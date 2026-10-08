Europa e somată de Marco Rubio să „se trezească din lunga sa letargie". România nu contează!

Secretarul de stat Marco Rubio a îndemnat Europa să „se trezească din lunga sa letargie" într-un discurs susţinut miercuri la Atena, în care s-a raliat pe deplin poziţiei combative pe care preşedintele Donald Trump a adoptat-o faţă de continent, relatează POLITICO.

Vorbind la Pnyx, un deal cu vedere spre coloanele impresionante ale Acropolei, diplomatul de top al SUA a îndemnat ţările occidentale să îmbrăţişeze valorile Greciei antice ale „eroismului, onoarei şi datoriei", corelând aceste idealuri cu agenda „America First" a preşedintelui Donald Trump.

Şeful diplomaţiei de la Washington a criticat faptul că „este la modă" ideea de a pune „comunitatea globală înaintea propriei comunităţi", afirmând că grecii antici au demonstrat că „nu este nimic egoist sau greşit în loialitatea faţă de propria naţiune şi nici nu este nimic egoist sau greşit în a lupta pentru a-ţi apăra interesele mai presus de orice".

„A devenit la modă astăzi să crezi că o politică externă luminată înseamnă să acorzi prioritate comunităţii globale în detrimentul propriului popor", le-a spus Rubio oficialilor greci, diplomaţilor şi altor invitaţi.

Discursul lui Rubio s-a făcut ecoul discursului vicepreşedintelui JD Vance de la Conferinţa de Securitate de la München din februarie 2025, când a criticat Europa că s-a îndepărtat de valorile occidentale comune. Acest discurs a fost urmat de Strategia de Securitate Naţională a lui Trump din noiembrie 2025, care avertiza că Europa se confruntă cu „dispariţia civilizaţiei" din cauza migraţiei şi a provocărilor la adresa suveranităţii naţionale.

Europa, pusă în faţa unei răscruci

Rubio a afirmat miercuri că ţările europene se află la o răscruce de drumuri. „Astăzi ne aflăm la o răscruce, deoarece următorul deceniu şi deciziile pe care le luăm vor scrie istoria următorului secol", a spus Rubio la Atena. „Calea pe care o vom urma va determina dacă Occidentul îşi va menţine locul în fruntea lumii sau se va resemna la un viitor de atrofie, servitudine şi declin", a avertizat el.

Statele Unite şi-au făcut alegerea, a adăugat Rubio. „Alegem să urmărim fără rezerve puterea naţională, pentru a prelua din nou controlul asupra lanţurilor noastre critice de aprovizionare, pentru a reindustrializa economia noastră, pentru a ne reconstrui apărarea şi pentru a lupta pentru dominaţie în tehnologiile şi industriile viitorului", a arătat el.

În multe privinţe, Rubio a fost perceput ca o figură mai moderată a politicilor administraţiei Trump faţă de Europa, care consideră că bătrânul continent se confruntă cu perspectiva „dispariţiei civilizaţionale". La Conferinţa de Securitate de la München din februarie, Rubio a adoptat un ton mai blând pentru a transmite acelaşi mesaj dur, afirmând că SUA şi Europa „aparţin una alteia", dar a avertizat că administraţia Trump nu va fi „gestionarul declinului controlat al Occidentului".

În discursul său de miercuri, Rubio şi-a intensificat atacurile. Deşi a lăudat Europa ca fiind „leagănul celei mai mari civilizaţii din lume", el a denunţat starea actuală a Occidentului, aşa cum o vede el, unde „naţionalismul a devenit un cuvânt de blamat" şi unde, a reproşat el, „ne-am deschis graniţele, ne-am externalizat industria şi am permis armatelor noastre să pălească şi să se degradeze".

Mesajul lui Rubio reflectă o abordare pragmatică, deşi beligerantă, pe care a adoptat-o în ultimele luni în chestiuni precum capturarea de către SUA a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro sau campania de presiune economică a administraţiei Trump asupra Cubei. Miercuri dimineaţă, Rubio a apărat abordarea SUA faţă de actualul conflict cu Iranul, afirmând că iranienii „ au pierdut complet controlul asupra strâmtorii Ormuz".

Alinierea sa la Casa Albă este remarcabilă, având în vedere cota de popularitate a lui Trump, aflată la un nivel scăzut fără precedent, şi faptul că Rubio continuă să fie menţionat ca posibil candidat la preşedinţie în 2028 - la concurenţă cu vicepreşedintele JD Vance - deşi a negat că ar intenţiona să candideze, notează Politico.com.

Washingtonul cere Europei să-şi consolideze apărarea

Rubio a afirmat miercuri că SUA oferă ţărilor europene o oportunitate de a-şi schimba atitudinea şi de a „reaprinde focul care a fost aprins aici (la Atena) cu milenii în urmă", adăugând că „există deja semne în acest sens".

Administraţia Trump a făcut presiuni asupra Europei să-şi mărească cheltuielile militare şi să-şi consolideze frontierele, iar Rubio a lăudat Grecia, pe care a numit-o „aliat model", pentru eforturile sale în domeniul energiei, migraţiei şi apărării.

Miercuri, SUA şi Grecia au anunţat vânzări de echipamente militare americane în valoare de patru miliarde de dolari, precum şi un nou program de combatere a terorismului. Rubio a spus că speră ca Europa să urmeze exemplul Greciei.

„Deşi pasiunea a tensionat uneori legăturile dintre Statele Unite şi Europa, nu trebuie să se permită ruperea acestora", a adăugat el.

Rubio a atins şi subiecte care au fost puncte de tensiune între SUA şi Europa. El a lăudat recentul acord dintre SUA, Danemarca şi Groenlanda ca fiind un „acord care va remodela Arctica şi va consolida securitatea întregii NATO".

De asemenea, şi-a legat viziunea asupra Europei de campania sa împotriva Curţii Penale Internaţionale, pe care a acuzat-o că încalcă suveranitatea americană. „Există din nou concurenţă între marile puteri. Există vulnerabilitate, agresiune, terorism, un întreg univers de noi ameninţări şi atacuri. Aşadar, trebuie să ne reconstruim instituţiile şi alianţele pentru a face faţă împreună acestor ameninţări, înţelegând că scopul acestora nu este de a aboli suveranitatea naţiunilor care le constituie, ci de a le apăra", a spus el.

Scandalul care îl urmăreşte pe Rubio la Atena

Grecia este un actor central în planurile SUA de a exporta gaz natural lichefiat către Europa. Aceste planuri au fost supuse unei analize atente la Washington după ce ambasadoarea SUA, Kimberly Guilfoyle, i-ar fi sugerat ministrului grec al energiei, Stavros Papastavrou, că Washingtonul a provocat căderea guvernului român şi ar putea face acelaşi lucru la Atena. „Putem face asta oricărei ţări dorim", ar fi spus Guilfoyle. „Putem face asta şi aici", a adăugat ea.

Senatoarea Jeanne Shaheen, membru de rang înalt al Comisiei pentru Relaţii Externe a Senatului, i-a cerut marţi lui Rubio explicaţii cu privire la comportamentul lui Guilfoyle, la fel cum a făcut şi Gregory Meeks, membru de rang înalt al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanţilor.

Întrebat despre acuzaţiile aduse lui Guilfoyle în timpul unui eveniment separat în Grecia, Rubio a spus: „Ambasada noastră de aici face o treabă excelentă, iar ambasadoarea noastră a fost o ambasadoare puternică aici", notează Politico.com.

Un turneu european cu noi controverse

Rubio se află într-un turneu în trei ţări, care include opriri în Islanda şi Portugalia.

În Islanda, Rubio a trebuit să facă faţă unui alt scandal, după ce Trump a publicat o hartă care arăta Groenlanda şi Islanda ca făcând parte din teritoriul SUA. Þorgerður Katrin Gunnarsdóttir, ministrul de externe al Islandei, l-a convocat pe ambasadorul SUA în Islanda, Billy Long, la o întâlnire pe tema respectivei postări.

Rubio a declarat în Islanda că „totul este foarte pozitiv", iar. Gunnarsdóttir a afirmat că problema a fost rezolvată şi a adăugat: „Rămânem concentraţi pe viitor".