Jeffrey Epstein își masca plățile către victimele românce drept „cheltuieli pentru combustibil"

Documente publicate de Departamentul de Stat al Statelor Unite scot la lumină o serie de referințe la România în dosarul Jeffrey Epstein, inclusiv e-mailuri, viramente și mențiuni privind persoane și conturi bancare din țara noastră. Materialele făcute publice conțin, potrivit autorităților americane, peste 3,5 milioane de pagini, iar cuvintele „român" și „România" apar în mai mult de o mie de pagini din dosar.

Un e-mail semnat de Jeffrey Epstein și datat 21 mai 2012, prezentat în setul de documente, indică faptul că finanțatorul ar fi vizitat România în 2012 și „a stat suficient de mult încât să își ia și număr de telefon de România", conform textului. Mesajul îi era adresat lui Daniel Siad, care îi trimitea lui Epstein fotografii cu fotomodele românce pe care spunea că le poate contacta, arată documentele.

În corespondența publicată apar și solicitări venite din partea unor femei către Epstein; într-unul dintre e-mailuri o româncă îl roagă pe Epstein „să o ajute cu anticoncepționale", după cum se menționează în dosar. Anchetele și declarațiile reunite în documente conțin, de asemenea, relatări ale unor victime despre abuzuri suferite în contextul întâlnirilor organizate de Epstein.

Într-una din mărturii redate în documente, o persoană povestește: "Când am ieșit, am coborât scările și era acolo (n.r. Jeffrey Epstein) și mai erau acolo 3 alte fete. Cred că locuiau acolo." În altă declarație, victima răspunde afirmativ la întrebarea „Ți-a oferit mai mulți bani pentru a face mai multe lucruri?": "Da! Te-a atins vreodată?" - "Da!" - "În ce fel?" - "Pe spate, pe fund."

Documentele publicate includ și referiri la plăți bancare care ar fi ajuns în conturi din România. Conform materialelor, au existat viramente de 10.000 de dolari către un cont din Botoșani și de 30.000 de dolari către un cont din Iași; sumele ar fi fost mascate în evidențe ca „cheltuieli pentru combustibil", arată dosarul. Aceste aspecte figurează în materialele desecretizate, care menționează și o serie de nume românești asociate cu diverse interacțiuni sau contracte financiare cu Epstein.

Un nume recurent în documente este cel al artistului plastic Ion Nicola, originar din Tulcea; termenii „Ion Nicola" și mențiuni legate de relații contractuale apar frecvent în paginile desecretizate. Potrivit documentelor, Ion Nicola ar fi avut o relație contractuală de lungă durată cu Epstein, realizând picturi și lucrări pentru diferite reședințe ale acestuia, inclusiv în New York, Paris și pe insula asociată lui Epstein.

Dosarul conține și referiri la persoane publice internaționale care menționau românce în corespondență cu Epstein. Astfel, într-un schimb de e-mailuri redat în documente, Prințul Andrew scria lui Epstein: "Adaugă încă una: româncă, foarte drăguță." De asemenea, presa internațională a consemnat în trecut legături publice între Epstein și modelul român Alina Pușcău, relație descrisă ca notorie în anii 2000.

Primele investigații legate de activitățile lui Epstein au început în 2005, iar cazul a devenit intens analizat internațional după reluarea anchetelor și arestările din 2019. Documentele publicate de Departamentul de Stat includ depoziții ale unor persoane care afirmă că au fost exploatate; multe dintre relatări se referă la victime minore, potrivit materialelor.

„România apare în dosar atât ca o țară din care provin persoane vulnerabile la trafic și exploatare, cât și ca loc menționat în tranzacții și contracte", arată nota de sinteză a materialelor publicate de autoritățile americane. Jurnaliștii și anchetatorii solicită acum clarificări din partea autorităților române privind orice verificări sau proceduri penale inițiate în correlare cu informațiile din dosarul Epstein.