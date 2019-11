Firea, către Dăncilă: "Doamne, chiar vreti sa iesim pe usa din dos a istoriei?". Ce a făcut Viorica

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa fie printre primii care se delimiteaza in mod public de faptul ca in Comitetul Executiv al PSD au intrat recent 5 lideri de sindicat.

Gabriela Firea sustine ca, in cadrul unui CEx, s-a cerut votul pentru colaborarea cu cateva sindicate, dar nu s-a precizat in cadrul sedintei ca liderii acestor sindicate vor deveni vicepresedinti ai PSD si ca vor avea si drept de vot.

In plus, sustine edilul, nici macar nu se stiau numele respectivilor lideri de sindicat.

"(...) vreau sa ma delimitez printre primii in mod public fata de nesocotirea opiniei majoritatii covarsitoare a romanilor si a colegilor din partid, prin impunerea intrarii in CEx, fara votul explicit al nostru, a unor persoane, pe motiv ca acum nu mai conduc partide, ci... sindicate.

Resping ferm ideea ca as fi stiut asa ceva, ca as fi fost de acord! Eram in primul rand la CEx, in campania electorala, cand ni s-a cerut votul pentru colaborarea cu cateva sindicate. Propunere votata in unanimitate. Nu s-a citit numele presedintilor acelor sindicate - unele de care nu am auzit in viata mea -, nu s-a precizat ca devin automat vicepresedinti ai PSD si ca au drept de vot in BPN si CEx, ca si cum ar fi fost votati in congres de catre delegatii din toata tara", a scris Firea pe Facebook luni dimineata.

Ea este dezamagita ca se incepe analiza "prabusirii noastre cu un astfel de gest sfidator" si subliniaza ca se "delimiteaza categoric" de situatie.

"Nu ne putem reforma si relua legatura cu simpatizantii nostri printr-o minciuna. Aud ca si alte persoane controversate se lipesc acum, in inghesuiala si nebagare de seama, de noi. Probabil vor sa ne ingroape definitiv! Ma delimitez categoric! Doamne, chiar vreti sa iesim pe usa din dos a istoriei?", se mai arata in postarea din mediul online.

Reactia primarului general vine dupa ce sefa PSD, Viorica Dancila, a explicat, duminica seara, ce cauta Gabriel Oprea, seful UNPR, la sediul partidului in noaptea alegerilor."Toti liderii de sindicate au functie de vicepresedinte la nivel de Comitet Executiv National. Am facut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepresedinti. Au si drept de vot", a precizat Viorica Dancila, citata de Mediafax.