Alimentele ultraprocesate "seamănă" mai degrabă cu țigările decât cu fructele sau legumele, susțin cercetători americani
Postat la: 03.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un raport realizat de cercetători din Statele Unite avertizează asupra impactului major pe care îl au alimentele ultraprocesate asupra sănătății publice, potrivit The Guardian. Ei avansează ideea unei reglementări mult mai stricte.
Potrivit specialiștilor de la Harvard, Universitatea din Michigan și Duke University, atât alimentele ultraprocesate (UPF), cât și țigările sunt concepute pentru a încuraja consumul excesiv și pentru a crea comportamente similare dependenței. Cercetătorii spun că există paralele clare între modul în care sunt dezvoltate aceste produse și strategiile folosite de industria tutunului, ambele fiind asociate cu efecte nocive larg răspândite.
Alimentele ultraprocesate sunt produse fabricate industrial, care conțin adesea aditivi precum emulsificatori, coloranți sau arome artificiale. În această categorie intră băuturile carbogazoase, snacksurile ambalate, biscuiții, chipsurile și multe alte produse ușor accesibile pe piața globală.
Studiul arată că similitudinile nu se opresc la efectele asupra sănătății, ci se regăsesc și în procesele de producție. La fel ca în cazul țigărilor, producătorii de alimente ultraprocesate ajustează „dozele" și viteza cu care produsele stimulează circuitele de recompensă din creier. Studiul, publicat pe 3 februarie în revista Milbank Quarterly, se bazează pe cercetări din domeniul dependenței, nutriției și sănătății publice.
Autorii atrag atenția asupra strategiilor de promovare care pot induce în eroare consumatorii. Mențiuni precum „low fat" sau „fără zahăr" sunt descrise drept forme de „health washing", comparabile cu promovarea filtrelor de țigări din anii '50, prezentate atunci ca soluții protectoare, deși beneficiile reale erau minime.
Profesoara Ashley Gearhardt, psiholog clinician specializat în dependență, afirmă că pacienții ei descriu adesea o relație similară cu cea avută anterior cu tutunul. Mulți spun că au renunțat la fumat, dar au dezvoltat un obicei comparabil în jurul băuturilor carbogazoase și al produselor dulci, deși sunt conștienți de efectele nocive.
Deși hrana este esențială pentru supraviețuire, cercetătorii consideră că tocmai acest lucru face problema mai gravă. În mediul alimentar actual, dominat de produse ultraprocesate, este dificil pentru oameni să se sustragă complet influenței acestora. Specialiștii susțin că ar trebui să existe o delimitare clară între alimentele cu risc crescut și cele benefice, similar diferențierii dintre alcool și alte băuturi.
Autorii studiului propun ca politicile folosite pentru controlul tutunului, precum restricțiile de marketing, intervențiile structurale și acțiunile în instanță, să fie luate ca model pentru reducerea impactului negativ al alimentelor ultraprocesate. Accentul ar trebui mutat de la responsabilitatea exclusivă a individului la responsabilitatea industriei alimentare.
Cu toate acestea, nu toți experții sunt complet de acord cu această comparație. Profesorul Martin Warren, de la Quadram Institute, avertizează că există riscul unei exagerări și ridică întrebarea dacă alimentele ultraprocesate sunt cu adevărat adictive din punct de vedere farmacologic sau dacă ele exploatează mai degrabă obiceiuri și preferințe învățate.
Problema este resimțită puternic și în țările în curs de dezvoltare. Dr. Githinji Gitahi, director executiv al Amref Health Africa, avertizează că lipsa reglementărilor și schimbarea obiceiurilor de consum pun o presiune tot mai mare pe sistemele de sănătate deja suprasolicitate. Fără intervenții publice ferme, riscul apariției unui colaps devine tot mai real.
