl cunoască pe Oliver Colum, „fostul șef de cabinet al lui Sarkozy, iar acum consilier al celor de la Rothschild. E foarte tânăr și drăguț." (Firește, e vorba de președintele Franței, Nicholas Sarkozy, condamnat pentru corupție.)

La o întâlnire la fel de exclusivistă, doar cu Ehud Barak și Rothschild, e invitat și regizorul Michael Haznavicius (laureat cu Oscar pentru filmul „The Artist"). Regizorul lituanian de origine evreiască îl refuză pentru că se vede cu producătorul. Care, aparent, avea prioritate.

În februarie 2016, Jeffrey Epstein schimbă mai multe mailuri cu Peter Thiel. Un miliardar cunoscut pentru firma sa Palantir, pornită cu sprijinul CIA, și pentru că l-a inventat pe JD Vance, actualul vice-președinte.

„După cum știi probabil, eu îi reprezint pe cei de la Rothschild. Speram să găsim ceva de făcut în tehnologie pentru o bancă, cu 160 de miliarde active în administrare. Cu cea mai bună listă de clienți din lume, produse preistorice. Poate să aștepte. Succes în China.

Mă întorc în Europa iar (între) 20-28. Apoi pe insulă, deci dacă vrei să vii ocolind globul la vest, vino pe insulă. Sau, dacă vrei, să ne vedem în Arabia Saudită la sfârșitul lunii?"

Era, așadar, vorba de ramura franceză a băncii, pentru care Epstein încerca să găsească investiții în IT. Peter Thiel îi răspunde că se vor vedea mai târziu la New York sau pe insulă. Și se interesează dacă Ehud Barak a dat un răspuns despre „cei de la Valor". (Posibil să fie vorba de Valour, platformă de schimbat criptomonede, ca Bitcoin.)

Versiunea oficială spune că băncile clanului Rothschild dominau copios domeniul în secolul XIX. Dar că ar fi scăpătat după primul război mondial, depășite de altele din Statele Unite. Și s-au restrâns treptat la un fond de investiții, care nu e un jucător major pe piața globală de azi. Mai are apariții în tranzacții importante, ca intermedierea datoriei Ucrainei înainte și după război. Versiunea conspiraționistă susține că noile bănci ce au înființat cartelul reprezentat de Rezerva Federală Americană erau conduse de agenți ai Rothschild, care ar lucra prin interpuși.

Apariția „Imperiului offshore", ca sistem bancar din umbră, are loc treptat, după al doilea război mondial. Ceea ce e o coincidență interesantă cu dispariția de pe scena publică mare a celebrei bănci odată cu cele două conflagrații mondiale. E o ipoteză tentantă, dar care nu se poate proba. Sistemul bancar din umbră are, într-adevăr, o amploare, care îl eclipsează pe cel reglementat și economia reală. I se poate bănui magnitudinea din estimările privind eurodolarul și piața instrumentelor derivate. Dar nu i se pot cunoaște proprietarii. Așa că nu pot face mai multe presupuneri.

Arianne de Rothschild e o frumoasă nemțoaică, intrată prin alianță în celebra familie. A fost căsătorită cu Benjamin de Rothschild, fiul lui Edmond de Rothschild, fiind acum moștenitoarea și conducătoarea grupului bancar. Despre legăturile ei cu Epstein, presa mai scrisese anul trecut. Inclusiv că negociau împreună cu Ehud Barak investiții în sisteme israeliene militare și de război cibernetic.

Schimbul de e-mail-uri scos la iveală acum arată o apropiere mult mai mare între Epstein și doamna Rothschild. În seara de revelion a lui 2018, Jeffrey îi scrie: „Mă gândeam că ți s-ar părea amuzant. La un curs despre Hitler la Harvard, ziceau o poveste de când era sărac și trăia la un adăpost pentru oamenii străzii. „Care fusese finațat de trei familii bogate: Gutmann, Epstein și Rothschild". Se pare că e adevărat."

Povestioara relatată în e-mail ne sugerează că Jeffrey Epstein ar putea avea origini mai puțin modeste, decât se crede în mod curent. Sau doar se folosea de o coincidență de nume. Azilul de noapte pentru săracii din Viena fusese deschis în 1905 prin contribuția filantropică a trei familii. Frații Guttmann erau patronii celei mai mari mine de cărbuni din Austria. Gustav von Epstein era un bancher și industriaș, fiul directorului Băncii Naționale a Austriei. Cu un secol înainte, mai existase cel puțin un mare bancher cu același nume în Polonia, decorat și de țarul Rusiei, Jacob Epstein.

Arianne de Rothschild îi răspunde nu prea încântată de nostimadă: „Dacă (povestea) vrea să spună că generozitatea nu e răsplătită sau că teorii ale conspirației încă există, e chiar jalnic..."

Jeffrey nu se dă bătut și insistă într-un răspuns cu final intim: „Mai întâi că e 100% adevărat. Hitler își vindea hainele și tablourile, în timp ce trăia într-un adăpost ridicat de evrei. Nu e conspirație. Familia Epstein erau bancherii Vienei. Își cumpăraseră banca pe Ringstrasse, unde încă există Palatul Epstein. Tu unde ești? Eu sunt tot în pat, cu răceala de la tine."

Arianne de Rothschild îi răspunde: „Știu că e adevărat... Dar e folosită curent să susțină că Rothschild a „planificat" și l-a susținut pe Hitler în distrugerile în masă, ca să acumuleze mai multă putere. Sunt în Maldive - tot răcită de ieri. Am făcut multe scufundări - 3-4 pe zi. Mă întorc în Europa pe 3."

Articolul complet AICI.