Jeffrey Epstein către Peter Thiel: „După cum știi, îi reprezint pe Rothschilds”
Postat la: 03.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Jeffrey Epstein e prezentat ca un simplu pervers, cu petreceri extravagante, cel mult un proxenet pentru vedete, de la care ar fi adunat pe cont propriu materiale de șantaj. Deși asta nu e neadevărat, e departe de adevăratele semnificații ale întregii afaceri, scrie evadare.ro.
Nicăieri în presă nu îl vezi prezentat pe Jeffrey Epstein ca: „fostul membru al Comisiei Trilaterale și al CFR (Consiliul pentru Relații Externe)". Sunt două din cele mai influente structuri oculte, care concep politica externă a Statelor Unite și a lumii euro-atlantice. Realitatea e că Epstein era conectat la un întreg sistem de putere bancară și politică. El opera măcar cu sprijin, dacă nu direct sub comanda unor servicii secrete, într-un mod organizat, nu singuratic. Serviciile sexuale pe care le furniza erau doar un cârlig sau o răsplată, pentru obținerea de informații, menținerea unor prietenii și traficarea influenței.
La fel de important, Epstein era în interiorul celui mai misterios și mai important pol de putere financiară din prezent. O structură trans-națională difuză, fără de care e imposibil de înțeles sistemul monetar de acum. Am denumit-o „Imperiul Offshore". Ideea succintă e că, pe lângă sistemul bancar curent, există un sistem din umbră, care operează juridic prin paradisuri fiscale. Acest sistem produce indirect masă monetară în locul statelor suverane, pe care le îndatorează. El se dezvoltă prin instrumente speculative complexe, cu ajutorul cărora a ajuns la o scară ce depășește cu mult dimensiunea economiei reale, ceea ce îl face nu doar nedrept, dar și nesustenabil.
Imperiul Offshore produce globalizare și înghite, prin natura lui, statele naționale. Așadar, trebuie să se afle în epicentrul unor transformări observabile ale mentalităților, demografiei, concepțiilor religioase, de organizare a vieții, din care face parte și Marea Resetare. Steve Bannon se prezenta ca un adversar al globalismului, pe care îl veștejea sub formula „partidul de la Davos". A fost ideologul primei campanii prezidențiale a lui Trump și sfătuitorul lui cel mai important în primul an. Dar era el însuși un produs al elitelor oligarhice. Și, în spatele scenei, a avut o strânsă legătură de prietenie cu Epstein.
Banon a filmat circa 15 ore de interviu cu proxenetul undeva prin 2018-2019. (La circa un deceniu după eliberarea din prima condamnare și nu cu mult înainte de a doua arestare, urmată de presupusa sinucidere.) Bannon, care părăsise Casa Albă de un an doi, a pretins că lucra la un documentar, pe care nu l-a publicat niciodată. Două ore din filmare (nu de la începutul interviului) au fost publicate acum pentru public. Le aveți la final. Întâmplător, încep exact cu amintirile lui Jeffrey Epstein despre cum a intrat în Comisia Trilaterală, undeva pe la 35 de ani.
Epstein spune că a fost adus în club de David Rockefeller, iar în structură era deja Henry Kissinger, fosta eminență cenușie a multor administrații prezidențiale, începând cu Nixon. „M-am înțeles foarte bine cu Rockefeller (..) mi-a explicat multe de politica mondială", își amintește intervievatul. Bannon se miră că un coate goale („a schmuk") a putut fi introdus în marea societate. Dar Jeffrey se apără cu pretinsa lui expertiză financiară.
„David Rockefeller crease Comisia Trialterală. Unii zic că era cu illuminati... (dar, nu). Era cu politicieni aleși pe câțiva ani din America de Nord, Europa și Asia, câțiva din familii regale", zice el. Dar politicienii nu se pricep la economie, sunt aleși pentru că sunt populari.
Jeffrey Epstein nu avea pregătire temeinică în niciun domeniu, putea fi cel mult un autodidact. Avea o facultate neterminată de matematică, materie pe care o predase la un liceu, unde fusese angajat pe pile. Apoi lucrase la marea bancă Bear Stearns, unde ajunsese partener și deținător al unui pachet consistent de acțiuni.
Steve Bannon îl tratează ca pe un geniu al finanțelor, persoana care înțelege cel mai bine economia mondială. Ori o făcea pe bani, ori că era realmente cucerit de poveștile interlocutorului. În schimb, Epstein îl tratează ca pe un argat sau, oricum unul care nu-i din marea societate. La un moment dat îi zice de „familia Mercier, la care ai lucrat și tu". (Referire la bogata familie care sponsoriza Breitbart, prin Rebeca Mercier.)
