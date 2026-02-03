Apocalipsa lui Nibiru - Vine "Distrugătorul" din Biblia Kolbrin - "Oamenilor li se vor da puteri ciudate și multe mașini minunate vor apărea"

Biblia Kolbrin este un text vechi de 3600 de ani, de înțelepciune, îmbinând tradiții egiptene și celtice, strâns legat de evoluția spirituală a omenirii, compus din 11 cărți. Este descrisă ca primul document creştino-iudaic care explică ştiinţific evoluţia umană din perspectiva creaţionismului.

Principiile matematice din Biblia Kolbrin explică interesul anticei populaţii a druizilor în ceea ce priveşte stelele, matematica şi catastrofele globale. Biblia Kolbrin vorbeşte despre întoarcerea "Distrugătorului", o stea întunecată ce a provocat un dezastru în trecut și despre care multi cercetatori cred ca este Nibiru, despre care se vorbeste si in textele sumeriene. La momentul scrierii urma sa mai treacă 110 generatii pana la sosirea Distrugatorului. O generatie "biblica" este considerata la 33 de ani (varsta cristică), asa ca 110 generatii a cate 33 de ani, inseamna 3630 de ani, Distrugatorul este pe cale sa apara in maximum 20-30 de ani, cand "oamenilor li se vor da puteri ciudate și multe mașini minunate vor apărea".

Biblia Kolbrin este o colecţie de documente care au fost ascunse la Mănăstirea Glastonbury din Anglia de către regele Edward I, în anul 1184. Ele au fost păstrate acolo de o grupare secretă timp de 850 de ani. Regele Edward I s-a gândit chiar să distrugă aceste documente, căci ele erau văzute ca fiind rivale Sfintei Biblii, şi ameninţând, de asemenea, şi dreptul său de a ocupa tronul Angliei. În anul 1992, au fost trimise câteva copii pentru a fi publicate, iar în prezent există în lume două versiuni publicate ale acestei Biblii.

Marea Britanie a jucat un rol foarte important în istoria Bibliei Kolbrin. Romanii i-au numit pe druizii care locuiau pe teritoriul britanic drept "Magi", acelaşi ordin de fraternitate care i-au călăuzit pe faraonii egipteni, pe împăraţii chinezi, pe regii Indiei şi pe împăraţii romani. Aceşti "înţelepţi" erau profesori care predau astronomie, matematică, oratorie, medicină şi religie. Multe din cunoştinţele lor sunt cuprinse în Biblia Kolbrin. Ei au fost primii care l-au recunoscut pe Iisus ca precursor al profeţiilor mesianice, anticipându-i naşterea Sa, bazându-se pe informaţiile astrologice. Ei s-au folosit totodată şi de sanctuarul lor mistic de la Stonehenge. În timpul existenţei lui Iisus, existau cam 60.000 de studenţi în şcolile britanice ale "Magi", printre care personalităţi cunoscute ca Pilat din Pontius, Lucius Sejanus (prefectul praetorian al împăratului Tiberius) şi alte elite romane.

Interesant e faptul că cuvântul "brit" nu este de origine engleză, ci ebraic, şi înseamnă "legământ". Britanicii însuşi se consideră a fi drept "poporul legământului", datorită conexiunii lor cu cele zece triburi pierdute în timpul cuceririi asiriene din Iudeea (sec. 8 î.Hr.) Cuvântul "saxon" înseamnă "fiul lui Iacob". Se pare că cele zece triburi pierdute n-au dispărut deloc, ele continuându-şi activitatea în insula britanică. De aceea, susţinătorii Bibliei Kolbrin mai spun că aceasta este îndreptăţită să fie denumită drept "Biblia celor zece triburi pierdute".

Susţinătorii Bibliei Kolbrin cred faptul că profetul Ieremia a fugit de cucerirea babiloniană din anul 600 î.Hr., via Etiopia, către Britania, unde mormântul său s-ar afla şi acum în Irlanda. El l-ar fi luat cu el şi pe fiica regelui Zedekiah, din casa regelui David, strămoş ilustru al lui Iisus Hristos. De aceea, bunica lui Iisus, s-ar fi născut în Marea Britanie; de aceea, supravieţuitorii din familia lui Iisus Hristos au fugit în Franţa şi Anglia, după crucificarea lui Iisus. Aici, ei şi-ar fi întemeiat familii.

Biblia Kolbrin vorbeşte şi de marele Exod din Egipt, pe timpul lui Moise. Prinţesa Scota, fiica faraonului Ramses al II-lea, se zvoneşte că ar fi avut grijă de copilul Moise. Ea s-ar fi măritat cu un nobil evreu care ar fi dus-o în Britania. Astfel, teritoriul Scoţiei ar fi fost dat după numele prinţesei.

Prima parte al Bibliei conţine povestea creaţiei lumii, poveste ce poate fi interpretată atât din punct de vedere religios, cât şi ştiinţific. În ultimile două cărţi se vorbeşte despre Iisus.

Biblia Kolbrin integrala poate fi consultata AICI. Mai jos am reprodus doar partile legate de Distrugator.

Revenind la povestea creaţiei lumii, aceasta începe cu oamenii care ar fi existat încă dinaintea lui Adam şi Eva, cele două fiinţe care apar în Sfânta Biblie. Termenii de "îngerii căzuţi" din Geneză nu s-a referit la fiinţe spirituale, ci la bărbaţi care s-au căsătorit cu fiicele lui Adam şi Eva şi au avut copii. Aceştia ar fi supravieţuit unei societăţi avansate, din punct de vedere ştiinţific şi religios, ascunzându-se în peşteri, după un cataclism ucigător. Ei şi-au spus "fiii lui Dumnezeu". Ca "îngeri căzuţi", răutatea lor a grăbit cataclismul.

Apoi, în Biblia Kolbrin se vorbeşte de faptul că ar mai urma un alt cataclism, urmată de o perioadă de 1.000 de ani de pace, şi de întoarcerea Fiului lui Dumnezeu.

Capitolul 3 - Distrugătorul (partea I)

3:1 Oamenii uită zilele Distrugătorului. Doar cei înțelepți știu unde a plecat și că se va întoarce la ceasul rânduit.

3:2 A făcut ravagii prin Ceruri în zilele mâniei, și aceasta era înfățișarea lui: Era ca un nor învolburat de fum învăluit într-o strălucire roșiatică, fără să se poată distinge articulații sau membre. Gura lui era un abis din care ieșeau flăcări, fum și jăratic fierbinte.

3:3 Când trec veacurile, anumite legi acționează asupra stelelor din Ceruri. Căile lor se schimbă, există mișcare și neliniște, nu mai sunt constante și o lumină mare apare roșiatică pe ceruri.

3:4 Când sângele picură pe Pământ, Distrugătorul va apărea, munții se vor deschide și vor erupe foc și cenușă. Copacii vor fi nimiciți și toate viețuitoarele înghițite. Ape vor fi înghițite de pământ, iar mările vor fierbe.

3:5 Cerurile vor arde strălucitor și roșiatic; va fi o nuanță de aramă peste fața pământului, urmată de o zi de întuneric. O lună nouă va apărea, se va rupe și va cădea.

3:6 Oamenii se vor risipi în nebunie. Vor auzi trâmbița și strigătul de luptă al Distrugătorului și vor căuta adăpost în peșteri și în adâncurile pământului. Teroarea le va roade inimile, iar curajul le va curge din ei ca apa dintr-un ulcior spart. Vor fi mistuiți în flăcările mâniei și consumați de suflarea Distrugătorului.

3:7 Astfel a fost în Zilele Mâniei Cerești, care au trecut, și tot astfel va fi în Zilele Osândei când va veni din nou. O națiune de legiuitori va conduce Pământul și va nimici oamenii cu minuni și își va avea ziua ei.

Capitolul 4 - Distrugatorul - Partea II

4:1 O, Străjeri ai Universului care vegheați pentru Distrugător, cât va mai dura veghea voastră îndelungată? O, muritori care așteptați fără înțelegere, unde vă veți ascunde în Zilele Teribile ale Osândei, când Cerurile vor fi sfâșiate și cerul despicat în două, în zilele când copiii vor încărunți?

4:2 Acesta este lucrul care va fi văzut, aceasta este groaza pe care ochii voștri o vor privi, aceasta este forma distrugerii care se va năpusti asupra voastră: Va fi marele corp de foc, capul strălucitor cu multe guri și ochi mereu schimbători. Dinți înfricoșători vor fi văzuți în guri fără formă și o burtă întunecată și înfricoșătoare va străluci roșiatic din focurile dinăuntru.

4:3 Chiar și cel mai puternic inimă va tremura și cele mai ferme membre vor încremeni, când ceasul va veni asupra lor. Aerul va fi sfâșiat de strigătele de luptă și tunetul conflictului puternic, dar zarva va fi înecată în vuietul Distrugătorului.

4:4 Timpurile venirii și plecării lui sunt cunoscute celor înțelepți. Acestea sunt semnele și timpurile care vor precede întoarcerea Distrugătorului: O sută zece generații vor trece spre Apus și națiuni se vor ridica și vor cădea.

4:5 Oamenilor li se vor da puteri ciudate și multe mașini minunate vor apărea. Distrugătorul va apărea în Ceruri și vor fi mari semne prevestitoare. Semne ciudate vor fi văzute pe cer și oamenii vor fi plini de frică.

4:6 Aceste lucruri sunt scrise ca oamenii să știe și să fie avertizați, căci Forma Osândei își are ceasul rânduit și se va întoarce. Ar fi nebunie să le ignorați. Oamenii spun în nebunia lor: „Astfel de lucruri nu sunt sortite zilelor noastre." Fie ca Marele Dumnezeu de deasupra să facă așa să fie. Dar va veni cu siguranță și omul, în firea sa, va fi nepregătit.

Capitolul 5 - Distrugatorul - Partea III

5:1 Forma Osândei, numită Distrugătorul în Egipt, a fost văzută în toate ținuturile din jur. În culoare era strălucitoare și fierbinte, în aparență schimbătoare și instabilă. Se răsucea în jurul ei însăși ca un șarpe încolăcit și capul îi era ca un ochi arzând.

5:2 Toți oamenii sunt de acord că era o priveliște extrem de înfricoșătoare. Nu era o cometă mare sau o stea desprinsă, după mulți, ci un lucru cu semnificație rea. A apărut în zilele avertismentelor și a fost văzut de mulți.

5:3 Acesta era aspectul Formei Osândei numită Distrugătorul, când apărea în vremurile vechi. Era ca un corp de foc în Ceruri, o glob mare de flăcări trăgând după sine fum și scântei.

5:4 Provoca frică și tremur printre oameni, căci trecerea lui aducea distrugere și nenorocire.

Capitolul 6 - Zilele Întunecate

6:1 Zilele întunecate au început odată cu ultima vizită a Distrugătorului și fuseseră prevestite de semne ciudate pe ceruri. Toți oamenii erau tăcuți și umblau cu fețe palide.

6:2 Conducătorii sclavilor care construiseră un oraș spre gloria lui Thom i-au instigat pe oameni la ceartă. Supraveghetorii au devenit aroganți și poporul temător. Frica umbla prin țară și femeile au devenit sterpe, cele însărcinate avortau și bărbații se închideau în case.

6:3 Sclavii au devenit îndrăzneți și insolenti, femeile se dădeau oricui le voia. Apoi a venit un vârtej din Sud și a fost foc și distrugere.

6:4 Pământul a gemut și s-a cutremurat, cerul s-a rupt cu fulgere și oamenii s-au temut. Râul a curs roșu și peștii au murit. Țara a fost acoperită cu praf și cenușă.

6:5 Oamenii au fugit spre munți și s-au ascuns în peșteri. Sclavii s-au ridicat și țara era în tumult. Cei mari au fost doborâți și cei umili au devenit puternici pentru o vreme.

6:6 Distrugătorul a trecut și Pământul a fost în întuneric multe zile. Hrana era rară și oamenii flămânzeau. Apele s-au ridicat și mulți au pierit.

6:7 Apoi a venit un vânt mare și marea s-a întors în patul ei. Cei care au rămas plângeau și jeleau. Acestea sunt scrise de Leweddar care le-a ales pentru păstrare. Nu au fost văzute până în zilele de pe urmă.