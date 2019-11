Firea rectifica iar bugetul Capitalei: 100.000.000 de lei in plus la STB. Taie de la spitale, consolidari si asistenta sociala

Consiliul General al Municipiului Bucuresti urmeaza sa discute, in sedinta de joi, un proiect de rectificare bugetara care prevede suplimentarea cu 100 de milioane de lei a celor 900 de milioane de lei prevazute pana in prezent pentru subventii destinate transportului in comun, in vederea acoperirii diferentelor dintre pret si tarif.

Totodata, se propune ca bugetul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti sa fie diminuat cu 29,8 milioane lei, iar cel al Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic cu 21 de milioane de lei, in urma unor solicitari in acest sens transmise de catre cele doua institutii, dupa cum indica raportul de specialitate atasat proiectului.

Astfel, bugetul total al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti va fi diminuat cu 29,8 milioane lei, ajungand la 443 de milioane de lei. Desi se suplimenteaza cu 10 milioane de lei suma de 48 de milioane prevazuta pentru reparatii curente, se reduce cu un total de 18 milioane cea prevazuta initial pentru proiecte precum: reconstructia, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Foisor (de la 26,5 la 20 de milioane lei); extinderea si echiparea Spitalului Victor Gomoiu (de la 5 la 4 milioane); construirea Ambulatoriu Spital dr. Victor Babes (de la 9,7 la 5,7 milioane lei); reabilitare bloc operator Spital Cantacuzino (de la 22,9 la 15,9 milioane lei). Se diminueaza cu 9,5 milioane lei si suma totala de 45,8 milioane de lei prevazuta la capitolul "Masini, echipamente si mijloace de transport".

Sunt prevazuti bani mai putini si pentru Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, care ajunge la un buget de 109,2 milioane lei, fata de cele 130 de milioane prevazute initial. Printre proiectele vizate de aceste diminuari se numara: interventia pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor si cresterea calitatii arhitectural-ambientale a acestora; lucrari in Str. Academiei n.r 3-5, Bdul Magheru nr. 27, Str. Alexandru Beldiman nr. 1, Str. Franceza nr. 52, Str. Blanari nr. 14.

Bugetul Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane va fi majorat cu 5,7 milioane lei, bani destinati in principal pentru bunuri si servicii.

Bugetul Centrului pentru Tineret va fi suplimentat cu doua milioane de lei, fiind vorba de sume destinate pentru ajutoare sociale in numerar.

Potrivit proiectului, bugetul de 602 milioane lei al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti va fi diminuat cu 33,6 milioane lei. Pe de o parte, este vorba despre cheltuieli de personal si ajutoare sociale in numerar, pe de alta parte despre diminuarea cu 15,4 milioane a sumei totale de 24,4 milioane de lei prevazuta pentru realizarea Bancii de alimente.

In ceea ce priveste Administratia Strazilor, un plus de 2,7 milioane lei va fi prevazut pentru modernizarea si consolidarea pasajului denivelat Pod Grant, ajungand la un total de 5,5 milioane lei. Se mai aloca o suplimentare de 1,6 milioane lei si pentru executia si modernizarea intersectiilor semaforizate, fata de cele 10,5 milioane prevazute initial.

In schimb urmeaza sa se reduca in acest an 10 milioane de lei dintre cele 50,2 milioane lei prevazute pentru proiectul Penetratie Prelungirea Ghencea Domnesti si Supralargire Bd. Ghencea si Str. Brasov si terminal tramvai 41.