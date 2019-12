Firea își varsă fierea într-o scrisoare de înfierare proletara la Iohannis. Primarul "Faliment" il face responsabil pe Orban ca ar distruge Bucurestii

Primarul "Faliment", cum ar trebui sa fie numita Gabriela Firea, cea care a facut praf Bucurestiul si a saracit bugetul cheltuindu-l pe concerte si petreceri cu parandărăt, scrie o scrisoare, mai degraba o "plangere" catre conducerea tarii prin care incearca sa-l scoata vinovat pe Ludovic Orban si Guvernul sau ca nu-i da bani la buget, sa fie peste un miliard de lei, ba chiar spre un miliard si jumatate, ca sa aiba ce sa dreneze in continuare prin companiile municipale falimentare. Redam incontinuare scrisoarea Gabrielei Firea:

Domnului Klaus IOHANNIS

Președinte al României



Domnului Ludovic ORBAN

Prim-ministru al României



Domnului Ion ȘTEFAN

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației



Domnului Vasile-Florin CÎŢU

Ministrul finanțelor publice



Stimate domnule președinte,

​Stimate domnule prim-ministru,

Stimați domni miniștri,



Vă informez că, așa cum am atras atenția în nenumărate intervenții publice pe tot parcursul acestui an, Municipiul București se confruntă cu o situație financiară extrem de dificilă.

Cauzele majore ale acestui deficit de finanțare, cu efecte din ce în ce mai grave asupra calității vieții bucureștenilor, sunt:

1. Scăderea încasărilor din cote defalcate din impozitul pe venit, acestea reprezentând principala sursă de venituri a bugetului Municipiului București

2. Creșterea semnificativă a sumelor necesare pentru finanțarea serviciilor publice

3. Creșterea numărului celor care trăiesc, muncesc și învață în București (de la ultimul recensământ din 2011, populația s-a dublat).

4. Menținerea, de peste 10 ani, a aceluiași mod de finanțare a Municipiului București, cu o singură excepție, în anul 2019, când procentul alocat a scăzut semnificativ!



Vă prezentăm pe larg cele invocate mai sus:



1. SCĂDEREA ÎNCASĂRILOR DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, ACESTEA REPREZENTÂND PRINCIPALA SURSĂ DE VENITURI A BUGETULUI LOCAL.



SUBLINIEZ că Primăria Municipiului București este singura Primărie din România care NU ÎNCASEAZĂ taxe și impozite, acestea se fac venit la bugetele celor șase sectoare ale Capitalei. Municipiul București încasează doar venituri foarte mici din concesionări și amenzi.

Cu toate acestea, din BUGETUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ESTE ASIGURATĂ FINANȚAREA necesară pentru serviciile publice pentru toți cei care trăiesc, muncesc și învață în București.



Vă informez că în ultimii 5 ani, sumele efectiv încasate de Municipiul București au variat între 3,125 miliarde lei și 3,624 miliarde lei, respectiv între 690 milioane euro și 780 milioane euro.



DECI, informația potrivit căreia Municipiul București ar dispune de un buget de un miliard de euro sau chiar peste un miliard de euro este FALSĂ.



​Spre exemplificare, anul trecut Municipiul București a încasat efectiv suma de 3,6 miliarde lei, cu peste 400 milioane lei mai puțin față de suma aprobată de 4,017 miliarde lei. Această tendință a continuat și în primele 11 luni ale anului 2019, când se constată încasări din cotele defalcate din impozitul pe venit în scădere cu peste 420 milioane lei față de aceeași perioadă a anului 2018.



2. CREȘTEREA SEMNIFICATIVĂ A SUMELOR NECESARE PENTRU FINANȚAREA SERVICIILOR PUBLICE



Ca urmare a măsurilor implementate în ultimii ani de către Primăria Municipiului București, calitatea serviciilor publice asigurate populației a crescut semnificativ. Aceste măsuri au generat însă costuri suplimentare.



Serviciul de transport public

Începând cu anul 2018, STB a devenit operator regional și a realizat o dublare a liniilor de transport, inclusiv în județul Ilfov. De asemenea, parcul auto al STB a crescut cu peste 80%, prin achiziționarea de către PMB a 400 de autobuze noi, dar și prin repararea și scoaterea din imobilizare a unui număr de 400 mijloace de transport. Concret, de la 1040 mijloace de transport, parcul circulant al STB în 2019 este de 1861 mijloace de transport.

Ca urmare, în acest an, subvenția pentru serviciul de transportul public este de 1,2 miliarde lei, în creștere cu peste 45% față de 2018, când a fost de 776 milioane lei.



Serviciul de furnizare a energiei termice

Actuala situație a sistemului de alimentare cu energie a Capitalei este rezultatul cumulat a 30 de ani de lipsă de investiții.

În acest mandat, au fost realizate măsuri în premieră: achiziții vitale de componente pentru sistemul de termoficare, dar nerealizate în ultimii 10 ani (țeavă, vane, etc), înlocuirea conductelor deteriorate, unele având vechime mai mare de 30 de ani, precum și reducerea cu 81% a pierderilor financiare.

În ultimii 3 ani au fost reabilitați aproximativ 180 de km conductă primară şi secundară, mai mult decât în ultimii 30 de ani! Lucrările efectuate în anul 2019 constituie cea mai amplă campanie de reparaţii şi înlocuiri de subansamble tehnice efectuate de regia autonomă din ultimii 10 ani.

Reamintesc că din cele șase CET-uri care au fost construite pentru a alimenta inițial Capitala cu agent termic, în prezent mai există doar patru, doua dintre acestea fiind desființate cu mulți ani în urmă.

Precizăm că Serviciul Public de Termoficare este un domeniu strategic pentru Primăria Capitalei, esenţial pentru un trai civilizat, care vizează peste 1,3 milioane de bucureșteni care locuiesc in peste 560.000 de apartamente racordate la acest serviciu.

Un alt factor esențial care determina majorarea cheltuielilor pentru sistemul de termoficare este creșterea prețului la gazele naturale.

Ca urmare, în acest an, subvenția pentru serviciul de termoficare este de 1 miliard lei, în creștere cu 33% față de 2018, când a fost de 673 milioane lei



O primă concluzie:

Se poate observa că doar pentru asigurarea transportului public și pentru serviciul de termoficare este nevoie de peste 2,2 miliarde lei, adică peste 80% din sumele încasate de Municipiul București pentru anul 2019.



Alte obligații minime ale Municipiului București vizează asigurarea finanțării pentru:

Serviciile publice de iluminat, dezinfecție, deratizare, dezinsecție (DDD), toalete ecologice, întreținerea și repararea străzilor, a podurilor și pasajelor, a parcurilor, lacurilor sau cimitirelor. Suma minimă necesară estimată pentru funcționarea acestor servicii este de 2 miliarde lei.



Administrația Serviciilor și Spitalelor Municipiului Bucuresti are în administrare un număr de 19 spitale, cu un număr total de peste 5.700 paturi.

În perioada 2017-2019 bugetul total alocat domeniul sănătății de către Primăria Municipiului București este de peste 810 milioane lei (media este de 270 milioane lei anual).



Proiecte de investiții și de infrastructură majore

În ultimii trei ani, Primăria Municipiului București a demarat și are în derulare cel mai mare număr de proiecte de infrastructură și investiții la nivel național. Menționăm doar câteva dintre cele mai importante: Prelungirea Ghencea, Doamna Ghica, Pod Ciurel, Fabrica de Glucoza, reabilitarea unor școli și grădinițe.

În premieră națională, Primăria Municipiului București a demarat cel mai ambițios program de consolidare a clădirilor cu risc seismic. Bugetul alocat pentru acest domeniu este de peste 110 milioane lei.



Cheltuieli pentru sistemul de asistență socială și cheltuieli de personal

Cheltuielile determinate de sistemul de asistență socială, precum și cheltuielile de personal au crescut de la 400 milioane lei în anul 2017 la peste 1,2 miliarde lei (estimat) pentru 2019.



Exproprieri

Realizarea proiectelor de infrastructură a impus exproprieri, valoarea totală a sumelor plătite fiind de peste 75 milioane lei.



Executări silite

O altă situație excepțională care afectează în mod direct bugetul Municipiului București o reprezintă executari silite, generate de punerea în aplicare a unor sentințe civile pentru procese mai vechi de 15 ani.

În acest moment, Municipiul București trebuie să achite despăgubiri, ca urmare a unor sentințe definitive, în sumă de peste 610 milioane lei (sentințe Costică Costanda și Vasile Crestin).

O a doua concluzie care se poate desprinde este că pentru alte obligații minime ale Municipiului București (servicii public altele decât termoficare și transport public, sănătate, infrastructură, investiții, consolidări, asistență socială) este nevoie de minim 4 miliarde lei.

Acestora li se adaugă sumele necesare pentru finanțarea instituțiilor de cultură și tineret, pentru ordine publică, pentru funcționarea instituțiilor, etc

În aceste condiții, apreciem că bugetul minim necesar, stabilit corect pentru Municipiul București este de peste 13 miliarde lei.

3. Creșterea numărului celor care trăiesc, muncesc și învață în București (de la ultimul recensământ din 2011, populația s-a dublat).

În prezent, numărul persoanelor care trăiesc, muncesc și/sau învață în Municipiul București este de aproximativ 4 milioane persoane, care beneficiază de toate serviciile publice pe care Municipiul București are obligația de a le asigura.



Este o situație unică la nivel național, determinată de faptul că Municipiul București este Capitala României, ceea ce îl face atractiv atât pentru cetățenii români, care se stabilesc aici, cât și pentru turiști, al căror număr a crescut semnificativ în ultimii 5 ani.



Totuși, finanțarea Municipiului București are la baza numărul cetățenilor înregistrați la ultimul recensământ, realizat acum mai bine de 8 ani!!!, respectiv 2,131 milioane persoane. Precizăm că numărul oficial de locuitori comunicat de INS nu include: studenții, migranții, turiștii români sau străini, persoanele care au reședințe în județul Ilfov, dar care muncesc sau învață în București.



4. Menținerea, de peste 10 ani, a aceluiași mod de finanțare a Municipiului București, cu o singură excepție, în anul 2019, când procentul alocat a scăzut semnificativ!



Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că finanțarea minima necesara, în condițiile in care nu se vor înregistra arierate pentru cheltuielile angajate in anul 2019 este de aproximativ 13,2 miliarde lei.

De aceea, considerăm necesara nu doar revenirea la cotele stabilite in anii anteriori, ci O NOUĂ ABORDARE FINANCIARĂ PENTRU MUNICIPIUL BUCUREȘTI, care sa tina seama de toate obligațiile ce ii revin pentru asigurarea serviciilor publice.

În aceste condiții, vă prezentăm următoarele propuneri, care ar putea fi incluse în Legea bugetului de stat pe anul 2020.

PROPUNERI PENTRU BUGETUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL 2020

1.Alocarea pentru bugetul Municipiului București a 1,5% din PIB

sau

2. Alocarea pentru bugetul Municipiului București a 70% din încasările din impozitul pe venitul global (IVG), precum și alocarea unui procent de peste 50% din taxele si impozitele locale ca venit la bugetul local al Municipiului București

sau

3. Aprobarea unei legi speciale pentru finanțarea serviciilor de utilitate publica in regiunea București-Ilfov. Concret, solicităm asigurarea finanțării, de la bugetul de stat, a 40% din cheltuielile pentru serviciul de transport public și pentru serviciul de asigurare a energiei termice. Subliniem că aceasta este o practică consacrată la nivel european, conform Regulamentul (CE) nr 1370/2007. Această măsură ar trebui realizată cumulativ cu alocarea unui procent de 30% din sumele defalcate de TVA repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale pentru bugetul Municipiului București.

Cu stima,

Gabriela Firea

Primar General