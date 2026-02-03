Alimentele ultraprocesate "seamănă" mai degrabă cu țigările decât cu fructele sau legumele, susțin cercetători americani

Un raport realizat de cercetători din Statele Unite avertizează asupra impactului major pe care îl au alimentele ultraprocesate asupra sănătății publice, potrivit The Guardian. Ei avansează ideea unei reglementări mult mai stricte.

Potrivit specialiștilor de la Harvard, Universitatea din Michigan și Duke University, atât alimentele ultraprocesate (UPF), cât și țigările sunt concepute pentru a încuraja consumul excesiv și pentru a crea comportamente similare dependenței. Cercetătorii spun că există paralele clare între modul în care sunt dezvoltate aceste produse și strategiile folosite de industria tutunului, ambele fiind asociate cu efecte nocive larg răspândite.

Alimentele ultraprocesate sunt produse fabricate industrial, care conțin adesea aditivi precum emulsificatori, coloranți sau arome artificiale. În această categorie intră băuturile carbogazoase, snacksurile ambalate, biscuiții, chipsurile și multe alte produse ușor accesibile pe piața globală.

Studiul arată că similitudinile nu se opresc la efectele asupra sănătății, ci se regăsesc și în procesele de producție. La fel ca în cazul țigărilor, producătorii de alimente ultraprocesate ajustează „dozele" și viteza cu care produsele stimulează circuitele de recompensă din creier. Studiul, publicat pe 3 februarie în revista Milbank Quarterly, se bazează pe cercetări din domeniul dependenței, nutriției și sănătății publice.

Autorii atrag atenția asupra strategiilor de promovare care pot induce în eroare consumatorii. Mențiuni precum „low fat" sau „fără zahăr" sunt descrise drept forme de „health washing", comparabile cu promovarea filtrelor de țigări din anii '50, prezentate atunci ca soluții protectoare, deși beneficiile reale erau minime.

Profesoara Ashley Gearhardt, psiholog clinician specializat în dependență, afirmă că pacienții ei descriu adesea o relație similară cu cea avută anterior cu tutunul. Mulți spun că au renunțat la fumat, dar au dezvoltat un obicei comparabil în jurul băuturilor carbogazoase și al produselor dulci, deși sunt conștienți de efectele nocive.

Deși hrana este esențială pentru supraviețuire, cercetătorii consideră că tocmai acest lucru face problema mai gravă. În mediul alimentar actual, dominat de produse ultraprocesate, este dificil pentru oameni să se sustragă complet influenței acestora. Specialiștii susțin că ar trebui să existe o delimitare clară între alimentele cu risc crescut și cele benefice, similar diferențierii dintre alcool și alte băuturi.

Autorii studiului propun ca politicile folosite pentru controlul tutunului, precum restricțiile de marketing, intervențiile structurale și acțiunile în instanță, să fie luate ca model pentru reducerea impactului negativ al alimentelor ultraprocesate. Accentul ar trebui mutat de la responsabilitatea exclusivă a individului la responsabilitatea industriei alimentare.

Cu toate acestea, nu toți experții sunt complet de acord cu această comparație. Profesorul Martin Warren, de la Quadram Institute, avertizează că există riscul unei exagerări și ridică întrebarea dacă alimentele ultraprocesate sunt cu adevărat adictive din punct de vedere farmacologic sau dacă ele exploatează mai degrabă obiceiuri și preferințe învățate.

Problema este resimțită puternic și în țările în curs de dezvoltare. Dr. Githinji Gitahi, director executiv al Amref Health Africa, avertizează că lipsa reglementărilor și schimbarea obiceiurilor de consum pun o presiune tot mai mare pe sistemele de sănătate deja suprasolicitate. Fără intervenții publice ferme, riscul apariției unui colaps devine tot mai real.

„Acest articol din revistă întărește alarma crescândă în materie de sănătate publică care se propagă în Africa unde]companiile au găsit o legătură confortabilă și profitabilă: reglementarea slabă a guvernului privind produsele nocive și un model de consum în schimbare. Toate acestea exercită presiuni noi și evitabile asupra sistemelor de sănătate deja suprasolicitate. Fără intervenții publice privind povara crescândă a bolilor netransmisibile, riscăm colapsul sistemelor de sănătate.", spune Gitahi.