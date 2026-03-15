Gardienii Revoluției vor capul lui Netanyahu: „Vom continua să-l vânăm şi să-l ucidem cu toată puterea noastră"

Gardienii Revoluţiei din Iran au promis că îl vor „vâna şi ucide" pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în a 16-a zi a războiului dintre Republica Islamică, Israel şi Statele Unite.

„Dacă acest criminal care a ucis copii este încă în viaţă, vom continua să-l vânăm şi să-l ucidem cu toată puterea noastră", au scris gardienii pe site-ul lor, Sepah News.

Duminică, ministrul turc de Externe Hakan Fidan a declarat într-un interviu acordat Associated Press că, atât timp cât Benjamin Netanyahu rămâne premier, Israelul va continua să identifice „un inamic" în regiune pentru a-şi promova agenda politică.

„Atât timp cât Netanyahu este acolo, (Israelul) va identifica mereu pe cineva drept inamic", a spus el. „Pentru că au nevoie de asta pentru a-şi promova propria agendă. Dacă nu ar fi Turcia, ar lege o altă ţară din regiune", a adăugat şeful diplomaţiei turce.

El a criticat rolul Israelului în alte zone ale regiunii, inclusiv în Siria, unde ambele ţări au interese strategice.

Turcia a fost un susţinător puternic al actualului guvern de la Damasc, condus de preşedintele interimar Ahmad al-Sharaa, fost lider al unui grup rebel islamist.

Ministrul turc a susţinut, de asemenea, că Israelul urmăreşte „nu securitate, ci mai mult teritoriu", avertizând că, dacă această abordare nu se schimbă, conflictele vor continua în Orientul Mijlociu.

Declaraţiile au fost făcute în contextul războiului regional declanşat după atacurile asupra Iranului şi al tensiunilor crescute dintre Turcia şi Israel.