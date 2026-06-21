„Fiica" misterioasă: Postarea criptică a lui Trump devenită virală pe rețelele sociale
Postat la: 21.06.2026 |
Președintele Donald Trump este cunoscut deja pentru rafale de postări pe rețeaua sa socială, la ceas de seară, pe subiecte controversate. Una dintre postările sale de noaptea trecută a lansat o nouă dilemă pentru „detectivii" de pe internet.
Trump a postat o fotografie care pare veche a unei femei misterioase la care a adăugat un text criptic și bizar, care spune pur și simplu „Fiică grozavă". Postarea a devenit virală, multe persoane de pe rețelele sociale încercând să înțeleagă despre ce este vorba.
Fotografia este a unei femei de vârstă mijlocie sau mai în vârstă, cu părul blond, îmbrăcată într-o ținută complet neagră, cu aspect profesional și cizme elegante. Brățări de aur îi împodobesc mâna dreaptă.
Femeia zâmbește în timp ce privește camera, oprindu-se în mijlocul unui apel telefonic. Își ține receptorul unui telefon vechi la ureche în timp ce își întoarce capul.
„Niciuna dintre fiicele pe care le-am văzut! LOL. Luați-i cheile!", scrie cineva.
„WTF: Trump tocmai a postat asta", se miră jurnalistul Brian Tyler Cohen.
„Deci, cine i-ar spune că nu e fiica lui? Chiar dacă ar fi, e deranjant", a scris altcineva.
„Trump anunță o nouă fiică? Ce se întâmplă?", mai postează o persoană pe Reddit.
„A postat o poză la întâmplare cu o femeie și a pretins că e fiica lui?", se întreabă altcineva.
„Nici măcar nu sunt sigur că a spus asta? A spus ceva despre o fiică grozavă. Apoi, ceva despre onoarea lui? Chiar și după standardele lui, asta e incoerent", consideră un internaut.
Unele site-uri de știri chiar cer detalii de la persoane care ar putea ști cine este femeia din poza postată de Trump.
„Tipul ăsta e atât de nebun încât crede că e fiica lui și ar trebui să credem că a identificat corect animalele în patru ocazii diferite? Pare îndoielnic", mai spune cineva.
Câți copii are Donald Trump
Președintele american Donald Trump are cinci copii din trei căsătorii - trei cu prima soție, Ivana Trump, unul cu Marla Maples și unul cu actuala sa soție, Melania Trump.
Cei cinci copii ai actualului președinte american sunt: Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany și Barron. De asemenea, Donald Trump are și 10 nepoți.
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