„Acest articol din revistă întărește alarma crescândă în materie de sănătate publică care se propagă în Africa unde]companiile au găsit o legătură confortabilă și profitabilă: reglementarea slabă a guvernului privind produsele nocive și un model de consum în schimbare. Toate acestea exercită presiuni noi și evitabile asupra sistemelor de sănătate deja suprasolicitate. Fără intervenții publice privind povara crescândă a bolilor netransmisibile, riscăm colapsul sistemelor de sănătate.", spune Gitahi.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
AI a învățat să vorbească într-o limbă nouă fără să fie programată să o facă. Cei de la Google se bâlbâie în explicații
Google a recunoscut ca unul dintre sistemele sale de inteligența artificiala a manifestat capacitați lingvistice neaștep ...
-
Jeffrey Epstein își masca plățile către victimele românce drept „cheltuieli pentru combustibil"
Documente publicate de Departamentul de Stat al Statelor Unite scot la lumina o serie de referințe la Romania in dosarul ...
-
Apocalipsa lui Nibiru - Vine "Distrugătorul" din Biblia Kolbrin - "Oamenilor li se vor da puteri ciudate și multe mașini minunate vor apărea"
Biblia Kolbrin este un text vechi de 3600 de ani, de ințelepciune, imbinand tradiții egiptene și celtice, strans legat d ...
-
Elon Musk dă o nouă lovitură: SpaceX a achiziționat xAI și produce o companie de peste un trilion de dolari
Scrisoarea lui Elon Musk data publicului pe reteaua X a produs furori pe piata de business tech. Practic, Space X achizi ...
-
Noua politică a Apocalipsei AI: CEO-ul Anthropic pare să se teamă cel mai mult de oameni și nu de roboți!
Autor: John Herrman, New York Magazine Primele saptamani din 2026 au marcat inca o schimbare in narațiunile populare des ...
-
Jeffrey Epstein către Peter Thiel: „După cum știi, îi reprezint pe Rothschilds”
Jeffrey Epstein e prezentat ca un simplu pervers, cu petreceri extravagante, cel mult un proxenet pentru vedete, de la c ...
-
Youval Harari despre agentii AI care discută liber pe Moltbook: "Inteligența Artificială stăpânește limbajul. Tot ce este făcut din cuvinte va fi preluat de Inteligența Artificială!"
Youval Harari, ideologul Forumului Economic Mondial, face un comentariu pe Facebook despre noua "isterie" legata de Inte ...
-
Ceva invizibil dă găuri în galaxia noastră și nimeni nu știe ce e și de ce
Un "glonț cosmic" invizibil pare ca strapunge Calea Lactee, lasand o gaura zimțata. Evenimentul i-a pus pe astronomi sa ...
-
Operatiunea "Disclosure": Se pregătește un scenariu de amenințare globală pentru a introduce Noua Ordine Mondială?!
În ultimii ani, dar mai ales in ultimele luni, presa tabloida și canalele alternative din zona misterelor au impin ...
-
Aliatul lui Trump și miliardarul din domeniul tehnologiei, Peter Thiel, aduce avertismentul despre Antihrist la Paris
Miliardarul din domeniul tehnologiei și susținator timpuriu al lui Trump, Peter Thiel, iși aduce seria de prelegeri Anti ...
-
xAI, compania lui Elon Musk, caută oameni care să „crească" inteligența artificială. Ce presupune jobul de îngrijitor pentru Grok și ce salariu oferă
xAI, startup-ul de inteligența artificiala fondat de Elon Musk, a publicat un anunț de angajare neobișnuit. Nu doar titl ...
-
Scene de groază la o farmacie din București: Un bărbat înjunghiat a intrat să ceară disperat ajutorul farmacistelor
Un barbat strain a provocat scene de groaza la o farmacie Doctor Max aflata in Sectorul 5, din București. Barbatul in va ...
-
Dosarul Epstein: Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles. Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, apare in noi fotografii din dosarele Epstein, publicate pe 30 ianua ...
-
Roboți în locul infanteriei pe frontul din Ucraina. Sunt folosiți mai ales în apărare. În ofensivă, tacticile sunt în curs de dezvoltare
În multe unitați s-a reușit deja crearea unor sisteme funcționale pentru gestionarea NKR, insa adevarata provocare ...