Legendara familie Rotschild apare menționată de mai multe ori în corespondența pedofilului. Într-un e-mail din septembrie 2013, Jeffrey Epstein își invită un partener la „o întâlnire cu Ehud Barak și cu Rotschild separat." Cum am spus și data trecută, fostul premier Ehud Barak era mai mult ca sigur cel care îl coordona pe Epstein din partea Mossad. Cel căruia i se adresa invitația e Joshua Cooper Ramo, scriitor și conducător al firmei de consultanță Kissinger Associates, creată de Henry Kissinger. (Klaus Schwab, amfitrionul Forumului Mondial de la Davos, îl recunoștea pe Kissinger ca unul din mentorii săi.)
Zece zile mai târziu, o invitație similară primește și Stephen Sinofsky, milionar, directorul diviziei Windows a Microsoft, profesor la Harvard. El e îndemnat să îl cunoască pe Oliver Colum, „fostul șef de cabinet al lui Sarkozy, iar acum consilier al celor de la Rothschild. E foarte tânăr și drăguț." (Firește, e vorba de președintele Franței, Nicholas Sarkozy, condamnat pentru corupție.)
La o întâlnire la fel de exclusivistă, doar cu Ehud Barak și Rothschild, e invitat și regizorul Michael Haznavicius (laureat cu Oscar pentru filmul „The Artist"). Regizorul lituanian de origine evreiască îl refuză pentru că se vede cu producătorul. Care, aparent, avea prioritate.
În februarie 2016, Jeffrey Epstein schimbă mai multe mailuri cu Peter Thiel. Un miliardar cunoscut pentru firma sa Palantir, pornită cu sprijinul CIA, și pentru că l-a inventat pe JD Vance, actualul vice-președinte.
„După cum știi probabil, eu îi reprezint pe cei de la Rothschild. Speram să găsim ceva de făcut în tehnologie pentru o bancă, cu 160 de miliarde active în administrare. Cu cea mai bună listă de clienți din lume, produse preistorice. Poate să aștepte. Succes în China.
Mă întorc în Europa iar (între) 20-28. Apoi pe insulă, deci dacă vrei să vii ocolind globul la vest, vino pe insulă. Sau, dacă vrei, să ne vedem în Arabia Saudită la sfârșitul lunii?"
Era, așadar, vorba de ramura franceză a băncii, pentru care Epstein încerca să găsească investiții în IT. Peter Thiel îi răspunde că se vor vedea mai târziu la New York sau pe insulă. Și se interesează dacă Ehud Barak a dat un răspuns despre „cei de la Valor". (Posibil să fie vorba de Valour, platformă de schimbat criptomonede, ca Bitcoin.)
Versiunea oficială spune că băncile clanului Rothschild dominau copios domeniul în secolul XIX. Dar că ar fi scăpătat după primul război mondial, depășite de altele din Statele Unite. Și s-au restrâns treptat la un fond de investiții, care nu e un jucător major pe piața globală de azi. Mai are apariții în tranzacții importante, ca intermedierea datoriei Ucrainei înainte și după război. Versiunea conspiraționistă susține că noile bănci ce au înființat cartelul reprezentat de Rezerva Federală Americană erau conduse de agenți ai Rothschild, care ar lucra prin interpuși.
Apariția „Imperiului offshore", ca sistem bancar din umbră, are loc treptat, după al doilea război mondial. Ceea ce e o coincidență interesantă cu dispariția de pe scena publică mare a celebrei bănci odată cu cele două conflagrații mondiale. E o ipoteză tentantă, dar care nu se poate proba. Sistemul bancar din umbră are, într-adevăr, o amploare, care îl eclipsează pe cel reglementat și economia reală. I se poate bănui magnitudinea din estimările privind eurodolarul și piața instrumentelor derivate. Dar nu i se pot cunoaște proprietarii. Așa că nu pot face mai multe presupuneri.
Arianne de Rothschild e o frumoasă nemțoaică, intrată prin alianță în celebra familie. A fost căsătorită cu Benjamin de Rothschild, fiul lui Edmond de Rothschild, fiind acum moștenitoarea și conducătoarea grupului bancar. Despre legăturile ei cu Epstein, presa mai scrisese anul trecut. Inclusiv că negociau împreună cu Ehud Barak investiții în sisteme israeliene militare și de război cibernetic.
Schimbul de e-mail-uri scos la iveală acum arată o apropiere mult mai mare între Epstein și doamna Rothschild. În seara de revelion a lui 2018, Jeffrey îi scrie: „Mă gândeam că ți s-ar părea amuzant. La un curs despre Hitler la Harvard, ziceau o poveste de când era sărac și trăia la un adăpost pentru oamenii străzii. „Care fusese finațat de trei familii bogate: Gutmann, Epstein și Rothschild". Se pare că e adevărat."
Povestioara relatată în e-mail ne sugerează că Jeffrey Epstein ar putea avea origini mai puțin modeste, decât se crede în mod curent. Sau doar se folosea de o coincidență de nume. Azilul de noapte pentru săracii din Viena fusese deschis în 1905 prin contribuția filantropică a trei familii. Frații Guttmann erau patronii celei mai mari mine de cărbuni din Austria. Gustav von Epstein era un bancher și industriaș, fiul directorului Băncii Naționale a Austriei. Cu un secol înainte, mai existase cel puțin un mare bancher cu același nume în Polonia, decorat și de țarul Rusiei, Jacob Epstein.
Arianne de Rothschild îi răspunde nu prea încântată de nostimadă: „Dacă (povestea) vrea să spună că generozitatea nu e răsplătită sau că teorii ale conspirației încă există, e chiar jalnic..."
Jeffrey nu se dă bătut și insistă într-un răspuns cu final intim: „Mai întâi că e 100% adevărat. Hitler își vindea hainele și tablourile, în timp ce trăia într-un adăpost ridicat de evrei. Nu e conspirație. Familia Epstein erau bancherii Vienei. Își cumpăraseră banca pe Ringstrasse, unde încă există Palatul Epstein. Tu unde ești? Eu sunt tot în pat, cu răceala de la tine."
Arianne de Rothschild îi răspunde: „Știu că e adevărat... Dar e folosită curent să susțină că Rothschild a „planificat" și l-a susținut pe Hitler în distrugerile în masă, ca să acumuleze mai multă putere. Sunt în Maldive - tot răcită de ieri. Am făcut multe scufundări - 3-4 pe zi. Mă întorc în Europa pe 3."
Articolul complet AICI.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Noua politică a Apocalipsei AI: CEO-ul Anthropic pare să se teamă cel mai mult de oameni și nu de roboți!
Autor: John Herrman, New York Magazine Primele saptamani din 2026 au marcat inca o schimbare in narațiunile populare des ...
-
Youval Harari despre agentii AI care discută liber pe Moltbook: "Inteligența Artificială stăpânește limbajul. Tot ce este făcut din cuvinte va fi preluat de Inteligența Artificială!"
Youval Harari, ideologul Forumului Economic Mondial, face un comentariu pe Facebook despre noua "isterie" legata de Inte ...
-
Cev invizibil dă găuri în galaxia noastră și nimeni nu știe ce e și de ce
Un "glonț cosmic" invizibil pare ca strapunge Calea Lactee, lasand o gaura zimțata. Evenimentul i-a pus pe astronomi sa ...
-
Operatiunea "Disclosure": Se pregătește un scenariu de amenințare globală pentru a introduce Noua Ordine Mondială?!
În ultimii ani, dar mai ales in ultimele luni, presa tabloida și canalele alternative din zona misterelor au impin ...
-
Aliatul lui Trump și miliardarul din domeniul tehnologiei, Peter Thiel, aduce avertismentul despre Antihrist la Paris
Miliardarul din domeniul tehnologiei și susținator timpuriu al lui Trump, Peter Thiel, iși aduce seria de prelegeri Anti ...
-
xAI, compania lui Elon Musk, caută oameni care să „crească" inteligența artificială. Ce presupune jobul de îngrijitor pentru Grok și ce salariu oferă
xAI, startup-ul de inteligența artificiala fondat de Elon Musk, a publicat un anunț de angajare neobișnuit. Nu doar titl ...
-
Scene de groază la o farmacie din București: Un bărbat înjunghiat a intrat să ceară disperat ajutorul farmacistelor
Un barbat strain a provocat scene de groaza la o farmacie Doctor Max aflata in Sectorul 5, din București. Barbatul in va ...
-
Dosarul Epstein: Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles. Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, apare in noi fotografii din dosarele Epstein, publicate pe 30 ianua ...
-
Roboți în locul infanteriei pe frontul din Ucraina. Sunt folosiți mai ales în apărare. În ofensivă, tacticile sunt în curs de dezvoltare
În multe unitați s-a reușit deja crearea unor sisteme funcționale pentru gestionarea NKR, insa adevarata provocare ...
-
Matusalemii din România. Tradiția longevității descifrata de Ana Aslan si Constantin Parhon - Bătrâni de peste 140 de ani în satele noastre
Batranețea putea fi tratata, iar oamenii puteau trai pana la 150 de ani, arata Constantin I. Parhon. Doi oameni de știin ...
-
Haosul global are explicație: harta lumii dezvăluie logica puterii
Lumea s-a intors din nou intr-un camp de batalie. Dupa deceniile de aparenta armonie și globalizare fara frontiere de du ...
-
Gaura neagră din mijlocul Căii Lactee se rotește aproape la fel de repede pe cât permite fizica - iar axa sa este îndreptată direct spre Pământ
Sagittarius A*, sau Sgr A*, este gaura neagra din centrul Caii Lactee. Are o masa de aproximativ 4 milioane de ori mai ...
-
Bill Gates și Jeffrey Epstein au discutat despre o „simulare pandemică". Miliardarul ar fi fost șantajat de traficantul sexual
În 2017, Bill Gates discuta cu Jeffrey Epstein planuri despre o "simulare pandemica". Informația apare in dosarul ...
-
Decizia lui Trump care a prăbușit prețul aurului. Adevăratul motiv pentru una dintre cele mai dure corecții din toate timpurile pe piața metalelor prețioase
Prețurile aurului și argintului au scazut puternic, dupa ce creșterea record a metalelor prețioase s-a temperat, in timp ...
-
Prăbușiri pe burse - Aurul și argintul își continuă căderea, după creșterile record din 2025
Prețurile aurului și argintului au continuat sa scada dupa o inversare dramatica a tendinței ascendente care a dus metal ...
-
Si dacă Super-Inteligența Artificială există deja și conduce lumea fără ca noi s-o știm?!
Exista un adevar incomod pe care puțini il formuleaza clar: inteligența artificiala pe care o cunosc oamenii nu este int ...
-
Burnout criminal: Un tânăr de 32 de ani și-a pierdut viața din cauza suprasolicitării la locul de muncă. Primea sarcini de la job și pe patul de spital
Un programator in varsta de 32 de ani a murit dupa ce s-a prabușit in timp ce lucra de acasa, iar familia sa susține ca ...
-
Cancer gazos: cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile radioactive
Radonul este un gaz radioactiv natural, invizibil și fara miros, care poate patrunde in locuințe fara a fi detectat. &Ic ...
-
O prințesă, implicată în corespondențele lui Jeffrey Epstein: aluzii sexuale și discuții despre fiul ei adolescent
Documentele recent publicate de Departamentul Justiției din Statele Unite o menționeaza de cateva sute de ori pe Prințes ...
-
Un amor dintre director și angajată s-a transformat într-un proces de sute de mii de euro. Bărbatul s-a căsătorit în secret
O relație inceputa in 2014 intre D.E., angajata la o firma din Iași, și M.G., directorul companiei, s-a transformat intr ...
-
Risipa pe care o plătim cu toții: 50% din apa României se pierde în rețea - peste 565 de milioane de metri cubi anual
Romania pierde anual peste 565 de milioane de metri cubi de apa potabila din rețelele publice de distribuție, potrivit d ...
-
Trump își face Arc de Triumf. Cum ar arăta mega-structura gândită de președintele SUA
Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit sambata, cu jurnalistii, la bordul Air Force One, despre ideea sa de a construi ...
-
Avertismentul specialiștilor: Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari. Consumul suplimentar, acoperit în special din importuri
Facturile la gaze vor fi cu pana la 30% mai mari, in luna ianuarie 2026, fata de aceeasi perioada a anului anterior, in ...
-
Danemarca a introdus ore de empatie - o parte firească a vieții, exersată săptămână de săptămână
În Danemarca, copiii cu varste intre 6 și 16 ani au, saptamanal, o ora speciala, pe care nu o vei gasi in niciun m ...
-
Apa devine valoarea de necontestat în India. Prețuri exorbitante pentru oamenii de rând a apei îmbuteliate și o piață de miliarde
Într-o tara ca India, in care 70% din apa subterana este contaminata si apa de la robinet nu este potabila, cerere ...
-
Fost șef în Jandarmeria Română, acuzat de agresiune sexuală. Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu
Caz șocant la Cluj-Napoca! Un barbat de 68 de ani este cercetat intr-un caz de agresiune sexuala asupra unui persoane mi ...
-
Hai să explicăm ce este exact Moltbook - "rețeaua" de AI care a devenit un subiect apocaliptic peste noapte
Moltbook este din punct de vedere tehnic, un forum de tip Reddit, dar fara interfața clasica de utilizator. Nu exista fo ...
-
Ce mănâncă elitele globalizării: Familia Rothschild are un regim alimentar aprobat de un neurolog care recomandă postul inaintea deciziilor financiare majore
Un fost bucatar care lucra pentru familia Rothschild in Zurich a impartașit abordarea lor fața de mancare și a declarat ...
-
Dosarele Epstein: Informații despre implicarea lui Trump în orgii sexuale și violarea unei fete de 13 ani. Documentele au fost retrase și apoi republicate
Dosarele Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA, conțin informații neverificate despre presupusa ...
-
Bill Gates în dosarul Jeffrey Epstein - Boli cu transmitere sexuală și divorțul de Melinda Gates
În noile fisiere publicate vineri de Departamentul Justitiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma in iulie 20 ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu