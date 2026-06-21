„Fiica" misterioasă: Postarea criptică a lui Trump devenită virală pe rețelele sociale

Președintele Donald Trump este cunoscut deja pentru rafale de postări pe rețeaua sa socială, la ceas de seară, pe subiecte controversate. Una dintre postările sale de noaptea trecută a lansat o nouă dilemă pentru „detectivii" de pe internet.

Trump a postat o fotografie care pare veche a unei femei misterioase la care a adăugat un text criptic și bizar, care spune pur și simplu „Fiică grozavă". Postarea a devenit virală, multe persoane de pe rețelele sociale încercând să înțeleagă despre ce este vorba.

Fotografia este a unei femei de vârstă mijlocie sau mai în vârstă, cu părul blond, îmbrăcată într-o ținută complet neagră, cu aspect profesional și cizme elegante. Brățări de aur îi împodobesc mâna dreaptă.

Femeia zâmbește în timp ce privește camera, oprindu-se în mijlocul unui apel telefonic. Își ține receptorul unui telefon vechi la ureche în timp ce își întoarce capul.

„Niciuna dintre fiicele pe care le-am văzut! LOL. Luați-i cheile!", scrie cineva.

„WTF: Trump tocmai a postat asta", se miră jurnalistul Brian Tyler Cohen.

„Deci, cine i-ar spune că nu e fiica lui? Chiar dacă ar fi, e deranjant", a scris altcineva.

„Trump anunță o nouă fiică? Ce se întâmplă?", mai postează o persoană pe Reddit.

„A postat o poză la întâmplare cu o femeie și a pretins că e fiica lui?", se întreabă altcineva.

„Nici măcar nu sunt sigur că a spus asta? A spus ceva despre o fiică grozavă. Apoi, ceva despre onoarea lui? Chiar și după standardele lui, asta e incoerent", consideră un internaut.

Unele site-uri de știri chiar cer detalii de la persoane care ar putea ști cine este femeia din poza postată de Trump.

„Tipul ăsta e atât de nebun încât crede că e fiica lui și ar trebui să credem că a identificat corect animalele în patru ocazii diferite? Pare îndoielnic", mai spune cineva.

Câți copii are Donald Trump

Președintele american Donald Trump are cinci copii din trei căsătorii - trei cu prima soție, Ivana Trump, unul cu Marla Maples și unul cu actuala sa soție, Melania Trump.

Cei cinci copii ai actualului președinte american sunt: Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany și Barron. De asemenea, Donald Trump are și 10 nepoți.