-
Matusalemii din România. Tradiția longevității descifrata de Ana Aslan si Constantin Parhon - Bătrâni de peste 140 de ani în satele noastre
Batranețea putea fi tratata, iar oamenii puteau trai pana la 150 de ani, arata Constantin I. Parhon. Doi oameni de știin ...
-
Haosul global are explicație: harta lumii dezvăluie logica puterii
Lumea s-a intors din nou intr-un camp de batalie. Dupa deceniile de aparenta armonie și globalizare fara frontiere de du ...
-
Gaura neagră din mijlocul Căii Lactee se rotește aproape la fel de repede pe cât permite fizica - iar axa sa este îndreptată direct spre Pământ
Sagittarius A*, sau Sgr A*, este gaura neagra din centrul Caii Lactee. Are o masa de aproximativ 4 milioane de ori mai ...
-
Bill Gates și Jeffrey Epstein au discutat despre o „simulare pandemică". Miliardarul ar fi fost șantajat de traficantul sexual
În 2017, Bill Gates discuta cu Jeffrey Epstein planuri despre o "simulare pandemica". Informația apare in dosarul ...
-
Decizia lui Trump care a prăbușit prețul aurului. Adevăratul motiv pentru una dintre cele mai dure corecții din toate timpurile pe piața metalelor prețioase
Prețurile aurului și argintului au scazut puternic, dupa ce creșterea record a metalelor prețioase s-a temperat, in timp ...
-
Prăbușiri pe burse - Aurul și argintul își continuă căderea, după creșterile record din 2025
Prețurile aurului și argintului au continuat sa scada dupa o inversare dramatica a tendinței ascendente care a dus metal ...
-
Si dacă Super-Inteligența Artificială există deja și conduce lumea fără ca noi s-o știm?!
Exista un adevar incomod pe care puțini il formuleaza clar: inteligența artificiala pe care o cunosc oamenii nu este int ...
-
Burnout criminal: Un tânăr de 32 de ani și-a pierdut viața din cauza suprasolicitării la locul de muncă. Primea sarcini de la job și pe patul de spital
Un programator in varsta de 32 de ani a murit dupa ce s-a prabușit in timp ce lucra de acasa, iar familia sa susține ca ...
-
Cancer gazos: cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile radioactive
Radonul este un gaz radioactiv natural, invizibil și fara miros, care poate patrunde in locuințe fara a fi detectat. &Ic ...
-
O prințesă, implicată în corespondențele lui Jeffrey Epstein: aluzii sexuale și discuții despre fiul ei adolescent
Documentele recent publicate de Departamentul Justiției din Statele Unite o menționeaza de cateva sute de ori pe Prințes ...
-
Un amor dintre director și angajată s-a transformat într-un proces de sute de mii de euro. Bărbatul s-a căsătorit în secret
O relație inceputa in 2014 intre D.E., angajata la o firma din Iași, și M.G., directorul companiei, s-a transformat intr ...
-
Risipa pe care o plătim cu toții: 50% din apa României se pierde în rețea - peste 565 de milioane de metri cubi anual
Romania pierde anual peste 565 de milioane de metri cubi de apa potabila din rețelele publice de distribuție, potrivit d ...
-
Trump își face Arc de Triumf. Cum ar arăta mega-structura gândită de președintele SUA
Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit sambata, cu jurnalistii, la bordul Air Force One, despre ideea sa de a construi ...
-
Avertismentul specialiștilor: Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari. Consumul suplimentar, acoperit în special din importuri
Facturile la gaze vor fi cu pana la 30% mai mari, in luna ianuarie 2026, fata de aceeasi perioada a anului anterior, in ...
-
Danemarca a introdus ore de empatie - o parte firească a vieții, exersată săptămână de săptămână
În Danemarca, copiii cu varste intre 6 și 16 ani au, saptamanal, o ora speciala, pe care nu o vei gasi in niciun m ...
-
Apa devine valoarea de necontestat în India. Prețuri exorbitante pentru oamenii de rând a apei îmbuteliate și o piață de miliarde
Într-o tara ca India, in care 70% din apa subterana este contaminata si apa de la robinet nu este potabila, cerere ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu